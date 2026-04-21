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21 de abril de 2026 - 16:11
Jujuy.

Consultas médicas del ISJ: cuándo se acredita el pago de la primera quincena

El sistema del ISJ permite agilizar la liquidación de consultas médicas y garantiza pagos quincenales a los profesionales de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Institutode Seguros de Jujuy (ISJ)&nbsp;

Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) 

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) confirmó cuando se efectiviza la acreditación correspondiente a la primera quincena de abril por consultas médicas a los profesionales, que se hará a través del sistema “Pronto Pago”.

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La obra social destacó que este martes 21 de abril se efectiviza la acreditación, y explicaron que esta modalidad digital permite a los prestadores presentar la documentación de manera más ágil, lo que optimiza los tiempos de liquidación por las consultas brindadas a los afiliados.

El mecanismo apunta a dar mayor previsibilidad a los profesionales médicos, ya que establece un esquema de pago quincenal que asegura regularidad en el cobro de sus servicios. De esta manera, el organismo busca ordenar los plazos administrativos y facilitar el circuito de presentación y acreditación.

Las afiliaciones del ISJ podrán realizarse vía electrónica
Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ)

Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ)

Cómo funciona el sistema del ISJ

El sistema “Pronto Pago” simplifica la gestión para los prestadores al permitir una tramitación digital de la documentación requerida. Esto reduce demoras en el proceso de liquidación y mejora la dinámica de pago por las atenciones médicas realizadas.

Además, remarcaron que esta herramienta también se vincula con otras prestaciones digitales que ya se encuentran disponibles para los afiliados, como la Credencial Digital del ISJ. A través de este recurso también se puede avanzar en la autorización de recetas médicas de forma ágil y segura.

Pagos quincenales y atención a afiliados

Desde el Directorio señalaron que este esquema no solo beneficia a los profesionales de la salud, sino que también contribuye a sostener una atención de calidad para los afiliados. Al agilizar la liquidación y evitar retrasos en los pagos, se fortalece el funcionamiento del sistema prestacional.

Acuerdo con prestadores

El Secretario de Comunicación, Alberto Siufi, habló de la situación en el marco del conflicto entre prestadores de salud y el Instituto de Seguros de Jujuy vividos la semana pasada y resaltó el compromiso de los diferentes sectores para llegar a un acuerdo.

Embed - Acuerdo con el ISJ: "No podemos llegar a medidas de fuerza que afectan a 190 mil afiliados"

El agradecimiento muy profundo a la gente que colaboró para que esto se solucione rápidamente abriendo la puerta de diálogo y logrando establecer la solución de un conflicto que hubiera sido muy duro para todos”.

Así también afirmó que “el diálogo tiene que ser permanente, no podemos llegar a medidas de fuerza que afectan a 190 mil personas, 190 mil familias. No se puede llegar a una medida de fuerza de esta naturaleza”.

Siufi aseveró que “hemos fijado con la Cámara Jujeña de Empresas de Salud para adelante un sistema que nos deje satisfecho todo, no se puede aplicar débitos porque sí, tiene que tener una justificación, tiene que traer un acta y tiene que ser firmada por las dos partes. De acá en adelante va a ser así y no vamos a volver a tener este tipo de problemas”.

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