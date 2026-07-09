El pueblo riojano low cost con Ruta del Vino y paisajes ideal para unas escapadas de julio

Chilecito se presenta como un pueblo que combina paisajes naturales , patrimonio histórico y propuestas gastronómicas en el centro de La Rioja . Su ubicación privilegiada la convierte en una base ideal para hacer unas escapadas que permitan recorrer varios de los sitios más destacados de la provincia.

Cuenta con una variada oferta de alojamientos y servicios turísticos que permiten realizar excursiones hacia los principales atractivos de la zona.

Uno de los lugares más emblemáticos de Chilecito es el Cablecarril de la Mina La Mejicana , una monumental construcción histórica que fue utilizada para trasladar minerales y que se extiende hasta una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar .

Para llegar hasta este punto es necesario contar con vehículos 4x4 y realizar el recorrido junto a guías expertos , lo que convierte la experiencia en una travesía cargada de emoción y descubrimiento .

Otro de los sitios imperdibles de la zona es la Cuesta de Miranda, un recorrido emblemático de la Ruta Nacional 40 que une Chilecito con General Felipe Varela. El trayecto cautiva a quienes lo transitan por sus formaciones montañosas, sus imponentes escenarios naturales y la variedad de tonalidades que reflejan la particular belleza del paisaje riojano.

La Ruta del Vino es uno de los recorridos turísticos más destacados de Chilecito, una propuesta que invita a descubrir tanto bodegas con trayectoria como pequeños emprendimientos vitivinícolas boutique que elaboran etiquetas de gran calidad en un valle enmarcado por montañas.

A su vez, la localidad funciona como punto de partida para visitar otros atractivos de la región, entre ellos Laguna Brava y el Parque Nacional Talampaya, ubicado a unos 150 kilómetros de distancia.

Dónde queda Chilecito - La Rioja

Chilecito está ubicado en la provincia de La Rioja, Argentina, dentro de un valle protegido por cadenas montañosas que le brindan un entorno ideal para la actividad vitivinícola.

Gracias a su ubicación privilegiada, la localidad funciona como un importante centro de conexión hacia distintos puntos turísticos de la provincia, con un enlace hacia General Felipe Varela a través del reconocido recorrido de la Cuesta de Miranda, sobre la tradicional Ruta Nacional 40.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Chilecito - La Rioja?

Las opciones de actividades y atractivos en esta localidad riojana son variadas:

Conocer el Cablecarril de la Mina La Mejicana , una antigua infraestructura utilizada para el traslado de minerales que se encuentra a 4.600 metros sobre el nivel del mar y cuyo acceso requiere vehículos 4x4 junto al acompañamiento de especialistas en la zona.

, una antigua infraestructura utilizada para el traslado de minerales que se encuentra a y cuyo acceso requiere vehículos junto al acompañamiento de especialistas en la zona. Atravesar la Cuesta de Miranda, uno de los recorridos más representativos de la Ruta Nacional 40, que une Chilecito con General Felipe Varela y sorprende por sus formaciones naturales, sus relieves montañosos y la variedad de tonalidades del paisaje.

Disfrutar de la Ruta del Vino de Chilecito , un circuito que permite descubrir tanto bodegas históricas como pequeños proyectos vitivinícolas boutique donde se elaboran vinos propios de la identidad de la región.

, un circuito que permite descubrir tanto como pequeños proyectos vitivinícolas boutique donde se elaboran vinos propios de la identidad de la región. Tomar Chilecito como punto de partida para planificar recorridos hacia Laguna Brava , un espejo de agua salino reconocido por sus paisajes naturales y su particular belleza dentro de la región.

para planificar recorridos hacia , un espejo de agua salino reconocido por sus paisajes naturales y su particular belleza dentro de la región. Emprender una visita al Parque Nacional Talampaya , situado a unos 150 kilómetros de la localidad y considerado uno de los destinos turísticos más destacados de toda la provincia.

, situado a unos de la localidad y considerado uno de los destinos turísticos más destacados de toda la provincia. Aprovechar la propuesta gastronómica de la ciudad, que cuenta con una amplia variedad de alternativas de calidad para satisfacer diferentes preferencias y paladares.

Cómo llegar a Chilecito - La Rioja

Para llegar a Chilecito en vehículo particular desde Buenos Aires, el trayecto implica cubrir cerca de 1.180 kilómetros. La ruta recomendada consiste en tomar la Ruta Nacional 7 hacia Venado Tuerto y luego continuar por la Ruta Nacional 20 al ingresar a San Luis, hasta arribar a la capital de La Rioja y continuar hacia el destino.

Desde la capital de La Rioja, el acceso a Chilecito se realiza a través de la Ruta Nacional 74, que permite completar el recorrido hasta la localidad. Para aquellos viajeros que optan por trasladarse en avión, hay conexiones directas entre Buenos Aires y La Rioja capital disponibles cinco días a la semana; una vez allí, el tramo restante puede hacerse por carretera.