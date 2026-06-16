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16 de junio de 2026 - 09:02
Jujuy.

Mundial 2026: estudiantes de Jujuy alentaron a Argentina desde las alturas

Alumnos de la Agrotécnica Nº 10 y la Escuela Primaria Nº 341 de Hornillos participaron de una jornada especial inspirada en el Mundial 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Aliento a la seleccion argentina

La pasión por el fútbol volvió a convertirse en un punto de encuentro para estudiantes de distintas localidades de la Quebrada de Humahuaca. En Hornillos, alumnos de la Escuela Agrotécnica Nº 10 y de la Escuela Primaria Nº 341 protagonizaron una actividad denominada "Aliento en las Alturas", una propuesta vinculada al Mundial 2026 que reunió a niños y jóvenes de diferentes comunidades.

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La experiencia convocó a estudiantes de Los Nogales, Lozano, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y Humahuaca, quienes compartieron una jornada de integración a través de la pasión por la Selección Argentina.

La iniciativa surgió dentro de un proyecto educativo que buscó abordar la Copa del Mundo desde distintas perspectivas y fomentar el trabajo colectivo entre los alumnos.

Embed - ALIENTO A LA SELECCIÓN DESDE LA ALTURA

Un proyecto que nació en el aula

El profesor Eduardo Vega, docente de la Agrotécnica Nº 10 de Hornillos, explicó que la actividad fue el resultado de una propuesta desarrollada de manera conjunta por toda la comunidad educativa.

"Estamos muy felices de haber compartido esta experiencia. Es un proyecto elaborado de forma grupal que buscaba abordar el Mundial desde diferentes aspectos. Entre esas ideas surgió la posibilidad de realizar un aliento a la Selección Argentina", expresó.

La jornada comenzó temprano. Según relató el docente, alumnos de entre 11 y 18 años participaron de la actividad junto a estudiantes de la escuela primaria.

"Partimos cerca de las 8:30 de la mañana junto a la escuela primaria. Participaron chicos de entre 11 y 18 años que llegaron desde distintas localidades de la Quebrada", señaló.

El fútbol como punto de encuentro

La particularidad de la Agrotécnica Nº 10 es que recibe estudiantes provenientes de numerosos pueblos de la región, lo que genera una convivencia cotidiana entre jóvenes con diferentes realidades y costumbres.

"Mi escuela no está cerca de un pueblo en particular, por eso nuestros estudiantes llegan desde distintos lugares de la provincia. Tenemos muchas culturas y formas de pensar diferentes, pese a que nos separan apenas algunos kilómetros", destacó Vega.

Para el docente, el fútbol y la Selección Argentina funcionaron como una herramienta de unión que permitió fortalecer los vínculos entre los jóvenes.

"El fútbol y el Mundial nos dan mucha unión. Esto puede ser el inicio de una buena convivencia en sociedad", afirmó.

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