Mundial 2026 en vivo minuto a minuto: los partidos de este jueves 2 de julio

Jueves 2 de julio. Se vive la penúltima jornada de 16avos de final del Mundial 2026 con tres partidos muy importantes. España y Portugal, candidatos, definen sus lugares en octavos de final. Todos los detalles
Probables formaciones de Suiza y Argelia
Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Rubín Vargas y Breel Embolo.
DT: Murat Yakin.
Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri.
DT: Vladimir Petkovic.