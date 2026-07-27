Radio City cumple 29 años: "La gente nos elige todos los días y ese es nuestro mayor orgullo", aseguró José Luis Jacquet

Radio City celebra este 27 de julio sus 29 años al aire , consolidada como una de las emisoras más escuchadas de Jujuy. En ese marco, el Lic. José Luis Jacquet , Director de Radio City, hizo un recorrido por la historia de la radio, recordó cómo evolucionó la forma de hacer y consumir contenidos y adelantó algunos de los proyectos que marcarán el futuro de la emisora. Además, destacó que el mayor reconocimiento para todo el equipo sigue siendo el acompañamiento permanente de la audiencia.

"Cumplir 29 años habla de que hicimos una apuesta que a la gente le gustó y que la gente acompaña y que nos elige todos los días. Es un orgullo poder cumplir 29 años acompañando a toda la sociedad jujeña" , aseguró el Director de Radio City.

Al repasar casi tres décadas de historia, el Lic. José Luis Jacquet recordó cómo fueron cambiando tanto la tecnología como los hábitos de consumo. "Cuando iniciamos con la radio, la competencia se daba por quién tenía la primicia, quién conseguía primero un tema musical. Se usaban CDs, casetes, compacteras, minidisc. Después todo eso fue desapareciendo y hoy está todo en formatos digitales, ya no existen dispositivos físicos", recordó.

Para el licenciado Jacquet, la transformación fue mucho más allá de la tecnología. "Los hábitos de consumo cambiaron, la forma de escuchar radio cambió" , puntualizó y explicó que Radio City también tuvo que adaptarse a las nuevas plataformas para seguir cerca de su audiencia. "La radio ya no es solamente audible, sino que también hoy se la puede ver", remarcó e hizo foco en que además del 107.1 FM, la emisora llega a través del streaming, su sitio web, la aplicación para dispositivos móviles y las redes sociales.

"La radio está más presente que nunca"

Pese al crecimiento de las plataformas digitales y los servicios de música bajo demanda, el licenciado sostuvo que la radio mantiene un rol irremplazable. "La radio no ha desaparecido y está más presente que nunca en la vida de la gente", precisó y explicó: "Uno puede escuchar una playlist de alguna plataforma de música, pero la playlist es música y no tiene la noticia, no tiene la actualidad, no tiene el acompañamiento del conductor, del periodista".

Además, el Director de Radio City recordó el claim de la radio que no pierde vigencia. "Nosotros estamos todo el tiempo tratando de compartir música, por eso el eslogan de la radio siempre fue 'Compartí Música', y además estamos compartiendo actualidad permanentemente", sostuvo.

Una radio que creció junto a Jujuy

Durante la entrevista, el licenciado Jacquet destacó el rol que tuvo Radio City en el desarrollo de emprendimientos, empresas y espectáculos de la provincia. "Esta radio nos permitió ayudar a posicionar muchos productos, servicios, negocios de empresarios, emprendedores y comerciantes que confiaron en nosotros para difundir lo que hacían", aseguró y recordó algunos de los grandes recitales impulsados por la emisora y la llegada de artistas nacionales que marcaron distintas generaciones.

"Te podría hablar de cientos de anécdotas. Pasaron artistas como Ciro, Divididos, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va Gustar, La Renga, Charly García... prácticamente todos los artistas más conocidos pasaron por Radio City y fueron traídos para dar espectáculos en Jujuy", señaló recordando algunos shows que llegaron a la provincia con Radio City.

Los proyectos para el futuro

Pensando en los próximos años, el Director de Radio City aseguró que el objetivo es seguir expandiendo la presencia de Radio City. "Vamos a seguir desarrollando las plataformas para poder seguir acompañando y darle más interacción al oyente", sostuvo y adelantó uno de los desafíos más importantes que podría concretarse durante el próximo aniversario. "Yo creo que el próximo año, cuando cumplamos 30 años, vamos a estar pisando otra provincia también. Es un proyecto que estamos trabajando", anticipó.

Mientras tanto, aseguró que la apuesta seguirá siendo la misma que hace casi tres décadas: acompañar a la audiencia donde quiera que esté. "Queremos que Radio City siga creciendo, adaptándose y reconvirtiéndose para que la gente pueda escucharnos desde cualquier dispositivo", remarcó.

Radio City 107.1

Un legado familiar que sigue escribiendo su historia

Sobre el final de la entrevista, la conversación dejó de lado la tecnología, la programación y los proyectos para centrarse en un aspecto mucho más personal: la historia familiar detrás de Radio City y de El Cuatro. Al ser consultado por el papel que tuvo su padre en la historia de Radio City y de El Cuatro, el Lic. José Luis Jacquet, Director de El Cuatro, se emocionó. "Todo", sostuvo.

Cabe mencionar Radio City se configura como uno de los proyectos de El Cuatro que apuesta al crecimiento de Jujuy, con el mismo objetivo de acompañar a los jujeños a través de la información, la música y la cercanía.