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16 de abril de 2026 - 12:39
Salud.

Jujuy: llegaron a un acuerdo y no habrá corte de servicios para afiliados del ISJ

Tras las negociaciones con prestadores, se dejó sin efecto la medida y se garantiza la atención en clínicas y sanatorios de toda la provincia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ISJ - Jujuy

ISJ - Jujuy

Ante el anuncio de posible corte de servicios, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y la Cámara Jujeña de Empresas de Salud alcanzaron un acuerdo que garantiza la continuidad de las prestaciones médicas en toda la provincia.

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Desde el Instituto de Seguros de Jujuy informaron que, tras las negociaciones, quedaron sin efecto las medidas que habían sido anunciadas por los prestadores.

Con este entendimiento, detallaron que habrá normal atención para los afiliados del ISJ en clínicas, sanatorios y centros de salud.

La resolución del conflicto lleva tranquilidad a miles de usuarios que dependen de la obra social para acceder a consultas, estudios y tratamientos médicos.

Medico
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