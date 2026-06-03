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3 de junio de 2026 - 20:05
Jujuy.

La Legislatura sesionará este jueves: qué temas tratará

La Legislatura de Jujuy realizará este jueves 4 de junio una nueva Sesión Ordinaria, desde las 10 horas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Durante el encuentro se resolvió realizar la 5ta Sesión Ordinaria, en la que se tratarán distintos proyectos incluidos en el orden del día. Entre los principales temas figura el tratamiento del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley N.º 6.486, vinculada al Consejo de la Magistratura y al Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Jujuy.

Tratarán la creación de la Municipalidad de Susques

Otro de los puntos relevantes será el tratamiento de la creación de la Municipalidad de Susques. La iniciativa forma parte de los temas previstos para la sesión y será abordada por los legisladores provinciales durante la jornada parlamentaria.

Se realizó la 1ra Sesión Especial y la 3ra Ordinaria en la Legislatura
Se viene una nueva Sesi&oacute;n Ordinaria de los Diputados en la Legislatura (Archivo)

Se viene una nueva Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura (Archivo)

Pedido de acuerdo para Javier Gronda

La Cámara también analizará el pedido de acuerdo para la designación del abogado Javier Gronda como presidente del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones. Además, se abordarán iniciativas vinculadas a la situación laboral y escalafonaria de agentes de la administración pública provincial.

La Legislatura y el Programa “Ahora Jubilados y Pensionados”

Dentro del temario también se encuentra el convenio del programa “Ahora Jubilados y Pensionados”, suscripto entre el Gobierno de la Provincia y Banco Macro S.A. La sesión comenzará a las 10 y tendrá en agenda proyectos institucionales, administrativos y vinculados a servicios públicos.

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