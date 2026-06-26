Turismo en Argentina: el humedal del norte que sorprende por su riqueza natural

Argentina cuenta con una enorme diversidad de paisajes y atractivos naturales distribuidos a lo largo de todas sus provincias , con una gran cantidad de destinos para hacer unas escapadas . En el norte del país, hay los turistas se encuentran con un humedal que sorprende por su riqueza ecológica , su variedad de aves y fauna silvestre.

País. Así es el pueblo con ruinas arqueológicas incas y una iglesia de adobe que sorprende a los turistas

País. Escapadas: un pueblo low cost en La Rioja que ofrece vino, lagunas y paisajes de montaña

Es tal el reconocimiento que recibió este destino, que es considerado una de las 7 Maravillas Naturales de la nación. Se trata del Bañado La Estrella , ubicado en la localidad formoseña de Las Lomitas.

Esta ciudad actúa como un polo turístico clave de la región, ya que brinda opciones de hospedaje , propuestas gastronómicas y excursiones para quienes llegan a descubrir no solo sus paisajes naturales , sino también su patrimonio cultural e histórico .

Es el tercero más extenso de Sudamérica y una de las 7 Maravillas Naturales del país.

Las Lomitas fue fundada en 1914 , impulsada por la llegada del ferrocarril , y su denominación hace referencia a las pequeñas elevaciones del terreno que rodean la localidad hacia el norte y el este .

Hoy, su propuesta turística combina artesanías, productos típicos de la región, espacios de valor histórico y un entorno natural de gran atractivo, lo que la posiciona como un destino destacado e imperdible.

El humedal del norte que es impactante.

Dónde queda Las Lomitas, Formosa

Las Lomitas se encuentra en el departamento Patiño, en la zona central de la provincia de Formosa, a unos 300 kilómetros al noroeste de la ciudad capital. Además, está ubicada aproximadamente a 1.350 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Las Lomitas, Formosa?

El mayor atractivo turístico de Las Lomitas es el Bañado La Estrella, considerado el tercer humedal más extenso de Sudamérica y reconocido como una de las 7 Maravillas Naturales del país.

Cómo llegar a Las Lomitas, Formosa.

Este ecosistema abarca más de 400.000 hectáreas compuestas por lagunas y palmares, y se presenta como un escenario ideal para el ecoturismo, los safaris fotográficos y la observación de aves y fauna silvestre.

Para hacer frente a las altas temperaturas de Formosa, una buena opción es el Parque Acuático “Miguel Ángel ‘Negro’ Medina”, un complejo moderno pensado para el disfrute de toda la familia. El lugar cuenta con una pileta principal destinada a adolescentes y adultos, dos piletas de menor tamaño para los más chicos, además de toboganes, juegos acuáticos e interactivos y amplios espacios verdes para el descanso.

Para quienes deseen llevarse un recuerdo de Las Lomitas, una alternativa ideal es el Mercado Comunitario de Emprendedores, una feria móvil que reúne a más de 40 productores y artesanos de la zona.

Las Lomitas queda en el departamento Patiño.

Este espacio se monta en el Hípico “Don Silto Verón” y ofrece una variada propuesta que incluye artesanías, indumentaria textil, panificados y distintas opciones gastronómicas elaboradas por emprendedores locales.

Cómo llegar a Las Lomitas, Formosa

Para arribar en vehículo a Las Lomitas desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido implica tomar la Autopista Panamericana o Ruta Nacional 9 hasta la altura de Zárate.

Desde allí, el trayecto continúa atravesando la provincia de Entre Ríos por las Rutas Nacionales 12 y 14, que luego en Corrientes conectan con las Rutas Nacionales 119 y 123.

Embed

Luego, el recorrido continúa cruzando la provincia del Chaco a través de la Ruta Provincial 90 y, al ingresar a Formosa, se debe seguir por la Ruta Provincial 3 y posteriormente por la Ruta 81, que conduce directamente hasta Las Lomitas.

En total, el viaje tiene una duración aproximada de 16 horas. Además, existe la alternativa de realizar el trayecto mediante servicios de micros de larga distancia que conectan la región.