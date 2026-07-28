El pueblo escondido de Mendoza rodeado de montañas que ofrece termas y naturaleza

Mendoza se destaca como uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Argentina.

Mendoza se destaca como uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Argentina , elegido cada año por los turistas que buscan conocer sus paisajes y disfrutar de su naturaleza . Con una amplia variedad de propuestas, la provincia ofrece sitios que son menos conocidos y merecen ser explorados en unas escapadas cortas.

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Las bodegas , los extensos viñedos y las imponentes vistas de la Cordillera de los Andes forman parte de los atractivos más destacados de Mendoza y son algunos de los sitios más elegidos por los turistas.

Sin embargo, más allá de estos destinos tradicionales que suelen concentrar gran cantidad de visitantes , la provincia también ofrece alternativas ideales para quienes prefieren desconectarse , disfrutar de la calma y encontrar espacios de verdadero descanso.

Se trata de Cacheuta , un destino que puede disfrutarse durante todo el año y que se destaca por sus paisajes y su propuesta de relajación . Ubicada en el oeste de Mendoza , esta localidad posee reconocidas aguas termales con propiedades vinculadas al bienestar y beneficios para la salud .

Su desarrollo turístico gira principalmente alrededor de estas vertientes naturales, que atraen a visitantes en busca de descanso y tranquilidad.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Cacheuta?

El encantador pueblo de Cacheuta ofrece una amplia variedad de propuestas para disfrutar durante la visita, con opciones pensadas para distintos intereses.

Entre sus atractivos más destacados se encuentran la vieja Estación de Cacheuta y el tradicional Puente Colgante, una estructura que permite atravesar el río y apreciar el entorno natural. Además, los turistas pueden recorrer sus espacios comerciales, adquirir productos típicos de la región y disfrutar de una gastronomía con sabores locales.

Sin dudas, el principal atractivo que convoca a quienes llegan a Cacheuta son sus reconocidas aguas termales. La localidad cuenta con un complejo termal que funciona durante las distintas estaciones del año y dispone de más de 10 piletas para disfrutar.

Entre sus espacios más destacados se encuentran las piscinas construidas en piedra con agua termal y una pileta con sistema de olas que incorpora un impactante chorro de agua de 10 metros de altura.

Además, el complejo ofrece sectores con quinchos y parrillas para que los visitantes puedan preparar sus propios alimentos y permanecer durante todo el día en el predio. Para quienes prefieren una opción más cómoda, el lugar también cuenta con servicios como restaurante, supermercado y cervecería artesanal.

Además de su propuesta termal, Cacheuta también se presenta como un destino ideal para quienes buscan experiencias vinculadas al turismo aventura. En sus alrededores es posible realizar actividades como tirolesa, rafting, rappel, paseos a caballo y trekking, alternativas que permiten recorrer los paisajes naturales de una manera diferente y más intensa.

Entre las opciones más emocionantes se encuentra el puenting, una experiencia extrema que desafía los límites a través de un salto de péndulo o modalidad bungee, realizado desde una altura aproximada de 30 metros.

Dónde queda Cacheuta

Este atractivo destino mendocino está situado en la zona oeste de la provincia, dentro del reconocido departamento de Luján de Cuyo, junto al curso del río Mendoza y a una altura aproximada de 1.245 metros sobre el nivel del mar. La localidad de Cacheuta se encuentra en el área fronteriza que divide los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras.

Cómo llegar a Cacheuta

Arribar a Cacheuta resulta una tarea simple desde la capital mendocina. Para llegar, es necesario tomar el Corredor del Oeste y luego continuar por la Ruta Provincial 82, una vía que conduce directamente hasta el ingreso a la localidad. El recorrido tiene una extensión aproximada de 40 kilómetros y puede realizarse en vehículo en alrededor de una hora.

Además del destino en sí, el trayecto ofrece un atractivo adicional: los paisajes que acompañan el camino son protagonistas y convierten el viaje en una experiencia única para quienes lo recorren.