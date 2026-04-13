Secretario de Comunicación de Jujuy, Alberto Siufi: "El recorte que lo viva la política y que no lo sufra la gente"

El secretario de Comunicación del Gobierno de la Provincia, Alberto Siufi, habló sobre el decreto de recorte del gasto público en Jujuy y analizó la realidad que se vive con las prestaciones de salud y la falta de financiamiento de las rutas nacionales entre otros temas.

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El decreto, anunciado a principio de mes por parte del Gobernador Carlos Sadir , está orientado al control y la optimización del gasto público en el marco de “la delicada situación económica que atraviesa la provincia”.

En ese marco el Secretario de Comunicación sostuvo que “el recorte del gasto público va a ser fuerte, pero se va a tratar de hacerlo sobre la administración. Que lo viva la política y que no lo sufra la gente”.

“El Gobierno de Jujuy no va a echar gente, pero tampoco podemos pagar más de lo que estamos pagando. El ajuste se puede hacer, por ejemplo, en viáticos, combustibles y gastos que se pueden suspender, va a ser fuerte el recorte”.

Siufi habló también de racionalidad a los diferentes sectores de la ciudadanía, “una cosa es la inflación del índice general, que ronda el 3% pero la realidad es que la carne subió el 10%. Entendemos eso y es por ello que le pedimos a la gente racionalidad, le pedimos también a los gremios que largan huelgas por tiempo indeterminado ya que no podemos volver a rediscutir paritarias como se hacía hace años”.

“La situación es mala, lo mismo que vive la gente en sus casas es lo que pasa en el país y lo que le pasa al gobierno también, cayeron muy fuerte los ingresos”, agregó Siufi.

“Cada una de las provincias, en la medida de sus posibilidades, está acotando el gasto público, a Tesorería de la provincia tampoco le alcanza para llegar a fin de mes. Hay problemas serios del gasto público por la caída de los ingresos”, dijo el Secretario.

Siufi sostuvo además que “desde la llegada de Javier Milei al gobierno, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal habla de una pérdida de 17.735 millones de dólares, de los cuales el 57% era de transferencias no automáticas y el 43% a transferencias automáticas. Esta plata a Jujuy le significan más de 191 millones de pesos menos todos los meses”.

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“Deuda millonaria del PAMI con el Ministerio de Salud”

"En Jujuy con los Centro de Atención primaria de la salud, relevamos 286 durante el 2025 se hicieron 86512 atenciones, podemos hablar de una deuda millonaria del PAMI con el Ministerio de Salud. Se dejó de atender, no, ni se va a dejar de atender”.

"Hay una problemática donde el Gobierno Nacional empezó a transferirle a las provincias un montón de atenciones que no se dan. Se deja de mandar plata para diálisis, los pacientes oncológicos, discapacidad, VIH, Incluir salud y el PAMI se está transformando en esto que es realmente muy complicado”.

Situación de las rutas nacionales

“No hay respuesta del Gobierno Nacional porque no hay intención de cubrir este tema. Se trató de avanzar y está pendiente un convenio con Vialidad Nacional para que ponga su estructura y máquinas y la provincia aporte para materiales para hacer bacheos, pero es todo provisorio”, dijo Alberto Siufi.

El Secretario habló también de la recaudación del impuesto a los combustibles, “el 28.58% de lo recaudado va al Sistema Vial Integrado para mantener y mejorar rutas, esto significa 1 billón 165 mil millones de pesos. En el 2024 fueron $354 mil millones, en el 2025 $688 mil millones, en el bimestre 2026 $126 mil millones. Las rutas argentinas serían distintas si esto se hubiera aplicado donde debiera aplicarse y no en el gasto público” remató el Secretario de Comunicación.

Transporte

“Hemos escuchado la problemática del AMBA donde se registraron disminución de frecuencias de colectivos y la provincia no está ajena a eso. Jujuy de alguna manera se hizo cargo del tema, de hecho se aporta mensualmente como subsidio más de 2600 millones de pesos en el BEGU, BEGUP, subsidios y abono docente”, recordó Siufi.

“El debate ahora es que se le van a dar al AMBA 130 mil millones, nada para el interior. Si a este monto se le aplicaría el 2,8% que es la coparticipación federal de impuesto, a Jujuy le tocaría $3640 millones”, agregó.

El Secretario aseveró que “no puede estar en el análisis de la provincia aumentar los subsidios. Si pasa también que los fondos nacionales que tienen que llegar por determinados planes sociales nacionales no están llegando. El Gobierno no está analizando aumentar los subsidios”.

Municipalización de Alto Comedero

“Este proyecto se debe discutir en la Legislatura, tampoco debe quedarse en el tema del gasto pero es un debate mucho más profundo y no sé si lo va a terminar hasta el 2027”, adelantó Siufi.

“Hay que ir con cuestiones desde lo urbanístico y socio ambiental, hay que conocer qué pasa en Alto Comedero, primero saber si son 120 mil o 145 habitantes, es una ciudad dormitorio? toda la gente que está acá vine a trabajar acá o hay trabajo en el otro lado. Alto Comedero merece una intervención distinta. Se está trabajando en materia de seguridad, trabajando en cuadrículas, si hay una sola comisaría en una sola debe haber cuatro; fuerte inversión en patrulleros, motos, asignar personal y cambiar la seguridad de manera total”.

“El municipio tiene que hacer una fuerte descentralización del sector, poner los servicios en aquel lado, empezar a tratarlo como un lugar donde conviven 145 mil personas y merecen que no tengan que estar moviéndose permanentemente. Eso es ajeno a que se logre o rechace una ley que hable de la municipalización”.

“El gobierno ratifica la confianza en la ministra de Educación”

“Sobre el paro docente de la semana pasada pedí los números, en el nivel superior la inasistencia fue del 9.01%, en el secundario el 16.85% y primario 24.08%. Pedimos reflexión a los afiliados para participar de las asambleas y expresarse, se habla de paros masivos y la realidad es que después van a trabajar.

Sobre la validación nacional de los títulos para los docentes “más del 90% recibieron el reconocimiento nacional. Se encontró la vuelta para que esto no pase nuevamente. El Gobierno de la provincia ratifica la confianza absoluta en la Ministra Tesseira”.