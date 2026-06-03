La Legislatura sesionará este jueves: qué temas tratará

Se viene una nueva Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura (Archivo)

La Legislatura de Jujuy sesionará este jueves 4 de junio desde las 10, luego de la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de los bloques parlamentarios.

Durante el encuentro se resolvió realizar la 5ta Sesión Ordinaria, en la que se tratarán distintos proyectos incluidos en el orden del día. Entre los principales temas figura el tratamiento del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley N.º 6.486, vinculada al Consejo de la Magistratura y al Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Jujuy.

Tratarán la creación de la Municipalidad de Susques Otro de los puntos relevantes será el tratamiento de la creación de la Municipalidad de Susques. La iniciativa forma parte de los temas previstos para la sesión y será abordada por los legisladores provinciales durante la jornada parlamentaria.

Se realizó la 1ra Sesión Especial y la 3ra Ordinaria en la Legislatura Se viene una nueva Sesión Ordinaria de los Diputados en la Legislatura (Archivo) Pedido de acuerdo para Javier Gronda La Cámara también analizará el pedido de acuerdo para la designación del abogado Javier Gronda como presidente del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones. Además, se abordarán iniciativas vinculadas a la situación laboral y escalafonaria de agentes de la administración pública provincial. La Legislatura y el Programa “Ahora Jubilados y Pensionados” Dentro del temario también se encuentra el convenio del programa “Ahora Jubilados y Pensionados”, suscripto entre el Gobierno de la Provincia y Banco Macro S.A. La sesión comenzará a las 10 y tendrá en agenda proyectos institucionales, administrativos y vinculados a servicios públicos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







