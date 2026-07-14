martes 14 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de julio de 2026 - 20:12
Deportes.

Una joven jujeña fue preseleccionada para la Selección Argentina de Taekwondo

Renata Rojas fue preseleccionada luego de consagrarse campeona sudamericana en formas y lucha durante una competencia realizada en Lima, Perú.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Renata Rojas, a un paso de formar parte de la Selección Argentina de Taekwondo.

Renata Rojas, a un paso de formar parte de la Selección Argentina de Taekwondo.

Lee además
tiene 13 anos, es de jujuy y suena con ganar un mundial de taekwondo
Deporte.

Tiene 13 años, es de Jujuy y sueña con ganar un Mundial de taekwondo
Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial
Deporte.

Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

La deportista recibió la confirmación este lunes 13 de julio a través de una carta enviada por la Selección Argentina de Taekwon-Do ITF y la Federación de Taekwon-Do de la República Argentina.

Campeona sudamericana en formas y lucha

Renata tuvo una destacada actuación en el certamen realizado en Perú, donde se consagró campeona sudamericana en su categoría, tanto en formas como en lucha.

Además, consiguió el tercer puesto en lucha grupal, resultados que fueron determinantes para avanzar dentro del proceso de evaluación nacional.

La deportista representa a la escuela Dojang Villalba ATRA Jujuy y fue convocada en la modalidad Formas y Lucha Prejuveniles Femenino.

La última etapa para integrar la Selección Argentina

La convocatoria indica que Renata deberá participar de una nueva etapa de evaluación los días 15, 16, 29 y 30 de agosto de 2026, en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.

Esta instancia forma parte del proceso de conformación del equipo que representará al país en próximas competencias internacionales.

A la joven jujeña le queda solamente esta etapa para saber si finalmente será incorporada como integrante oficial de la Selección Argentina de Taekwondo.

Un presente deportivo lleno de logros

La preselección representa un nuevo reconocimiento para Renata, quien continúa creciendo en la disciplina y llevando al taekwondo jujeño a competencias de nivel nacional e internacional. En una nota con Todo Jujuy, Renata afirmó “Quiero llegar al Mundial y ganarlo”.

Tras sus títulos sudamericanos y el llamado del cuerpo técnico argentino, la deportista quedó a un paso de cumplir uno de sus grandes objetivos: vestir los colores del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tiene 13 años, es de Jujuy y sueña con ganar un Mundial de taekwondo

Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

Todos los resultados del Nacional de taekwondo de Jujuy

Jujeños se preparan para el segundo selectivo nacional de taekwondo

Lionel Scaloni, antes de Argentina-Inglaterra del Mundial 2026: "Vamos a dar hasta la última gota para ganar"

Lo que se lee ahora
FIFAhomenajeó a Ariel Ortega por su partido ante Inglaterra en Francia 
Deportes.

FIFA homenajeó a Ariel Ortega por su partido ante Inglaterra en Francia

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Incendios forestales en Jujuy
Jujuy.

Fuertes vientos podrían llegar a Jujuy y advierten por incendios forestales

Mordedura de Mono - Imagen generada con IA video
Registros.

Mordeduras de monos en Jujuy: confirmaron dos casos en Los Perales y Chijra

Canal 4 de Jujuy cumple 40 años: la historia de una empresa familiar que nunca dejó de crecer video
Aniversario.

Canal 4 de Jujuy cumple 40 años: la historia de una empresa familiar que nunca dejó de crecer

Pedro Porro hizo el segundo gol de España ante Francia
Deportes.

¡ESPAÑA ELIMINÓ A FRANCIA Y ES FINALISTA DEL MUNDIAL!

Alerta por riesgo alto de incendios en Jujuy. video
Jujuy.

Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel