ISJ - Jujuy

Ante el anuncio de posible corte de servicios, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y la Cámara Jujeña de Empresas de Salud alcanzaron un acuerdo que garantiza la continuidad de las prestaciones médicas en toda la provincia.

Desde el Instituto de Seguros de Jujuy informaron que, tras las negociaciones, quedaron sin efecto las medidas que habían sido anunciadas por los prestadores.

Con este entendimiento, detallaron que habrá normal atención para los afiliados del ISJ en clínicas, sanatorios y centros de salud.

La resolución del conflicto lleva tranquilidad a miles de usuarios que dependen de la obra social para acceder a consultas, estudios y tratamientos médicos.

Medico Jujuy: llegaron a un acuerdo y no habrá corte de servicios para afiliados del ISJ

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