Laguna Brava: el refugio natural en altura donde conviven flamencos, pumas y paisajes lunares

En la provincia de La Rioja se extiende uno de los entornos naturales más impactantes del país. La Reserva Natural Laguna Brava reúne lagunas de altura propias de los Andes , antiguos volcanes inactivos y vastas planicies elevadas que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar . Agenda este destino para tus próximas escapadas.

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El área bajo protección se extiende a lo largo de más de 400.000 hectáreas y se integra al ecosistema andino-puneño , reconocido por su clima seco , vientos intensos y marcadas variaciones de temperatura entre el día y la noche .

En ese marco se encuentra la laguna que le da identidad al área protegida , un cuerpo de agua salobre rodeado por cordones montañosos de tonalidades rojizas y zonas de humedales que actúan como refugio para una gran diversidad de fauna silvestre .

La zona, aún escasamente recorrida en relación con otros destinos del norte argentino , suele formar parte de itinerarios turísticos que incorporan también al cercano Parque Nacional Talampaya , reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad .

Dónde queda la Reserva Natural Laguna Brava

La reserva está localizada en el departamento de Vinchina, en el sector noroeste de la provincia de La Rioja, próxima a la frontera con Chile y en plena región de la Cordillera de los Andes. El ingreso principal se efectúa desde la localidad de San José de Vinchina, ubicada aproximadamente a unos 100 kilómetros del área protegida.

Parque Nacional Talampaya.

El territorio que integra la reserva se extiende en un rango altitudinal que va, de manera aproximada, desde los 2.500 hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, lo que transforma el recorrido en una verdadera experiencia de turismo de altura. En el camino hacia la laguna, se atraviesan ambientes desérticos, formaciones geológicas moldeadas por la erosión del viento y antiguos puestos de arrieros, que reflejan la historia productiva y cultural de la región.

Escapadas: ¿Qué hacer en la Reserva Natural Laguna Brava?

Uno de los mayores atractivos del área es el avistaje de fauna silvestre. Los humedales de altura propios de los Andes actúan como espacios de resguardo para aves acuáticas como la parina grande y la parina chica, además del flamenco rosado, una de las especies más frecuentes y llamativas del lugar.

Laguna brava.

La reserva, a su vez, conserva especies típicas de la puna, como la vicuña, el guanaco, el puma y el zorro colorado, que se desarrollan en estas extensas planicies situadas a gran altitud.

Entre las propuestas más frecuentes para quienes visitan el lugar se destacan la observación de aves, las caminatas por senderos naturales y los safaris fotográficos, actividades que permiten aprovechar los intensos contrastes de colores entre las montañas, las lagunas salobres y el cielo de gran altura.

El área también preserva vestigios arqueológicos asociados a antiguas culturas andinas, entre ellos antiguas tamberías indígenas y plataformas ceremoniales, elementos que integran el patrimonio histórico y cultural de la región.

Cómo llegar a la Reserva Natural Laguna Brava.

Cómo llegar a la Reserva Natural Laguna Brava

El acceso más común hacia la reserva parte desde la localidad de San José de Vinchina o bien desde la ciudad de Villa Unión. A partir de allí se emprende un trayecto de alrededor de 100 kilómetros, que combina caminos de ripio con tramos de alta montaña, atravesando escenarios naturales como la Quebrada de la Troya.

En total, la excursión suele extenderse por unas ocho horas aproximadamente y se realiza en vehículos 4x4, por lo general como parte de salidas organizadas con guías autorizados, debido a que se trata de un entorno agreste y con condiciones climáticas exigentes.

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Por las condiciones de altura y el frío intenso de la zona, se aconseja llevar indumentaria térmica, abrigo en capas, calzado apto para superficies desparejas, además de protector solar, gafas de sol y productos para cuidar la piel frente al clima seco propio del lugar.

Para arribar a la Reserva Natural Laguna Brava desde la Ciudad de Buenos Aires, una alternativa habitual es volar hacia La Rioja Capital o San Juan, y desde allí continuar el viaje en un vehículo alquilado, idealmente 4x4, o bien en micro hasta las localidades de Villa Unión o Vinchina.