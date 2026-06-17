Mundial 2026: Portugal no pudo con Congo y empató en su debut

Portugal empató 1 a 1 con República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026 , en un resultado que sorprendió en la apertura del Grupo K. El equipo de Cristiano Ronaldo comenzó ganando, pero no logró sostener la ventaja y terminó dejando dos puntos en el NRG Stadium de Houston.

La selección portuguesa, dirigida por Roberto Martínez, inició el partido con dominio absolut o y rápidamente metió al conjunto africano contra su propio arco. A los 6 minutos, Joao Neves se elevó en el área y conectó de cabeza un centro de Pedro Neto para marcar el 1 a 0.

Después del gol, Portugal manejó la pelota con comodidad . Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes marcaron el ritmo del mediocampo y le permitieron al equipo luso instalarse en campo rival durante buena parte del primer tiempo.

Sin embargo, con el correr de los minutos, esa posesión dejó de traducirse en peligro. El equipo tocaba y rotaba la pelota de un lado al otro, pero no encontraba pases verticales ni profundidad por las bandas para abastecer a Cristiano Ronaldo.

Mundial 2026: Portugal no pudo con Congo Mundial 2026: Portugal no pudo con Congo

RD Congo, pese a sufrir el dominio portugués, se mantuvo en partido. El equipo africano intentó salir de su campo y aprovechó una de las pocas chances claras que tuvo antes del descanso.

El empate de Congo en el Mundial 2026

Cuando se jugaban los descuentos del primer tiempo, Yoane Wissa apareció sin marca dentro del área y ganó de cabeza para poner el 1 a 1 a los 45+5 minutos. El gol golpeó a Portugal, que había sido superior durante casi toda la primera mitad, pero pagó caro la falta de contundencia y la poca profundidad en los metros finales.

En el segundo tiempo, Portugal buscó cambiar el ritmo del partido y volvió a intentar romper la defensa congoleña. Joao Cancelo llegó a marcar un golazo de media volea tras un pase de pecho de Joao Neves, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.

Cristiano Ronaldo, que disputa su sexta Copa del Mundo, tuvo muy poca participación en zona de definición. La pelota circuló demasiado lejos del área y el capitán portugués casi no recibió en condiciones claras para rematar. Su primera ocasión llegó a los 68 minutos, cuando recibió un pase dentro del área de Francisco Conceicao. Sin embargo, el balón le quedó incómodo y su remate se fue desviado.

Congo también tuvo una chance muy clara para llevarse el triunfo. A los 77 minutos, el equipo africano armó un contraataque rápido que terminó en los pies de Cédric Bakambu, cerca de la medialuna del área. El delantero tuvo espacio para definir ante Diogo Costa, pero ejecutó mal el remate y la pelota se fue desviada.

Sobre el final, Bruno Fernandes probó con un remate de zurda desde afuera del área que pasó cerca del palo izquierdo del arquero Lionel Mpasi, pero Portugal no logró volver a quebrar el marcador. El empate 1 a 1 dejó una sensación amarga para Portugal, que llegaba con la expectativa de comenzar con una victoria en el Mundial 2026 y buscar el título por primera vez en la que podría ser la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo.