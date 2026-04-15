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15 de abril de 2026 - 09:05
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: se conoció cómo está actualmente la víctima

Marisol, la joven atacada en Perico, permanece estable en el Hospital Pablo Soria. Los médicos le realizan diferentes pruebas mientras que la investigación sigue abierta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Emergencias Hospital Pablo Soria (2)

Marisol, la joven atacada en Perico en un hecho que fue caratulado provisoriamente como tentativa de femicidio, permanece estable en el Hospital Pablo Soria. En las últimas horas TodoJujuy pudo acceder al parte médico de la paciente y conocer su evolución.

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Cómo está hoy la joven internada

De acuerdo con la información brindada desde el Hospital Pablo Soria a TodoJujuy, “Marisol gracias a dios está estable, se están haciendo pruebas para extubarla”. La evolución de la paciente es seguida de cerca por el equipo médico, que analiza su respuesta para determinar cómo avanza su cuadro clínico.

La posibilidad de retirarle la respiración mecánica representa un paso importante dentro de su recuperación, aunque su estado sigue siendo delicado y bajo monitoreo permanente. Además del aspecto médico, su evolución también es clave para el avance de la causa judicial.

Qué se sabe del ataque en Perico

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de abril en una zona rural cercana a la finca Lamas, en las afueras de Perico. Según la investigación, la mujer fue interceptada por un hombre que la habría contactado previamente y luego la obligó a subir a un automóvil.

La fiscal de la causa, Romina Núñez, explicó que la joven “fue interceptada y brutalmente agredida, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la joven”, y remarcó que todavía no se pudo determinar con certeza si existía un vínculo previo entre ambos.

Ruta 53 Perico

La causa fue caratulada de manera provisoria como femicidio en grado de tentativa, aunque desde la fiscalía advirtieron que esa imputación podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos.

Una investigación que sigue abierta

Por estas horas, continúan los análisis sobre el vehículo secuestrado y los teléfonos celulares, elementos que podrían ser determinantes para establecer si hubo planificación o incluso participación de otras personas.

Además, no se descarta que se sumen otros delitos a la causa, incluso vinculados a la integridad sexual, dependiendo del resultado de las pericias y de las pruebas recolectadas por los investigadores.

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