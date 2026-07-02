jueves 02 de julio de 2026
2 de julio de 2026 - 10:32
en vivo Deportes.

Mundial 2026 en vivo minuto a minuto: los partidos de este jueves 2 de julio

Se desarrolla una nueva jornada del Mundial 2026 con tres partidos de suma importancia. Todos los detalles en vivo minuto a minuto.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Mundial 2026 (2)

EN VIVO

Jueves 2 de julio. Se vive la penúltima jornada de 16avos de final del Mundial 2026 con tres partidos muy importantes. España y Portugal, candidatos, definen sus lugares en octavos de final. Todos los detalles

Minuto a minuto

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Probables formaciones de Suiza y Argelia

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Rubín Vargas y Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri.

DT: Vladimir Petkovic.

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Cómo llegan Suiza y Argelia

Suiza por Murat Yakin comenzó el Mundial con un empate 1 a 1 frente a Qatar en un partido que se le escapó sobre el final. Después reaccionó con dos grandes actuaciones: goleó 4 a 1 a Bosnia y derrotó 2 a 1 a Canadá para quedarse con el primer puesto del Grupo B.

El triunfo sobre los canadienses fue clave, ya que necesitaba ganar para terminar como líder y evitar un cruce más complicado en la fase eliminatoria.

Argelia debió luchar hasta la última fecha para conseguir su clasificación. En el debut sufrió una dura derrota por 3 a 0 frente a la Selección Argentina, que tuvo una brillante actuación de Lionel Messi.

Sin embargo, el equipo africano se recuperó al vencer 2 a 1 a Jordania y luego empató 3 a 3 con Austria en uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos.

Ese resultado le permitió avanzar como uno de los mejores terceros y mantener intacto el sueño de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

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Suiza vs Argelia

Suiza y Argelia se enfrentarán desde las 00.00 de este viernes en el Estadio BC Place de Vancouver por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final y seguirá en carrera por el título.

El conjunto suizo llega con el favoritismo tras finalizar primero en el Grupo B, mientras que Argelia consiguió la clasificación luego de ubicarse entre los mejores terceros de la fase inicial.

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Probables formaciones de Portugal y Croacia

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Staniši, Josip Šutalo, Marin Pongrai; Luka Modric, Mateo Kovai, Nikola Vlaši, Petar Sui, Martin Baturina; Ivan Periši y Ante Budimir.

DT: Zlatko Dali.

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Cómo llegan Portugal y Croacia

Portugal,+ dirigido por Roberto Martínez, arribó a la Copa del Mundo como uno de los candidatos al título, aunque su desempeño en la fase de grupos dejó algunas dudas.

En el debut igualó 1 a 1 frente a República Democrática del Congo, en un resultado que sorprendió por el desarrollo del encuentro. Luego mostró su mejor versión al golear 5 a 0 a Uzbekistán, con un doblete de Cristiano Ronaldo.

En la última fecha necesitaba vencer a Colombia para quedarse con el primer lugar del Grupo K, pero no logró romper el cero y avanzó como escolta.

Ahora intentará dar un paso más hacia el sueño del título con Cristiano Ronaldo como principal referencia ofensiva.

Croacia también accedió a la fase eliminatoria como segundo de su grupo, aunque llega con mejores sensaciones tras cerrar la primera ronda con dos victorias consecutivas.

El conjunto de Zlatko Dali perdió en el debut frente a Inglaterra, pero luego derrotó a Panamá y Ghana para asegurarse un lugar entre los 32 mejores del torneo.

Con Luka Modric como emblema y referente dentro del plantel, los balcánicos buscarán volver a ser protagonistas de un Mundial, después del subcampeonato conseguido en Rusia 2018 y del tercer puesto obtenido en Qatar 2022.

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Portugal vs Croacia

Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves desde las 20 en el Estadio Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro tendrá un condimento especial: podría representar la despedida mundialista de dos leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Ambas selecciones terminaron en el segundo puesto de sus respectivos grupos y buscarán seguir en carrera en una llave que promete ser una de las más atractivas de esta instancia.

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Probables formaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi.

DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic.

DT: Ralf Rangnick.

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Cómo llegan España y Austria

España comenzó su participación con un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, uno de los resultados más sorpresivos de la primera fecha. Sin embargo, el equipo de Luis de la Fuente reaccionó rápidamente con una goleada por 4 a 0 sobre Arabia Saudita y luego derrotó por la mínima a Uruguay para quedarse con el primer puesto del Grupo H.

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Nico Williams, quien sufrió una lesión en el último encuentro. En contrapartida, Lamine Yamal dejó atrás sus molestias físicas y aparece como una de las principales cartas ofensivas del conjunto español.

Austria, por su parte, avanzó como escolta del Grupo J, que compartió con la Selección Argentina. El equipo dirigido por Ralf Rangnick venció a Jordania en el debut, cayó frente al conjunto de Lionel Scaloni y selló la clasificación tras un vibrante empate 3 a 3 con Argelia.

Ahora buscará dar uno de los grandes golpes del Mundial eliminando a una de las selecciones candidatas al título.

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España vs Austria

España y Austria se enfrentarán este jueves desde las 16 (hora de Argentina) por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

El seleccionado español llega como favorito por el rendimiento mostrado en la fase de grupos, aunque enfrente tendrá a un equipo austríaco que ya demostró que puede competir de igual a igual con rivales de jerarquía.

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Los partidos de hoy

16:00 - España vs Austria

20:00 - Portugal vs Croacia

00:00 del viernes 3 de julio - Suiza vs Argelia

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