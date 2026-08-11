El encantador pueblo de Misiones que conserva su herencia europea y se destaca por sus flores

El pueblo de Misiones que conserva su herencia europea y se destaca por sus flores.

Entre las alternativas de Argentina para hacer turismo, está Ruiz Montoya, un pueblo del departamento de Libertador General San Martín. Se distingue por formar parte del corredor turístico provincial “Región de las Flores”, un circuito elegido por miles de turistas para hacer unas escapadas que es reconocido por la riqueza y variedad de su entorno natural.

Con alrededor de 4.500 habitantes, Ruiz Montoya se caracteriza por una marcada herencia cultural europea, especialmente vinculada con las tradiciones de Suiza y Alemania. A lo largo de los años, la localidad también recibió pobladores provenientes de Brasil y Paraguay, una diversidad de orígenes que contribuyó a conformar una comunidad con distintas influencias culturales.

Los alrededores de esta localidad ofrecen una amplia variedad de espacios naturales y sitios de interés, rodeados de una abundante vegetación y paisajes que invitan a recorrer y contemplar el entorno. Además, Ruiz Montoya es reconocido por la elaboración de una de las yerbas mate más valoradas de Argentina.

Entre sus principales referentes se encuentra la Cooperativa Agrícola Tucanguá, dedicada a producir esta infusión bajo uno de los estándares de certificación orgánica más exigentes del país.

Dónde queda Ruiz de Montoya Ruiz de Montoya es una localidad de la provincia de Misiones que forma parte del departamento Libertador General San Martín. El municipio se encuentra en las proximidades de las comunidades de El Porvenir y Cuñapirú, dentro de la región norte de la provincia. Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Ruiz de Montoya? Conocer el Gran Salto: es uno de los principales puntos de interés del parque provincial . La acción erosiva del arroyo Cuñá Pirú a lo largo de los años dio origen a una impresionante cascada de 64 metros de altura , ubicada en un profundo cañadón y rodeada por una extensa vegetación selvática .

es uno de los principales puntos de interés del . La acción erosiva del a lo largo de los años dio origen a una impresionante , ubicada en un profundo y rodeada por una extensa . Recorrer Osununú: esta reserva privada tiene como objetivo preservar el monte nativo y se encuentra ubicada a orillas del río. El espacio dispone de siete miradores y ofrece una de las vistas panorámicas más destacadas del río Paraná . Actualmente, su conservación está a cargo de la Fundación Temaikén.

esta tiene como objetivo preservar el y se encuentra ubicada a orillas del río. El espacio dispone de y ofrece una de las más destacadas del . Actualmente, su conservación está a cargo de la Recorrer el Parque Provincial Teyú Cuare: esta reserva natural se extiende junto al imponente río Paraná y abarca unas 78 hectáreas. El lugar resulta ideal para quienes buscan conectarse con el entorno y descubrir sus características naturales. Entre las opciones se encuentra subir al Peñón, ubicado a unos 120 metros de altura, desde donde se obtienen amplias panorámicas de la zona. Además, es posible observar la diversidad de flora y fauna desde sus distintos miradores y realizar trekking por los senderos del parque. Conocer Puerto Iguazú: a pocas horas de Ruiz de Montoya se encuentra esta ciudad turística, una alternativa para complementar el recorrido con propuestas de gastronomía, comercios y paseos por la zona. Cómo llegar a Ruiz de Montoya Para llegar desde Puerto Iguazú en auto, el recorrido demanda aproximadamente 2 horas y 40 minutos. El trayecto comienza por la Ruta Nacional 12, por la que se deben recorrer unos 186 kilómetros hasta alcanzar la zona de Villa Ackermann. En ese punto, hay que girar hacia la izquierda y continuar por la Avenida De Los Inmigrantes durante otros 6 kilómetros hasta arribar al destino.

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