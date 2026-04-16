Jujeños se preparan para el segundo selectivo nacional de taekwondo

El dojang Villalba competirá en el segundo selectivo nacional de taekwondo que se realizará en Córdoba. Andrés Villalba aseguró que “ya estuvimos en el primero que fue en el mes de febrero” , y contó que serán varios deportistas.

“Esta vez vamos con dos competidores más, con Ignacio Díaz y Valentino Mazzaferro también, que se suman a las listas”, y dijo que van “con todas las expectativas y entrenando mucho. Los chicos con el entrenamiento y con muy buenos resultados”.

Sobre el futuro, Villalba dijo que “en junio estamos viajando a la Copa Martín de Güemes y también ya nos estamos preparando para el décimo Sudamericano en Lima, Perú. Después ya nos quedamos en el último selectivo que es en Buenos Aires”.

Andrés Villalba - Entrenador de taekwondo Andrés Villalba - Entrenador de taekwondo

“Desde ahí en más tenemos un calendario prácticamente todos los meses de competencia hasta el fin de año. Esto nos mantiene activos todo el tiempo a nivel deportivo, así que los chicos están bastante motivados con respecto a la competencia”.

Villalba dijo que “gracias a Dios a la escuela le invitan de todos lados y por suerte tenemos para poder ir eligiendo torneos que son bien competitivos, que son bastante grandes e importantes”, subrayó el entrenador.

¿Qué es el taekwondo?

Significa “el camino de los pies y las manos”, y se considera como un deporte de combate y es uno de los más practicados a nivel mundial. En 1988 se convirtió en deporte olímpico, arte marcial que sorprende por su variedad de patadas y complejos movimientos.

Su repertorio de golpes va desde los puños, las manos abiertas, los dedos, los codos, las rodillas, el empeine, el talón, las muñecas, los antebrazos, casi utiliza cualquier parte del cuerpo con la finalidad de defenderse.

La historia del Taekwondo comienza junto con la de Corea, durante los siglos que van del I a. C. al VII d. C. Existieron tres reinos rivales, Goguryeo, Silla y Baekje, y con esa rivalidad surgió de la mezcla de dos artes marciales que se originaron en este tiempo, el “Subak” y el “Taekkyon”.