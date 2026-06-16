martes 16 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de junio de 2026 - 18:16
Grupo I.

Mundial 2026: Francia venció a Senegal con un doblete histórico de Kylian Mbappé

Francia derrotó 3-1 a Senegal en el MetLife Stadium, con dos goles de Mbappé, que superó a Just Fontaine y quedó como máximo goleador francés en Mundiales.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Victoria de Francia.

Victoria de Francia.

image
Lee además
mundial 2026: estudiantes de jujuy alentaron a argentina desde las alturas
Jujuy.

Mundial 2026: estudiantes de Jujuy alentaron a Argentina desde las alturas
Los titulares de Argentina
EN VIVO.

Con el Dibu y sin Julián Álvarez, estos son los titulares de Argentina para el debut

El equipo francés encontró el camino recién en el segundo tiempo, después de una primera parte incómoda y con pocas respuestas ofensivas. Senegal logró sostener el orden durante buena parte del encuentro, pero no pudo resistir el poder individual de una de las grandes figuras del torneo.

Mbappé apareció y empezó a hacer historia

A los 64 minutos llegó el primer gol de Francia. Michael Olise encontró un pase filtrado perfecto entre las líneas senegalesas y Mbappé leyó la jugada antes que todos. El capitán francés picó a espaldas de Kalidou Koulibaly y definió de primera para dejar sin respuesta a Edouard Mendy.

Con ese tanto, Mbappé alcanzó los 13 goles en Copas del Mundo e igualó el récord histórico de Francia que ostentaba Just Fontaine desde el Mundial de Suecia 1958.

image
Mundial 2026.

Mundial 2026.

Barcola entró y marcó en su primera intervención

A los 81 minutos, Bradley Barcola amplió la ventaja para Francia. El extremo del PSG había ingresado apenas dos minutos antes y, en su primera intervención, se filtró entre la defensa de Senegal, esperó la salida de Mendy y definió con una picada precisa para el 2-0.

Fue un debut soñado en Copas del Mundo para el joven atacante, que con una sola aparición parecía encaminar definitivamente el partido.

Senegal descontó, pero Mbappé lo cerró con un golazo

Cuando el encuentro parecía resuelto, Senegal descontó a los 95 minutos. Mbayé, uno de los ingresados en el segundo tiempo, quedó mano a mano frente a Mike Maignan y sacó un remate potente para poner el 2-1.

Sin embargo, la ilusión africana duró muy poco. Apenas se reanudó el juego, Mbappé recibió tras el saque del medio, se acomodó y desde 28 metros sacó un remate espectacular que se clavó en el ángulo derecho de Mendy.

Con ese golazo, el capitán francés llegó a 14 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador de Francia en la historia de la Copa del Mundo, superando en soledad a Just Fontaine.

La primera fecha del Grupo I se completará este martes a las 19 con el partido entre Irak y Noruega.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: estudiantes de Jujuy alentaron a Argentina desde las alturas

Con el Dibu y sin Julián Álvarez, estos son los titulares de Argentina para el debut

Día Mundial del Cáncer de Riñón: en Argentina es el quinto cáncer con mayor frecuencia

La formación de la Selección Argentina vs. Argelia en el debut del Mundial 2026

De héroe a fenómeno viral: el arquero Vozinha rompió un récord y explotó en redes

Lo que se lee ahora
Imagen creada con IA
Deportes.

La formación de la Selección Argentina vs. Argelia en el debut del Mundial 2026

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo.
Jujuy.

Confirmado: el cronograma de pagos del aguinaldo en Jujuy en junio 2026

Vivienda incendiada - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Incendio devastador en Libertador: una madre y sus cuatro hijos perdieron todo

Foto archivo. video
Educación.

ADIUNJU ratificó el paro universitario en Jujuy desde este martes

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026.
Deportes.

La Selección Argentina debuta hoy en el Mundial 2026

Palpalá: la familia de Rolando Vergara pide videos para saber qué pasó video
Jujuy.

Palpalá: la familia de Rolando Vergara pide videos para saber qué pasó

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel