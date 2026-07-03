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3 de julio de 2026 - 12:10
Jujuy.

¿Dónde puede nevar en Jujuy este fin de semana? Mirá lo que dice el pronóstico

El pronóstico anticipa nevadas y temperaturas mínimas de hasta -6 °C en algunos sectores de la provincia durante los próximos días.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Nieve en Catua - Imagen de archivo

Nieve en Catua - Imagen de archivo

La probabilidad de nevadas aumentará durante este fin de semana en distintas zonas de Jujuy, tras el ingreso de una ola polar que traerá jornadas inestables y un marcado descenso de las temperaturas. Los principales pronósticos ubican las posibles precipitaciones de nieve en sectores de la Puna.

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Una fuerte masa de aire de origen antártico afectará a la provincia antes del fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que Jujuy atravesará los días más fríos del año.

Lugares donde podría nevar en Jujuy

Según el pronóstico de Meteored, Catua y Olaroz Chico podrían registrar nevadas desde este viernes y durante los próximos días.

En ambas localidades también se esperan temperaturas bajo cero. En tanto, en San Salvador de Jujuy las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o llovizna. Por el momento, no se espera nieve.

Cuándo podría nevar en Catua

En Catua, las nevadas comenzarían aproximadamente a las 23 horas de este viernes y continuarían durante la madrugada y la mañana del sábado.

El pronóstico también anticipa nieve para el domingo y el lunes, con temperaturas mínimas de entre -4 °C y -6 °C. De esta manera, las precipitaciones de nieve podrían extenderse desde la noche del viernes hasta el lunes.

El pronóstico para Olaroz Chico

En Olaroz Chico se espera una temperatura mínima de -6 °C para el sábado 4 de julio.

Además del intenso frío, el pronóstico indica la posibilidad de nevadas durante esa jornada.

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