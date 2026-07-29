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29 de julio de 2026 - 07:15
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Cuándo se festeja el Día del Niño 2026 en Argentina

Una fecha especial para compartir en familia, pero también para recordar cómo nació la celebración y por qué pone el foco en los derechos de las infancias.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La jornada suele estar vinculada a reuniones familiares, actividades recreativas y regalos. Sin embargo, también busca generar conciencia sobre la protección de los derechos de niñas y niños, su acceso a la salud, la educación, el juego y una vida libre de violencia.

Cuándo es el Día del Niño en 2026

En 2026, el tercer domingo de agosto caerá el 16 de agosto. La celebración coincidirá con el fin de semana largo generado por el feriado nacional del lunes 17, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

De esta manera, muchas familias contarán con tres días consecutivos para organizar encuentros, paseos o actividades destinadas a los más chicos.

Día del Niño.

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Cómo nació la celebración en Argentina

Los antecedentes del Día del Niño en el país se remontan a 1945, cuando fabricantes de juguetes comenzaron a organizar donaciones para hospitales, escuelas y orfanatos durante agosto.

La iniciativa se consolidó en la década de 1950, impulsada por integrantes de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que promovieron la incorporación de una fecha específica en el calendario.

Desde 1960, la celebración comenzó a realizarse tradicionalmente el tercer domingo de agosto en Argentina.

Una fecha vinculada con los derechos de la infancia

A nivel internacional, la celebración tomó mayor relevancia después de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1959.

En 1989, la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. Argentina la ratificó mediante la Ley 23.849 y posteriormente le otorgó jerarquía constitucional.

Más allá de los regalos, la fecha recuerda la importancia de garantizar el derecho al juego, la educación, la identidad, la salud, la protección y el desarrollo integral de todos los niños.

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