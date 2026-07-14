Una joven jujeña fue preseleccionada para la Selección Argentina de Taekwondo

Renata Rojas, a un paso de formar parte de la Selección Argentina de Taekwondo.

La joven promesa del taekwondo jujeño Renata Rojas, fue preseleccionada para representar a la Argentina , luego de sus destacados resultados en el Campeonato Sudamericano disputado en Lima, Perú.

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La deportista recibió la confirmación este lunes 13 de julio a través de una carta enviada por la Selección Argentina de Taekwon-Do ITF y la Federación de Taekwon-Do de la República Argentina .

Renata tuvo una destacada actuación en el certamen realizado en Perú, donde se consagró campeona sudamericana en su categoría, tanto en formas como en lucha .

Además, consiguió el tercer puesto en lucha grupal , resultados que fueron determinantes para avanzar dentro del proceso de evaluación nacional.

La deportista representa a la escuela Dojang Villalba ATRA Jujuy y fue convocada en la modalidad Formas y Lucha Prejuveniles Femenino.

La última etapa para integrar la Selección Argentina

La convocatoria indica que Renata deberá participar de una nueva etapa de evaluación los días 15, 16, 29 y 30 de agosto de 2026, en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.

Esta instancia forma parte del proceso de conformación del equipo que representará al país en próximas competencias internacionales.

A la joven jujeña le queda solamente esta etapa para saber si finalmente será incorporada como integrante oficial de la Selección Argentina de Taekwondo.

Un presente deportivo lleno de logros

La preselección representa un nuevo reconocimiento para Renata, quien continúa creciendo en la disciplina y llevando al taekwondo jujeño a competencias de nivel nacional e internacional. En una nota con Todo Jujuy, Renata afirmó “Quiero llegar al Mundial y ganarlo”.

Tras sus títulos sudamericanos y el llamado del cuerpo técnico argentino, la deportista quedó a un paso de cumplir uno de sus grandes objetivos: vestir los colores del país.