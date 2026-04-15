La Cámara Jujeña de Empresas de Salud solicita al ISJ la regularización de pagos y advierte sobre la suspensión de atenciones desde el 17 de abril

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La Cámara Jujeña de Empresas de Salud (CJES) envió una nota al presidente del Instituto de Seguro de Jujuy (ISJ), Dr. David Arias, en la que advirtió que la situación con la obra social provincial “llegó a un punto que no acepta más demoras” y reclamó una respuesta inmediata por pagos adeudados y por la aplicación de débitos que consideran improcedentes.

Según el documento, la CJES sostiene que el ISJ mantiene deudas por prestaciones correspondientes a diciembre de 2025, enero de 2026 y febrero de 2026, con vencimientos contractuales ya cumplidos o próximos a cumplirse en los días siguientes. En ese marco, la entidad indicó que, pese a las gestiones realizadas, hasta el momento solo recibieron compromisos verbales que “todavía no se materializan”.

Desde la Cámara señalaron que el atraso impacta de manera directa en el funcionamiento de las instituciones prestadoras, que deben sostener la atención y al mismo tiempo cumplir con pagos a proveedores, profesionales y personal, además de garantizar la continuidad del servicio a los afiliados.

Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a la metodología de auditoría y liquidación. En la nota, la CJES afirmó que desde hace más de dos años viene solicitando que el ISJ deje de aplicar “criterios unilaterales” y que se establezcan parámetros consensuados y reglamentados en autorizaciones, pagos y débitos. Indicaron que participaron de reuniones y audiencias en instancias de auditoría con el objetivo de acordar un criterio común, sin que —según expresaron— se haya alcanzado una solución definitiva.

Como respaldo, la CJES adjuntó un reporte de débitos correspondiente a diciembre de 2025 que, según consignaron, les fue informado por autoridades del ISJ para aplicar sobre el próximo pago. La Cámara manifestó su rechazo a esa aplicación “en estas condiciones”, al considerar que no se estaría respetando el debido proceso de auditorías conjuntas. Finalmente, el documento cierra con una advertencia: si no se resuelven los temas planteados, la CJES informó que procederá a la suspensión del crédito al ISJ a partir del viernes 17 de abril de 2026 a las 00:00. La medida, de concretarse, podría impactar en la operatoria habitual entre la obra social y los prestadores privados. Embed Nota Isj 150426 by Carlos Federico Franco

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