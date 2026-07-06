El pueblo de San Luis ideal para unas escapadas: historia, paz y tradición en un solo lugar

El pueblo de Argentina que parece de película y tenés que conocer sí o sí.

En Argentina existen múltiples rincones que no suelen figurar entre los destinos turísticos más conocidos, pero que aun así brindan un entorno de gran calma y diversas opciones para el disfrute. Entre ellos se destaca Alto Pelado. Se trata de un pueblo del departamento Juan Martín de Pueyrredón, ideal para tus próximas escapadas.

Se trata de un destino ubicado en la zona central de la provincia de San Luis. Se caracteriza por conservar un ambiente de notable serenidad, en gran parte debido a su reducida población, que alcanza apenas los 119 habitantes.

Entre los hitos más relevantes vinculados al desarrollo cultural de la localidad se encuentra la edificación de una escuela en 1985. Más adelante, en 1995, se sumó la Escuela Hogar Nº 22 “Gob. Laureano Landaburu”, institución que brinda servicios educativos que abarcan desde el nivel inicial hasta el nivel secundario.

Asimismo, el lugar dispone de una estación de ferrocarril que lleva el mismo nombre de la localidad. Su inauguración tuvo lugar en 1910, como parte del trazado del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, dentro del ramal que une Justo Daract con Paz.

Dónde queda Alto Pelado, San Luis Alto Pelado es una localidad que forma parte del departamento Juan Martín de Pueyrredón, situada a unos 99 kilómetros de la ciudad de San Luis. Su ubicación se desarrolla en un punto estratégico atravesado tanto por las vías del Ferrocarril General San Martín como por la Ruta Provincial 11, lo que la conecta con distintos corredores de la región. 3 Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Alto Pelado, San Luis? Todos los años, durante el mes de marzo , tiene lugar el reconocido Festival del Venado de las Pampas , una celebración en la que la música folclórica y la cocina típica de la región despliegan su mayor expresión. El evento reúne a distintos artistas provenientes de varias localidades de la provincia de San Luis , quienes aportan su talento al encuentro cultural .

, tiene lugar el reconocido , una celebración en la que la y la de la región despliegan su mayor expresión. El evento reúne a distintos provenientes de varias localidades de la provincia de , quienes aportan su talento al encuentro . Entre los espacios que resultan de especial interés para quienes visitan la zona, se destaca la pintoresca plazoleta La Estación, un sitio que invita a recorrer y conocer parte del entorno local. 4 Asimismo, es posible acercarse a la antigua estación de tren , aún en funcionamiento para el paso de formaciones de carga , así como a una pequeña capilla de carácter sencillo y tamaño reducido que forma parte del patrimonio local .

, aún en funcionamiento para el paso de , así como a una pequeña de carácter sencillo y tamaño reducido que forma parte del . Por otra parte, la avenida principal del pueblo dispone de una vía exclusiva para bicicletas, lo que permite desplazarse con mayor comodidad y recorrer este tranquilo y acogedor asentamiento. 5 Cómo llegar a Alto Pelado, San Luis El ingreso a esta localidad puede realizarse a través de la red ferroviaria que atraviesa el departamento General Pedernera, dentro del territorio de la provincia de San Luis.

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