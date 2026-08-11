martes 11 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2026 - 16:48
País.

El encantador pueblo de Misiones que conserva su herencia europea y se destaca por sus flores

Un destino pequeño y atractivo que combina paisajes coloridos, tradiciones de origen europeo y distintas propuestas para disfrutar durante unas escapadas.

+ Seguir en
viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo de Misiones que conserva su herencia europea y se destaca por sus flores.

El pueblo de Misiones que conserva su herencia europea y se destaca por sus flores.

Entre las alternativas de Argentina para hacer turismo, está Ruiz Montoya, un pueblo del departamento de Libertador General San Martín. Se distingue por formar parte del corredor turístico provincial “Región de las Flores”, un circuito elegido por miles de turistas para hacer unas escapadas que es reconocido por la riqueza y variedad de su entorno natural.

Lee además
Así es el pueblo mágico de la Quebrada que enamora con sus paisajes y tradiciones.
País.

Así es el pueblo mágico de la Quebrada que enamora con sus paisajes y tradiciones
Cómo es el pueblo de Salta ideal para relajarse.
País.

El pueblo salteño con paisajes de película que queda a pocos kilómetros de la capital

Con alrededor de 4.500 habitantes, Ruiz Montoya se caracteriza por una marcada herencia cultural europea, especialmente vinculada con las tradiciones de Suiza y Alemania. A lo largo de los años, la localidad también recibió pobladores provenientes de Brasil y Paraguay, una diversidad de orígenes que contribuyó a conformar una comunidad con distintas influencias culturales.

Los alrededores de esta localidad ofrecen una amplia variedad de espacios naturales y sitios de interés, rodeados de una abundante vegetación y paisajes que invitan a recorrer y contemplar el entorno. Además, Ruiz Montoya es reconocido por la elaboración de una de las yerbas mate más valoradas de Argentina.

Entre sus principales referentes se encuentra la Cooperativa Agrícola Tucanguá, dedicada a producir esta infusión bajo uno de los estándares de certificación orgánica más exigentes del país.

Dónde queda Ruiz de Montoya

Ruiz de Montoya es una localidad de la provincia de Misiones que forma parte del departamento Libertador General San Martín. El municipio se encuentra en las proximidades de las comunidades de El Porvenir y Cuñapirú, dentro de la región norte de la provincia.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Ruiz de Montoya?

  • Conocer el Gran Salto: es uno de los principales puntos de interés del parque provincial. La acción erosiva del arroyo Cuñá Pirú a lo largo de los años dio origen a una impresionante cascada de 64 metros de altura, ubicada en un profundo cañadón y rodeada por una extensa vegetación selvática.
  • Recorrer Osununú: esta reserva privada tiene como objetivo preservar el monte nativo y se encuentra ubicada a orillas del río. El espacio dispone de siete miradores y ofrece una de las vistas panorámicas más destacadas del río Paraná. Actualmente, su conservación está a cargo de la Fundación Temaikén.
  • Recorrer el Parque Provincial Teyú Cuare: esta reserva natural se extiende junto al imponente río Paraná y abarca unas 78 hectáreas. El lugar resulta ideal para quienes buscan conectarse con el entorno y descubrir sus características naturales. Entre las opciones se encuentra subir al Peñón, ubicado a unos 120 metros de altura, desde donde se obtienen amplias panorámicas de la zona. Además, es posible observar la diversidad de flora y fauna desde sus distintos miradores y realizar trekking por los senderos del parque.
  • Conocer Puerto Iguazú: a pocas horas de Ruiz de Montoya se encuentra esta ciudad turística, una alternativa para complementar el recorrido con propuestas de gastronomía, comercios y paseos por la zona.

    Cómo llegar a Ruiz de Montoya

    Para llegar desde Puerto Iguazú en auto, el recorrido demanda aproximadamente 2 horas y 40 minutos. El trayecto comienza por la Ruta Nacional 12, por la que se deben recorrer unos 186 kilómetros hasta alcanzar la zona de Villa Ackermann.

    En ese punto, hay que girar hacia la izquierda y continuar por la Avenida De Los Inmigrantes durante otros 6 kilómetros hasta arribar al destino.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Así es el pueblo mágico de la Quebrada que enamora con sus paisajes y tradiciones

    El pueblo salteño con paisajes de película que queda a pocos kilómetros de la capital

    Ideal para tus escapadas: el pueblo de Mendoza que combina paisajes, historia y paz

    El pueblo de Corrientes con playas escondidas y atardeceres inolvidables para disfrutar en familia

    El pueblo de La Rioja que esconde huellas de dinosaurios y un paisaje de millones de años

    Lo que se lee ahora
    El papa León XIV vendrá a Argentina. video
    Devoción.

    Cuánto cuesta viajar desde Jujuy para ver al papa León XIV en Argentina

    Por  Federico Franco

    Las más leídas

    Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030.
    Jujuy.

    Jueves y viernes no habrá clases en Jujuy en el Nivel Secundario: los motivos

    Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco
    Pronóstico.

    Cuándo y dónde anuncian nieve en Jujuy: las zonas bajo alerta

    Penal de Gorriti
    Jujuy.

    Penal de Gorriti: pidió no ser trasladado y apareció muerto en su celda

    María necesita colaboración.
    Solidaridad.

    Jujeña lucha contra una dura enfermedad y pide ayuda: "Esta batalla me desgasta el alma"

    Río Lavayén.
    Jujuy.

    Encontraron con vida al pescador que era buscado en el río Lavayén

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel