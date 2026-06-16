La formación de la Selección Argentina vs. Argelia en el debut del Mundial 2026

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La Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026 que será ante Argelia este martes, desde las 22, en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J.

Para este compromiso con el que iniciará la defensa del título obtenido en Qatar, el entrenador Lionel Scaloni, termina de definir el once titular, que contará con la presencia de Lionel Messi.

La probable formación de la Selección Argentina ante Argelia Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El arquero de la selección argentina es pretendido por uno de los clubes más importantes del fútbol italiano.

La única baja en la Selección Argentina para el debut Nicolás Tagliafico: sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Honduras. Intentará llegar al segundo compromiso ante Austria, pero depende de su evolución. La previa de Argentina vs Argelia Embed

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