Mundial 2026: Francia venció a Senegal con un doblete histórico de Kylian Mbappé

Francia venció 3-1 a Senegal por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026 , en un partido disputado en el MetLife Stadium que tuvo un cierre cargado de emociones y una actuación histórica de Kylian Mbappé.

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El equipo francés encontró el camino recién en el segundo tiempo, después de una primera parte incómoda y con pocas respuestas ofensivas. Senegal logró sostener el orden durante buena parte del encuentro, pero no pudo resistir el poder individual de una de las grandes figuras del torneo.

A los 64 minutos llegó el primer gol de Francia. Michael Olise encontró un pase filtrado perfecto entre las líneas senegalesas y Mbappé leyó la jugada antes que todos. El capitán francés picó a espaldas de Kalidou Koulibaly y definió de primera para dejar sin respuesta a Edouard Mendy.

Con ese tanto, Mbappé alcanzó los 13 goles en Copas del Mundo e igualó el récord histórico de Francia que ostentaba Just Fontaine desde el Mundial de Suecia 1958.

image Mundial 2026.

Barcola entró y marcó en su primera intervención

A los 81 minutos, Bradley Barcola amplió la ventaja para Francia. El extremo del PSG había ingresado apenas dos minutos antes y, en su primera intervención, se filtró entre la defensa de Senegal, esperó la salida de Mendy y definió con una picada precisa para el 2-0.

Fue un debut soñado en Copas del Mundo para el joven atacante, que con una sola aparición parecía encaminar definitivamente el partido.

Senegal descontó, pero Mbappé lo cerró con un golazo

Cuando el encuentro parecía resuelto, Senegal descontó a los 95 minutos. Mbayé, uno de los ingresados en el segundo tiempo, quedó mano a mano frente a Mike Maignan y sacó un remate potente para poner el 2-1.

Sin embargo, la ilusión africana duró muy poco. Apenas se reanudó el juego, Mbappé recibió tras el saque del medio, se acomodó y desde 28 metros sacó un remate espectacular que se clavó en el ángulo derecho de Mendy.

Con ese golazo, el capitán francés llegó a 14 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador de Francia en la historia de la Copa del Mundo, superando en soledad a Just Fontaine.

La primera fecha del Grupo I se completará este martes a las 19 con el partido entre Irak y Noruega.