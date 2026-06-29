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29 de junio de 2026 - 17:01
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Argentina y un pueblo del norte perfecto para conectar con la naturaleza y descansar en paz

Se trata de un destino que se destaca por su calma y se convierte en un refugio ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano.

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Por  viajes Todo Jujuy
Argentina y un pueblo del norte perfecto para conectar con la naturaleza y descansar en paz.

Argentina y un pueblo del norte perfecto para conectar con la naturaleza y descansar en paz.

Argentina cuenta con una gran variedad de lugares atractivos que funcionan como verdaderos refugios del norte para quienes buscan unas escapadas que lo alejen del ritmo urbano. Estos pueblos con encanto se presentan como opciones muy elegidas por quienes necesitan un descanso sereno, en el que el contacto con la naturaleza ayuda a encontrar paz.

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En la provincia de San Luis, Alto Pelado aparece como un pequeño tesoro ubicado en el departamento Juan Martín de Pueyrredón, a aproximadamente una hora de viaje desde la capital puntana. Con cerca de 1.000 residentes y calles poco transitadas, este sitio ofrece una invitación directa a disfrutar de un ambiente de calma y tranquilidad.

Dentro de la provincia de San Luis, Alto Pelado es una pequeña joya en el departamento Juan Martín de Pueyrredón.

El atractivo de Alto Pelado no se limita únicamente a su paisaje natural, sino que también radica en la oportunidad de vivir jornadas de calma y quietud, lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

Este pueblo se consolida como un lugar ideal para quienes desean una escapada genuina, donde la lentitud del tiempo y el contacto directo con el entorno natural ofrecen una experiencia revitalizante, apartada del ruido y la actividad constante de los grandes centros urbanos.

Alto Pelado es una diminuta localidad del departamento Juan Martín de Pueyrredón.

Dónde queda Alto Pelado, San Luis

Alto Pelado es una pequeña localidad perteneciente al departamento Juan Martín de Pueyrredón, dentro de la provincia de San Luis. Su ubicación se encuentra próxima a las vías del Ferrocarril General San Martín y a la Ruta Provincial 11, que atraviesa la zona.

El acceso a este encantador rincón se logra mediante el ferrocarril en el Departamento General Pedernera, ubicado en la Provincia de San Luis.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Alto Pelado, San Luis?

Entre los puntos destacados que merece la pena recorrer se incluyen la pintoresca plazoleta La Estación, la antigua estación de tren que todavía es utilizada por formaciones de carga, una capilla de pequeño tamaño con aire tradicional y la Escuela Hogar Nº 22 “Gob. Laureano Landaburu”.

Además, la arteria principal del pueblo dispone de una ciclovía, lo que permite desplazarse con mayor comodidad y conocer este reducido pero encantador poblado de manera más accesible.

Este pueblo está ubicado en la Provincia de San Luis.

Cómo llegar a Alto Pelado, San Luis

Alto Pelado aparece como un pequeño enclave escondido en el centro de la provincia de San Luis, donde se percibe una tranquilidad muy particular y difícil de encontrar. El ingreso a este pintoresco lugar puede realizarse a través de la red ferroviaria que atraviesa el departamento General Pedernera, dentro del territorio sanluiseño.

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