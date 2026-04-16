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16 de abril de 2026 - 08:39
Jujuy.

El ISJ rechaza el corte de servicios por parte de la Cámara de Empresas de Salud y el Colegio Médico

Desde el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) exhortan a levantar el corte de servicios anunciado por el Colegio Médico de Jujuy y la Cámara Jujeña de Empresas de Salud.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Instituto de Seguros de Jujuy
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En ese marco, la obra social convocó a un encuentro para este jueves 16 de abril al mediodía, del que participarán autoridades del Colegio Médico de Jujuy.

El ISJ lamentó que "la medida haya sido tomada en plena instancia de diálogo y negociación", como así también, remarcó que una decisión de ese tipo puede ocasionar daños irreparables en la salud de los afiliados.

En ese sentido, pidió a los prestadores suspender la medida y priorizar el diálogo para evitar mayores complicaciones en la atención.

Qué dijo la obra social sobre los pagos

El Instituto recordó que el lunes 13 de abril se liquidó el Pronto Pago por consultas médicas correspondiente a la segunda quincena de marzo, por lo que, según indicó, los profesionales médicos se encuentran al día con ese concepto.

Además, explicó que oportunamente se había acordado el pago de diciembre y enero, como mes vencido, y de febrero, todavía no vencido, en su totalidad con cheques diferidos.

Según detalló el ISJ, los cheques fueron confeccionados y algunos prestadores los retiraron en conformidad para tramitar su efectivización. Sin embargo, sostuvo que la Cámara resolvió no retirarlos en rechazo a débitos correspondientes al mes de octubre, que debían aplicarse a esos cheques.

Desde la obra social señalaron que esos débitos habían sido oportunamente conversados y debidamente certificados por auditorías compartidas.

Cómo se garantizará la atención

Frente a este escenario, el ISJ aseguró que trabaja con todo el sistema de salud para dar respuesta a las necesidades de sus afiliados desde el viernes.

En ese marco, indicó que ya hay sanatorios que comprometieron la continuidad de las prestaciones y que también se sumará todo el sistema de salud pública, con el objetivo de garantizar servicios de salud.

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