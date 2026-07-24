El encantador pueblo de Corrientes que combina naturaleza, cultura y descanso

En distintos puntos de Argentina existen numerosos destinos poco conocidos que sobresalen tanto por la belleza de sus paisajes como por el encanto de su arquitectura colonial , conservada desde sus primeros años de historia. Uno de los ejemplos más representativos de ese patrimonio es un pueblo llamado Caá Catí . Conocelo y agendalo para tus escapadas .

Se trata de una ciudad y municipio que funciona como cabecera del departamento General Paz , en la provincia de Corrientes .

Su fisonomía urbana mantiene una fuerte impronta colonial , reflejada en antiguas viviendas construidas hacia fines del siglo XIX , levantadas sobre amplios predios y distinguidas por sus amplias galerías , que se proyectan desde las fachadas hasta el borde de las veredas.

La denominación Caá Catí tiene su origen en los pueblos guaraníes que habitaban esa región. En esa lengua, ka'a significa “hierba” o “planta”, mientras que katĩ puede traducirse como “aroma intenso” o “olor fuerte”.

El nombre alude al perfume que desprendían las plantas aromáticas típicas del lugar —como la menta, el romero, el orégano y la albahaca— cuando eran aplastadas por los cascos de los caballos que transitaban por la zona.

Dónde queda Caá Catí

La localidad se encuentra situada a 132 kilómetros de la capital correntina, con acceso mediante la Ruta Provincial N.º 5. Además, está ubicada a unos 46 kilómetros del Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá. Dentro de su estructura urbana, la ciudad se organiza en distintos sectores barriales, entre ellos Anahí, Sol Naciente, Cambá Porá y Coé Mbotá.

El municipio de Caá Catí está ubicado en el sector norte de la provincia de Corrientes. Su territorio tiene como límites: hacia el norte, a las localidades de Berón de Astrada e Itá-Ibaté; hacia el este, al municipio de Loreto; por el sur, a Palmar Grande; y hacia el oeste, al municipio de Lomas de Vallejos y al departamento San Luis del Palmar.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Caá Catí?

Recorrer el Centro Cultural Estación General Paz .

. Conocer el Museo El Asturiano .

. Visitar el espacio dedicado al poeta David Martínez .

. Explorar el Museo del Poeta Carlos Gordiola Niella .

. Caminar por el Paseo de los Músicos y Poetas , un lugar que homenajea a referentes del arte y la cultura.

, un lugar que homenajea a referentes del arte y la cultura. Disfrutar de una jornada en el Balneario Laguna El Rincón, un atractivo con acceso libre y gratuito que ofrece diferentes comodidades para quienes lo visitan. El predio dispone de 12 cabañas con capacidad para 60 personas, área de camping, estacionamiento y espacios preparados con parrillas para realizar comidas al aire libre.

Además, cuenta con livings equipados, canchas deportivas, quincho, comedor, juegos infantiles y amplios sectores rodeados de abundante vegetación y árboles, ideales para descansar y conectarse con la naturaleza.

y amplios sectores rodeados de abundante vegetación y árboles, ideales para descansar y conectarse con la naturaleza. Los visitantes tienen la posibilidad de realizar recorridos en kayak , tanto de manera independiente como acompañados por guías especializados.

, tanto de manera independiente como acompañados por guías especializados. Además, el lugar ofrece una variada agenda de actividades que incluye talleres de gastronomía, artes manuales y reciclaje, funciones de cine silleta, presentaciones literarias, espectáculos de títeres y espacios recreativos de dibujo destinados a los más chicos. A esto se suma la propuesta “Atardecer en La Rincón”, una experiencia pensada para disfrutar de música en vivo y sumar una alternativa cultural al entorno natural.

Cómo llegar a Caá Catí

El ingreso a Caá Catí se realiza a través de las rutas provinciales N.º 5 y N.º 13. La primera de estas vías constituye el principal acceso desde la ciudad de Corrientes, ubicada a unos 132 kilómetros de distancia.

En su recorrido hacia el oeste, la Ruta Provincial N.º 5 atraviesa distintas localidades como Paso Florentín, Lomas de Vallejos, Herlitzka, San Luis del Palmar y Laguna Brava. En dirección sureste, en tanto, permite enlazar con la Ruta Nacional N.º 118, una conexión que facilita la comunicación con las localidades de San Antonio y San Miguel.

En cuanto a la Ruta Provincial N.º 13, esta vía permite vincular a Caá Catí con distintos puntos de la región. Hacia el norte, establece conexión con las localidades de Colonia Romero e Itá-Ibaté, mientras que en dirección suroeste comunica con Tacuaral y Palmar Grande.