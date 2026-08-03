El ISJ denunció cuentas falsas que ofrecen beneficios a afiliados

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) denunció la aparición de cuentas falsas en redes sociales y WhatsApp que ofrecen supuestos beneficios y prestaciones a afiliados. Desde el organismo alertaron que estos perfiles actúan de manera ilegal y podrían tener como objetivo cometer estafas o fraudes.

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Ante la detección de estas cuentas, la obra social provincial recordó que no ofrece servicios, beneficios ni prestaciones a través de redes sociales o WhatsApp .

También aclaró que sus representantes nunca solicitan datos personales de los afiliados por medio de mensajes, llamados telefónicos o perfiles en plataformas digitales.

La advertencia está dirigida tanto a afiliados como a la comunidad en general, con el objetivo de evitar que las personas brinden información privada a usuarios que se presentan falsamente en nombre del organismo.

Desde el ISJ remarcaron que cualquier cuenta que contacte a una persona para ofrecerle beneficios o pedirle datos personales debe ser considerada sospechosa, ya que no corresponde a los canales utilizados oficialmente por la institución.

Activaron mecanismos legales

Luego de detectar los perfiles y números involucrados, el Instituto de Seguros de Jujuy informó que fueron activados los mecanismos legales correspondientes para esclarecer la situación.

Las actuaciones también buscan identificar a los responsables de las cuentas falsas y determinar el objetivo de las comunicaciones realizadas en nombre de la obra social.

El organismo reiteró que nunca solicita información personal por WhatsApp, redes sociales ni llamados telefónicos y pidió a sus afiliados mantenerse atentos ante cualquier mensaje de estas características.

La recomendación es no responder, no entregar datos personales y evitar continuar cualquier comunicación iniciada por perfiles que prometan beneficios o prestaciones en nombre del ISJ.