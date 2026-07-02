¿Qué tiene que ver el remo noruego con las comunidades jujeñas?

El Mundial no solo deja goles, figuras y resultados . También despierta curiosidad por culturas, tradiciones y formas de vida de distintos países. En ese contexto, el sociólogo jujeño Juan Guzmán tomó como punto de partida el llamado "remo noruego", que se volvió viral entre los hinchas, para reflexionar sobre la vida en comunidad y encontrar algunos paralelismos con prácticas presentes en Jujuy.

Durante una columna radial, Guzmán explicó que la imagen de cientos de personas remando al mismo tiempo no representa únicamente un festejo deportivo, sino una tradición vinculada a la cultura de los antiguos pueblos nórdicos. "Vikingo no es una raza, es una profesión", señaló el especialista, al explicar que los llamados vikingir eran personas que, ante las dificultades económicas y la escasez de recursos, se embarcaban para comerciar o buscar nuevas oportunidades.

Según detalló, aquellos viajes no respondían únicamente a la guerra o el saqueo, como suele mostrarse en las películas y las series. "Históricamente estos pueblos son absolutamente pacíficos", indicó, citando investigaciones sobre las sociedades nórdicas.

El valor de remar juntos

Para Guzmán, uno de los aspectos más interesantes del tradicional remo vikingo es la idea de comunidad. En las embarcaciones todos participaban del esfuerzo: hombres y mujeres remaban, compartían las tareas y trabajaban por un objetivo común. "Nadie quiere sobresalir. Todos reman para la comunidad", explicó al describir un concepto de la cultura noruega vinculado al equilibrio y a hacer las cosas "en su justa medida".

Esa imagen del esfuerzo colectivo fue la que llevó al sociólogo a establecer un vínculo con algunas prácticas presentes en Jujuy, especialmente en comunidades donde el trabajo compartido y la colaboración siguen teniendo un rol central. Sin establecer comparaciones históricas directas, Guzmán consideró que la idea de que todos aporten para alcanzar un objetivo común puede encontrarse también en distintas experiencias comunitarias de la provincia, donde la solidaridad y la ayuda mutua forman parte de la vida cotidiana.

El Mundial como puerta a otras culturas

El especialista también destacó el valor educativo que generan estos eventos internacionales. Para muchos chicos y jóvenes, el Mundial se transforma en una oportunidad para conocer otros países, ubicarlos en el mapa, aprender sobre sus costumbres y despertar nuevas inquietudes. "¿Dónde queda Noruega? ¿Quiénes eran los vikingos? ¿Por qué hacen el remo?", planteó Guzmán al referirse a las preguntas que surgen a partir de estas manifestaciones culturales.

En ese sentido, consideró que el fútbol puede convertirse en una herramienta para acercarse a la historia, la geografía y las distintas formas de organización social.