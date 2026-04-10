Caos vehicular en Perico por un accidente fatal: hay cortes con tránsito a media calzada

Un accidente fatal dejó como saldo una persona fallecida en la ruta que conecta Palpalá con Perico, a la altura del parque industrial.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Se produjo con accidente fatal en Perico sobre Ruta 66 donde un hombre perdió la vida. Actualmente hay corte total con desvíos en sentido norte-sur.
Un accidente fatal dejó como saldo una persona fallecida en la ruta que conecta Palpalá con Perico, a la altura del parque industrial.
La víctima sería un hombre de aproximadamente 55 años, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar.
Según informaron desde Seguridad Vial, el tránsito se encuentra interrumpido de manera total y momentánea, con desvíos habilitados. La circulación es desviada sobre la Ruta Nacional 66, a la altura del kilómetro 9, en la zona de Rentanoa, en sentido norte-sur.
Un testigo identificado como Bruno relató la secuencia del hecho. Según indicó, todo ocurrió en las primeras horas del día, cuando todavía había poca visibilidad. “Estaba parado en este lugar, una persona bajó de un colectivo, preguntó dónde es El Pongo y cruzó la ruta. Una camioneta lo atropelló, salió despedido muy alto y quedó sobre la ruta”, expresó.
“Un auto que venía chocó a la camioneta y se prendió fuego”, agregó el testigo. “Con el matafuego de otro vehículo logramos apagar el fuego”, relató Bruno, quien también indicó que varias personas colaboraron en el lugar.
Además, señaló que ayudaron a los ocupantes de los vehículos afectados en medio de la emergencia.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.