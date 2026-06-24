Termas de Reyes en invierno: qué hacer, precios y cómo llegar

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, Termas de Reyes aparece como una de las escapadas más atractivas para disfrutar durante el invierno. El paisaje de montaña, el sonido permanente del río y el contraste entre las bajas temperaturas y el agua termal convierten al lugar en una alternativa cercana para pasar el día, descansar durante un fin de semana o sumar una experiencia diferente durante las vacaciones y convertirla en una de las tantas escapadas que tiene Jujuy.

Turismo. Un paseo de un día en Jujuy: qué hacer en Termas de Reyes

El destino se encuentra en plena Quebrada de Reyes y se alcanza por la Ruta Provincial 4. Desde el centro de la capital jujeña, el viaje demanda aproximadamente entre 20 y 30 minutos, dependiendo del tránsito y del punto de partida. La cercanía permite organizar la salida sin grandes preparativos y regresar durante la misma jornada.

El principal atractivo de Termas de Reyes son sus aguas termales, que emergen naturalmente a distintas temperaturas. Durante el invierno, la experiencia adquiere una característica particular: mientras el aire de la montaña se mantiene frío, las piscinas conservan el agua caliente y generan un contraste que invita a permanecer dentro de ellas.

En la zona existen distintas propuestas. El histórico hotel, único en la zona, que cuenta con piscina termal, baños, sauna, tratamientos de spa, restaurante y habitaciones. También funcionan la Villa Termal y sectores más sencillos que ofrecen espacios para permanecer durante el día y utilizar las piletas.

No todos los servicios tienen la misma modalidad de ingreso. Algunos complejos trabajan con pases diarios, mientras que otros reservan determinadas instalaciones para sus huéspedes o establecen turnos limitados. Por ese motivo, antes de viajar es recomendable consultar directamente la disponibilidad, los horarios y el valor actualizado.

Cuánto cuesta visitar Termas de Reyes

El presupuesto dependerá del tipo de experiencia elegida. La opción más económica consiste en viajar en colectivo, recorrer el paisaje y permanecer en alguno de los espacios habilitados para pasar el día. Según el último cuadro tarifario municipal publicado en mayo de 2026, el boleto desde San Salvador de Jujuy hasta Termas de Reyes cuesta $1.733,90 por tramo.

Como referencia, los últimos valores difundidos para los campings de la zona ubicaban las entradas entre $10.000 y $12.000, mientras que el alquiler de un asador podía sumar alrededor de $5.000. Estos montos pueden variar durante las vacaciones de invierno, por lo que conviene verificarlos antes de salir.

La experiencia en el hotel tiene otro nivel de servicios y, por lo tanto, un costo diferente. El establecimiento ofrece piscina mineromedicinal, sauna, spa, baños termales, restaurante y opciones de alojamiento, pero actualmente no publica una tarifa única para el pase diario. El precio debe consultarse previamente y puede cambiar según el día, los servicios incluidos y la disponibilidad.

Quienes decidan quedarse una noche encontrarán habitaciones, suites, departamentos y cabañas. Las tarifas de alojamiento dependen de la fecha, la cantidad de huéspedes y la categoría seleccionada. Durante los fines de semana y las vacaciones es aconsejable reservar con anticipación.

Caminatas, miradores y paisajes de montaña

Termas de Reyes no se limita a las piscinas. El camino que acompaña al río ofrece diferentes puntos para detenerse, tomar fotografías y contemplar la quebrada. Los cerros forman un corredor natural alrededor del cauce y, en las mañanas más frías, la neblina puede cubrir parcialmente las laderas y modificar por completo el paisaje.

También existen recorridos de senderismo hacia sectores elevados y miradores naturales. Una de las opciones conocidas es la caminata hacia la denominada Cascada Escondida, una travesía extensa que puede demandar alrededor de siete horas entre la ida y el regreso. Las últimas referencias disponibles ubicaban las salidas guiadas entre $8.000 y $10.000, aunque el valor debe confirmarse con cada prestador.

Para los trayectos largos es importante contratar guías habilitados, utilizar calzado adecuado y consultar previamente las condiciones del camino. En invierno puede haber sectores húmedos, escarcha, bajas temperaturas y cambios repentinos en la visibilidad.

Gastronomía para acompañar la jornada

Otra parte tradicional del paseo son los puestos gastronómicos ubicados en el sector del puente y sus alrededores. Allí suelen venderse tortillas, buñuelos, infusiones y otras preparaciones sencillas, ideales para acompañar el mate o recuperar temperatura después de una caminata.

Como valores orientativos difundidos durante 2026, las tortillas se ofrecían desde $2.500 y los buñuelos desde $4.000. También se puede optar por almorzar en los restaurantes de los complejos o llevar alimentos para cocinar en los campings que cuenten con asadores habilitados.

Una escapada que puede combinarse con Yala

Por su ubicación, Termas de Reyes puede formar parte de un recorrido más amplio por los Valles jujeños. Una alternativa es comenzar la mañana en Yala, conocer sus paisajes y luego continuar hacia las termas para terminar el día dentro del agua caliente.

Los recorridos turísticos de la zona suelen combinar Termas de Reyes con las lagunas de Yala y sectores de las Yungas. Esta posibilidad permite sumar observación de aves, fotografía, caminatas y descanso en una misma salida, aunque algunos caminos de montaña requieren vehículos adecuados y conocimiento del terreno.

Qué llevar para visitar las termas durante el invierno

La recomendación es vestirse en capas y llevar traje de baño, toalla, ojotas o calzado antideslizante, ropa seca para cambiarse y una campera abrigada. También conviene contar con agua, protector solar y dinero en efectivo, debido a que la conectividad o los medios electrónicos de pago pueden presentar limitaciones en algunos sectores.

Antes de salir es importante revisar el estado de la Ruta Provincial 4, especialmente después de lluvias, nevadas o heladas. Quienes viajen en vehículo particular deben circular con precaución por las curvas y evitar detenerse en lugares que obstruyan el tránsito.

Termas de reyes en invierno Termas de reyes en invierno

Por qué Termas de Reyes es ideal en invierno

La principal ventaja del destino es que reúne naturaleza, aguas calientes, descanso y gastronomía a menos de media hora de la capital jujeña. No es necesario realizar un viaje extenso ni contratar una excursión completa para conocerlo: se puede armar una salida económica por el día o elegir una experiencia con spa y alojamiento.

Durante el invierno, el frío deja de ser un impedimento y pasa a formar parte del atractivo. El vapor sobre las piscinas, el paisaje cerrado entre cerros y el silencio de la quebrada construyen una postal diferente de Jujuy, ideal para quienes buscan bajar el ritmo sin alejarse demasiado de la ciudad.

Lo más importante