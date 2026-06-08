lunes 08 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de junio de 2026 - 14:03
Deportes.

La jujeña Mercedes Zamorano hizo podio en la maratón de Aruba

La atleta jujeña terminó tercera en su categoría tras completar los 42 kilómetros de una exigente prueba en Aruba.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La jujeña Mercedes Zamorano hizo podio en la maratón de Aruba.

La jujeña Mercedes Zamorano hizo podio en la maratón de Aruba.

La atleta jujeña Mercedes Zamorano alcanzó un destacado resultado en la maratón de Aruba al ubicarse en el tercer puesto de la categoría Mujeres de 40 a 49 años. La competencia reunió a corredores de distintos países y representó un importante desafío por las condiciones climáticas de la isla.

Lee además
Camila Guzmán rumbo al Mundial 2026: la jujeña seleccionada por FIFA entre más de un millón de postulantes video
Jujuy.

Camila Guzmán rumbo al Mundial 2026: fue seleccionada por FIFA entre más de un millón de postulantes
fin de semana con 50 siniestros viales y 2 muertes en las rutas de jujuy
Jujuy.

Fin de semana con 50 siniestros viales y 2 muertes en las rutas de Jujuy

La deportista completó los 42.195 metros del recorrido en 4 horas 38 minutos 56 segundos y celebró una experiencia que combinó deporte, esfuerzo y acompañamiento familiar. Según contó, la participación en la prueba formó parte de un proyecto que comenzó mucho antes de la largada.

"Decidí inscribirme en la maratón completa de Aruba, que son 42.195 metros. En torno a ello armamos las vacaciones familiares", relató la corredora jujeña.

Una carrera que comenzó de madrugada

La competencia se desarrolló durante la madrugada del domingo. Los atletas iniciaron el recorrido a las 3 de la mañana para afrontar las altas temperaturas características de la región.

Para Zamorano, la experiencia dejó un balance muy positivo tanto desde lo deportivo como desde lo personal. "Empezó la madrugada del domingo a las 3 de la mañana. Fue una experiencia muy linda. Salí tercera en mi categoría de mujeres de 40 a 49 años", expresó.

Además del logro individual, la jujeña destacó la actuación de la delegación argentina, que consiguió importantes resultados en distintas categorías. "Varios argentinos hicimos podio en nuestras categorías y en un momento copamos el escenario con toda la alegría que nos caracteriza", recordó.

Embed - La jujeña Mercedes Zamorano hizo podio en la maratón de Aruba

El sacrificio detrás de cada kilómetro

Detrás de cada maratón existe una preparación exigente que demanda meses de entrenamiento, organización y constancia. En ese sentido, Zamorano remarcó que alcanzar este tipo de objetivos requiere mucho más que esfuerzo físico.

"Para mí correr es mi cable a tierra, el momento que es para mí. Libera tensiones, me despeja", señaló.

La atleta explicó que el entrenamiento implica renuncias y una importante planificación de la vida cotidiana. "Es mucho sacrificio porque para esto se necesita un entrenamiento duro. Hay sacrificios personales y familiares", sostuvo.

El rol fundamental de la familia

La corredora también puso en valor el acompañamiento de sus seres queridos durante el proceso de preparación y competencia. "Sin el acompañamiento de la familia es casi imposible", afirmó al referirse al respaldo que recibió para afrontar el desafío deportivo.

Finalmente, destacó uno de los aspectos que más valora del atletismo. "Lo lindo que tiene este deporte es lo democrático. Todos podemos correr y todos estamos en la misma línea de largada", expresó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Camila Guzmán rumbo al Mundial 2026: fue seleccionada por FIFA entre más de un millón de postulantes

Fin de semana con 50 siniestros viales y 2 muertes en las rutas de Jujuy

El oficialismo salió al cruce de Canedi y cuestionó su desempeño en la Legislatura

Persecución en Alto Comedero: el conductor está detenido y enfrenta varias causas

Declararon culpable al gendarme imputado por el asesinato de Ivo Torres en La Quiaca

Lo que se lee ahora
Fuerte choque en Los Perales. video
Policiales.

Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Fuerte choque en Los Perales. video
Policiales.

Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

Intentó atropellar a un policía durante un operativo y terminó detenido en Malvinas - Imágenes del drone del operativo video
Jujuy.

Casi atropella a un policía, huyó y lo detuvieron en Malvinas

Claudio Barrrelier y Osvaldo Fassetta, imputados en el caso de Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: esta semana esperan declaraciones claves de los acusados

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo será la ceremonia inaugural y a qué hora comenzará

Jujuy con llovizna - Imagen creada con IA
Jujuy.

La semana arrancó inestable: hasta cuándo van a seguir las lloviznas en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel