El pueblo escondido del norte con lagunas, cascadas y naturaleza en estado puro.

Ubicado a tan solo 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy , Yala se posiciona como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan contacto con la naturaleza , calma y opciones accesibles. Este pueblo está situado en plena región de las yungas , y es elegido por los que visitan el norte para unas escapadas.

Se trata de un lugar que funciona como un verdadero refugio natural que, poco a poco, va ganando mayor afluencia de visitantes gracias a su entorno sereno y su proximidad con la capital de Jujuy .

Yala es uno de los lugares preferidos tanto por los habitantes de Jujuy como por los visitantes, gracias a su entorno natural que se mantiene en excelente estado de conservación . Su paisaje combina cerros cubiertos por una densa vegetación de selva , cursos de agua transparentes , senderos ideales para recorrer a pie y un ambiente de tranquilidad que invita al descanso.

Es habitual encontrar familias compartiendo un picnic , parejas paseando entre la arboleda y turistas que optan por acampar a la vera del río para disfrutar del entorno.

Uno de los principales atractivos del área son las Lagunas de Yala, ubicadas dentro del Parque Provincial Potrero de Yala. Se trata de espejos de agua en altura, rodeados por bosques y frecuentemente envueltos en neblina, que crean un escenario perfecto para la observación de aves, la fotografía de naturaleza y las caminatas de senderismo. El acceso es gratuito y permite un contacto directo con la diversidad biológica propia de la región.

Las Lagunas de Yala.

El paisaje que rodea a Yala está conformado por selvas de montaña, cursos de agua como los ríos Yala y Reyes, y una vegetación abundante durante todo el año. En la temporada invernal predomina un clima fresco y húmedo, propicio para recorrer senderos sin temperaturas elevadas, mientras que en verano el entorno se intensifica con tonalidades verdes muy marcadas debido a las lluvias.

Asimismo, la localidad dispone de pequeñas posadas, campamentos y viviendas familiares que brindan opciones de alojamiento accesibles y un trato cálido y cercano. A esto se suma la gastronomía regional, que complementa la visita con preparaciones tradicionales como empanadas, tamales y humitas elaboradas de forma casera.

Qué se puede hacer en Yala.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Yala, pueblo de Jujuy?

Las propuestas que ofrece este pueblo de las yungas reúnen contacto directo con la naturaleza, cascadas, lagunas en zonas elevadas y recorridos por senderos de montaña:

Explorar las Lagunas de Yala , dentro del Parque Provincial Potrero de Yala , situadas a unos 27 kilómetros de San Salvador de Jujuy .

, dentro del , situadas a unos de . Recorrer el conjunto de seis cuerpos de agua que integran el sistema lagunar: Los Noques , Alizar , El Comedero , Desaguadero , Rodeo y Larga .

que integran el sistema lagunar: , , , , y . Ingresar a las lagunas Rodeo y Comedero , que son las únicas habilitadas para el acceso del público visitante .

y , que son las únicas habilitadas para el acceso del . Observar la flora y fauna autóctona en un área protegida que abarca aproximadamente 4.300 hectáreas .

en un área protegida que abarca aproximadamente . Conocer el Mirador de Aves , ubicado al costado de la ruta, entre las lagunas Rodeo y Comedero .

, ubicado al costado de la ruta, entre las lagunas y . Contemplar aves acuáticas como garzas, gallaretas, biguás y macás, especies que forman parte del ecosistema local.

Parque Provincial Potrero de Yala.

Realizar safaris fotográficos para registrar los paisajes de lagunas en altura , rodeadas de bosques y frecuentemente cubiertas por neblina .

para registrar los paisajes de , rodeadas de y frecuentemente cubiertas por . Practicar trekking y caminatas de montaña a través de los distintos senderos naturales del área.

y a través de los distintos del área. Realizar recorridos en bicicleta de montaña por los distintos circuitos habilitados del área.

por los distintos del área. Sumarse a excursiones guiadas acompañadas por especialistas o habitantes con conocimiento del lugar.

acompañadas por o habitantes con conocimiento del lugar. Transitar el Sendero Tablones , incluido dentro de las rutas turísticas disponibles para visitantes.

, incluido dentro de las disponibles para visitantes. Caminar por el Sendero Peri Laguna Rodeo , bordeando el cuerpo de agua y disfrutando del entorno natural .

, bordeando el cuerpo de agua y disfrutando del . Explorar el Sendero Bosque Montano , atravesando vegetación propia de ese ecosistema característico.

, atravesando propia de ese ecosistema característico. Descubrir la Cascada La Horqueta , un sitio oculto en plena yungas que sorprende con su salto de agua .

, un sitio oculto en plena que sorprende con su . Visitar el Chorro de Varas , una cascada de gran presencia enclavada en la selva de yungas , ideal para caminatas y contacto con la naturaleza .

, una cascada de gran presencia enclavada en la selva de , ideal para caminatas y . Probar la cocina regional, con especialidades tradicionales como empanadas, tamales y humitas preparadas de forma casera.

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Dónde queda Yala

Yala está situado a apenas 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a la vera de la Ruta Nacional 9, dentro del departamento Dr. Manuel Belgrano. En tanto, las Lagunas de Yala se localizan en el Parque Provincial Potrero de Yala, también en jurisdicción de la localidad de Yala, pero a unos 27 kilómetros de la capital jujeña.

Este conjunto de espejos de agua se emplaza en una zona de transición entre el bosque montano y los pastizales de altura cubiertos por neblina, donde únicamente las lagunas Rodeo y Comedero se encuentran habilitadas para el acceso del público visitante.

Cómo llegar a Yala

Partiendo desde San Salvador de Jujuy, el acceso se realiza tomando la Ruta Nacional Nº 9 en dirección norte hasta alcanzar la localidad de Yala. Allí, antes de atravesar el puente sobre el río del mismo nombre, se debe girar hacia la izquierda para incorporarse a la Ruta Provincial Nº 4.

El pueblo escondido del norte con lagunas, cascadas y naturaleza en estado puro.

Luego, se avanza alrededor de 3 kilómetros hacia el oeste siguiendo el cauce del río, tramo en el que se encuentra el ingreso principal al Parque. Desde ese punto, el recorrido continúa por unos 8 kilómetros adicionales a través de un camino de montaña con curvas pronunciadas, hasta divisar las lagunas. El trayecto se desarrolla sobre una ruta provincial de tierra consolidada.

El único servicio de transporte público disponible es la línea de colectivos 35 de la Empresa Santa Ana, que conecta la ciudad capital con Los Nogales y llega hasta aproximadamente 500 metros antes del acceso al parque (a unos dos kilómetros por encima del Puente Negro), quedando a unos 8 kilómetros de la Laguna Rodeo.

Desde ese punto, el ingreso puede completarse a pie mediante una caminata de dificultad media de alrededor de dos horas hasta las lagunas. También existe la posibilidad de acceder en bicicleta, motocicleta, automóvil o camioneta.