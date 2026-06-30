El pueblo escondido entre montañas de Santiago del Estero que enamora por su naturaleza.

Argentina deslumbra a visitantes de distintos lugares del país y del exterior con una amplia variedad de destinos atractivos y encantadores para recorrer. Cada pueblo posee una identidad propia y un atractivo singular que, sin dudas, permanece en la memoria y en el afecto de quienes se animan a elegirlos para sus escapadas por el país .

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Para quienes buscan recorrer el centro-norte argentino , la provincia de Santiago del Estero se presenta como una opción atractiva e ideal. Dentro de las propuestas que ofrece este destino destacado se encuentra la localidad de Villa La Punta , un pequeño poblado enclavado entre cerros , situado a poco más de una hora de la ciudad capital provincial .

El lugar resulta ideal para quienes disfrutan del turismo de aventura y de las actividades en la montaña , ofreciendo un entorno propicio para este tipo de experiencias.

Para llegar a La Punta desde la ciudad capital de Santiago del Estero es necesario tomar la Ruta Nacional 64.

A su vez, se presenta como una excelente opción para aquellos que desean desconectarse , relajarse y vivir en contacto con la naturaleza , al mismo tiempo que se acercan a distintas costumbres , culturas , tradiciones y formas de vida del interior del país .

El pueblo mágico pero desconocido en Santiago del Estero.

Dónde queda Villa La Punta

Esta localidad santiagueña está situada en el departamento Choya, a la vera de la Ruta Provincial 24, en un paisaje serrano rodeado de sierras y formaciones naturales. Villa La Punta se ubica a unos 20 kilómetros de la ciudad cabecera departamental y aproximadamente a 90 kilómetros de la capital provincial, en un entorno de tranquilidad absoluta.

Este fantástico sitio alejado del centro de la provincia, es el destino ideal para descansar.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa La Punta?

Villa La Punta ofrece una amplia variedad de propuestas y actividades pensadas para públicos de todas las edades y preferencias. Dentro de los principales atractivos turísticos que se pueden encontrar en esta localidad santiagueña se destacan los siguientes:

Deportes de montaña: Villa La Punta se posiciona como un destino ideal para quienes practican disciplinas como el trail running, el mountain bike y el rally, entre otras actividades de aventura. Cada año se desarrollan competencias deportivas que reúnen a deportistas de la región, como “La Vuelta de Maquijata”, una exigente travesía de 70 kilómetros para ciclistas que atraviesa cerros y caminos de ripio.

Todo lo que tenés que saber para visitar esta pintoresca localidad de Santiago del Estero.

Recorridos y senderismo: Los paisajes naturales de esta localidad invitan a ser descubiertos a través de sus diversos senderos. Mediante caminatas de distinta intensidad y nivel de dificultad, los visitantes pueden recorrer el entorno y conocer sus rincones desde una perspectiva privilegiada, observando durante el trayecto la flora y fauna autóctona. Otra alternativa muy elegida para una experiencia más cercana con la naturaleza es realizar recorridos a caballo.

Disfrutar de la calma: las calles de Villa La Punta se caracterizan por su atmósfera de serenidad y quietud en medio del paisaje serrano. Es un destino perfecto para alejarse del ruido y el ritmo agitado de las grandes urbes y vivir una experiencia de desconexión, donde el silencio predominante solo se ve acompañado por el sonido de las aves.

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Conocer su cultura: resulta muy atractivo recorrer cada sector del pueblo para profundizar en su historia y tradiciones. Entre sus sitios más relevantes se destaca la Parroquia Virgen del Carmen, cuya construcción data de 1860.

Además, se sugiere probar algunas de las especialidades gastronómicas locales, como el chivito asado y el pan casero acompañado con dulce de leche de cabra, sabores típicos de la región.

Cómo llegar a Villa La Punta

Para acceder a Villa La Punta desde la capital de Santiago del Estero, se debe circular por la Ruta Nacional 64 durante unos 60 kilómetros hasta llegar a Santa Catalina. Luego, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 24, que conduce directamente hacia el ingreso a la localidad.

Dónde queda Villa La Punta.

En total, se trata de un trayecto de aproximadamente 92 kilómetros, lo que equivale a alrededor de una hora y quince minutos de viaje en auto, dependiendo de las condiciones del tránsito y del camino.