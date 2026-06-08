La atleta jujeña Mercedes Zamorano alcanzó un destacado resultado en la maratón de Aruba al ubicarse en el tercer puesto de la categoría Mujeres de 40 a 49 años. La competencia reunió a corredores de distintos países y representó un importante desafío por las condiciones climáticas de la isla.

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La deportista completó los 42.195 metros del recorrido en 4 horas 38 minutos 56 segundos y celebró una experiencia que combinó deporte, esfuerzo y acompañamiento familiar. Según contó, la participación en la prueba formó parte de un proyecto que comenzó mucho antes de la largada.

"Decidí inscribirme en la maratón completa de Aruba, que son 42.195 metros. En torno a ello armamos las vacaciones familiares", relató la corredora jujeña.

La competencia se desarrolló durante la madrugada del domingo. Los atletas iniciaron el recorrido a las 3 de la mañana para afrontar las altas temperaturas características de la región.

Para Zamorano, la experiencia dejó un balance muy positivo tanto desde lo deportivo como desde lo personal. "Empezó la madrugada del domingo a las 3 de la mañana. Fue una experiencia muy linda. Salí tercera en mi categoría de mujeres de 40 a 49 años", expresó.

Además del logro individual, la jujeña destacó la actuación de la delegación argentina, que consiguió importantes resultados en distintas categorías. "Varios argentinos hicimos podio en nuestras categorías y en un momento copamos el escenario con toda la alegría que nos caracteriza", recordó.

Embed - La jujeña Mercedes Zamorano hizo podio en la maratón de Aruba

El sacrificio detrás de cada kilómetro

Detrás de cada maratón existe una preparación exigente que demanda meses de entrenamiento, organización y constancia. En ese sentido, Zamorano remarcó que alcanzar este tipo de objetivos requiere mucho más que esfuerzo físico.

"Para mí correr es mi cable a tierra, el momento que es para mí. Libera tensiones, me despeja", señaló.

La atleta explicó que el entrenamiento implica renuncias y una importante planificación de la vida cotidiana. "Es mucho sacrificio porque para esto se necesita un entrenamiento duro. Hay sacrificios personales y familiares", sostuvo.

El rol fundamental de la familia

La corredora también puso en valor el acompañamiento de sus seres queridos durante el proceso de preparación y competencia. "Sin el acompañamiento de la familia es casi imposible", afirmó al referirse al respaldo que recibió para afrontar el desafío deportivo.

Finalmente, destacó uno de los aspectos que más valora del atletismo. "Lo lindo que tiene este deporte es lo democrático. Todos podemos correr y todos estamos en la misma línea de largada", expresó.