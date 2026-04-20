Acuerdo con el ISJ: "No podemos llegar a medidas de fuerza que afectan a 190 mil afiliados"

Durante la mañana de hoy, en una nueva conferencia de prensa, el Secretario de Comunicación, Alberto Siufi , habló de la situación en el marco del conflicto entre prestadores de salud y el Instituto de Seguros de Jujuy vividos la semana pasada.

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Al respecto Siufi resaltó el compromiso de los diferentes sectores para llegar a un acuerdo, “el agradecimiento muy profundo a la gente que colaboró para que esto se solucione rápidamente abriendo la puerta de diálogo y logrando establecer la solución de un conflicto que hubiera sido muy duro para todos”

Así también afirmó que “el diálogo tiene que ser permanente, no podemos llegar a medidas de fuerza que afectan a 190 mil personas, 190 mil familias. No se puede llegar a una medida de fuerza de esta naturaleza”.

En el marco de las negociaciones y acuerdos logrados, Siufi aseveró que “hemos fijado con la Cámara Jujeña de Empresas de Salud para adelante un sistema que nos deje satisfecho todo, no se puede aplicar débitos porque sí, tiene que tener una justificación, tiene que traer un acta y tiene que ser firmada por las dos partes. De acá en adelante va a ser así y no vamos a volver a tener este tipo de problemas”.

El secretario habló de los aranceles que paga el ISJ en relación a otras provincias y pre pagas u obras sociales sindicales, “creo que con diálogo todo este tipo de situación se puede subsanar. Ahora, motivos de enojo o de insatisfacción va a haber siempre, estamos en una crisis que no la vamos a negar”.

Embed - ALBERTO SIUFI - Secretario de Comunicación - CONFERENCIA DE PRENSA 20/04/2026

Ruta 34: Posible paralización de obra

Alberto Siufi habló también de la situación de las obras en el Ruta Nacional 34 y la posibilidad, tal adelantó el funcionario, de que la misma se paralice. “Lo escuchaba el otro día al administrador de la empresa Chediack, que está llevando a cabo la construcción de la Ruta 34 desde el Cuarteadero hasta San Pedro, y dicen que financieramente no dan más y están a punto de abandonar la obra”

“Tenían 380 empleados y ahora dijeron que tienen menos de 200, están prácticamente a punto de irse”, agregó Siufi en relación a las declaraciones del Administrador de la empresa y sostuvo que “el motivo es una deuda de 13 mil millones de pesos que tienen certificados de Nación y $3 mil millones que están próximos a vencer”.

“Para nosotros sería una tragedia porque una obra a medio hacer, como podría pasar con esta, genera muchos más problemas de seguridad que cuando está toda rota, porque está llena de tachos de desvío de cosas que de noche se transforma en una trampa mortal, o sea, estamos tratando por todos los medios de que esto no pase”, adelantó el secretario.

Alberto Siufi (1)

Peajes en Jujuy

Sobre este tema, Siufi recordó el anuncio de la vuelta del cobro de peajes en la provincia de Salta y sostuvo que “vuelven a reactivarse esta obra de Corredores Viales, acá venimos nosotros, hicimos la consulta con la gente de Vialidad Nacional en la provincia de Jujuy y la obra que nos alcanzaría sería la 34 en dos tramos”.

“Habría cuatro peajes en esa zona nuestra que van a estar establecidos en Barro Negro, el otro en Palpalá, el otro en la entrada de Salta y el otro en Güemes, Estos serían los cuatro peajes según todo lo que dijeron dentro del marco de la Ley de Corredores Viales que se estarían licitando”, adelantó.

Así también Siufi dijo que “en el medio de esto hemos visto una noticia que dice nueve provincias son las que van a entrar en corredores viales, y ellas son Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Corriente, Mendoza, San Luis, San Juan. Tucumán, Salta y Jujuy no están. Honestamente no se sabe qué es lo que va a pasar”.

Faltante de vacunas antigripales

Alberto Siufi reconoció un faltante de vacunas antigripales en los diferentes vacunatorios de la provincia y sostuvo que “no es que no hay vacunas, están llegando mucho menos, a cuenta gotas”, y agregó que “están llegando y se acaban enseguida porque hay una gran demanda por parte de la gente.

Adelantamiento de las elecciones

Sobre el adelantamiento o no de las elecciones tanto en el país como en Jujuy para el año que viene, el secretario de comunicación sostuvo que “no hay ninguna definición, pero está claro que tiene que ser distinto a la Nación”.

“Es muy triste lo que pasó con las expresiones de la senadora Vilma Bedia de la semana pasada, muchas veces las elecciones hechas de esta manera nos llevan a representantes que no son dueños de los votos sino que llegan colgadas del saco de Milei y llega gente así", sostuvo Siufi .

El secretario dijo que “los jujeños tenemos que debatir las cuestiones de los jujeños, son elecciones y debates provinciales. A veces cuando vas junto a lo nacional te arrastra y te distorsionan los resultados”.

Siufi sostuvo que “esta es una opinión personal, no como vocero del gobierno. El tema no ha sido debatido a nivel partidario ni el Gobernador ha fijado una posición respecto esto”, finalizó.