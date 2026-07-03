Turismo en Catamarca: el pueblo que combina historia, naturaleza y aguas termales

Hualfín , por su combinación armónica entre paisajes naturales y patrimonio cultural , se consolidó como un destino destacado para tus escapadas por el país. . Este pueblo poco conocido de Catamarca impacta con sus montañas de colores intensos y un entorno sereno que invita a desconectarse por completo del ritmo y el ruido de las ciudades .

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Entre sus mayores atractivos se destaca el impactante Pozo Verde , una formación natural singular que ofrece la posibilidad de contemplar lagunas de tono esmeralda enmarcadas por un paisaje de múltiples colores , dando lugar a un entorno ideal para compartir en familia o con amigos .

La región suma además un atractivo visual distintivo con la Capilla de Nuestra Señora del Rosario , declarada Monumento Histórico Nacional y originaria de 1770 .

Este enclave especial del oeste catamarqueño combina la calma de un destino apacible con un paisaje natural singular , donde es posible realizar actividades al aire libre , aprovechar las aguas termales con propiedades terapéuticas o simplemente descansar en un entorno auténtico enmarcado por escenarios de gran belleza .

Dónde queda Hualfín

Hualfín está situado en el sector occidental de la provincia de Catamarca, a unos 63 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Belén, a la vera de la tradicional Ruta Nacional 40. Este pequeño y pintoresco poblado se encuentra rodeado por cerros de tonalidades diversas que generan un microclima particular y una sensación de calma total.

Su ubicación estratégica lo transforma en un sitio ideal para quienes desean distanciarse del bullicio urbano y vivir una experiencia auténtica en contacto directo con la naturaleza, lo que convierte a este rincón de Catamarca en un lugar perfecto para relajarse y desconectar.

Qué puedo hacer en Hualfín

El lugar propone una amplia variedad de propuestas para distintos intereses, asegurando opciones de entretenimiento para gran parte del grupo familiar:

Recorrer la Capilla de Nuestra Señora del Rosario , edificada en 1770 y reconocida como Monumento Histórico Nacional por su relevancia dentro del patrimonio argentino .

, edificada en y reconocida como por su dentro del . Conocer el Pozo Verde, un entorno natural con lagunas de intenso color verde esmeralda enmarcadas por un paisaje de tonos variados y llamativos.

Pasar una jornada de camping en zonas acondicionadas que cuentan con mesas, parrillas y espacios habilitados para el descanso y la recreación .

en que cuentan con para el . Sumergirse en las aguas termales naturales de la Quebrada de Hualfín , que llegan a los 32°C y son valoradas por sus supuestos beneficios terapéuticos y medicinales .

de la , que llegan a los y son valoradas por sus . Vivir la calma de un pueblo apartado del bullicio de la ciudad, ideal para quienes desean encontrar serenidad y un contacto más directo con la naturaleza.

Cómo llegar a Hualfín

Para acceder a Hualfín desde San Fernando del Valle de Catamarca, el trayecto inicia tomando la Ruta Nacional 38 hasta llegar a Chumbicha. Desde allí, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 60, cruzando la Cuesta de La Cébila y pasando por las localidades de Mazán y Aimogasta.

Al llegar a la Ruta Nacional 40, hay que avanzar hacia el norte, atravesando la localidad de Londres hasta arribar a Belén. Desde allí, continuando por la misma ruta durante unos 63 kilómetros más, se alcanza este encantador pueblo catamarqueño.

Todo el recorrido se transforma en una experiencia visual destacada, ya que el camino permite ir descubriendo una gran variedad de paisajes a lo largo del trayecto.