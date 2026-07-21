De Jujuy a Madrid: un desarrollo de realidad virtual ya funciona en el Planetario

Un desarrollo de realidad virtual de jujeños ya funciona en el Planetario de Madrid

El desarrollador de videojuegos Pedro Aguilar Ortiz , junto a un equipo integrado por otros profesionales, concretó un proyecto tecnológico que llegó hasta España : una experiencia de realidad virtual destinada al Planetario de Madrid . La iniciativa fue desarrollada por tres jujeños y un cordobés y ya fue instalada en los dispositivos que utilizarán los visitantes del espacio.

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Aguilar Ortiz explicó que el trabajo demandó el desarrollo completo de una experiencia pensada para utilizarse mediante cascos de realidad virtual. “Hicimos una experiencia en realidad virtual para el Planetario en Madrid, en España. Ya se terminó de instalar el programa en los 15 cascos de realidad virtual que va a haber ahí en el Planetario. Ya lo probaron y ya fue aprobado” , contó.

La propuesta permite realizar un recorrido virtual por distintos cuerpos del sistema solar . “Es una experiencia en realidad virtual donde se recorren la Luna, Marte, Titán y Europa”, explicó el desarrollador en Canal 4.

Más allá del resultado final, Aguilar Ortiz destacó especialmente el trabajo colectivo que permitió concretar el proyecto. “Me siento orgulloso del equipo y de cómo trabajó . Quedó un resultado impresionante, impresionante”, sostuvo.

Tres videojuegos para compartir entre amigos

Durante su participación también propuso una selección de videojuegos pensados para disfrutar entre amigos, incluso para aquellas personas que no tienen experiencia habitual con este tipo de entretenimiento. “Traje tres juegos con la idea de que no sean los comunes, de no irnos al cliché de un FIFA o a juegos de lucha como Mortal Kombat o Street Fighter”, explicó.

La selección tuvo como criterio principal que cualquier persona pueda sumarse, independientemente de cuánto juegue habitualmente. “Los elegí teniendo en cuenta que los puede jugar alguien que tal vez no juega todo el tiempo. Un no gamer o alguien que juega poco también puede sumarse con sus amigos a pasar un rato”, señaló.

Aunque aclaró, entre risas, que la competencia también puede generar algunos roces: “Es integrador, pero eso no quita que los juegos lleguen a exasperarte si no te va muy bien con la competencia. Si querés ganar, se complica”.

Mario Kart World, competencia directa entre amigos

El primero de los juegos elegidos fue Mario Kart World, una propuesta de carreras protagonizada por los tradicionales personajes de Mario. “Mario Kart es el juego de carreras de Mario. Mario Kart World sería el último que se hizo”, explicó Aguilar Ortiz.

El objetivo es competir en diferentes circuitos y utilizar distintos elementos para perjudicar a los rivales durante las carreras. “Tenés pistas muy alocadas donde podés atacar a tu rival con objetos. Están, por ejemplo, los caparazones que tirás y pueden dejar dado vuelta al rival. En este no es colaborativo, todo lo contrario: es competencia dura, competencia directa”, detalló. Como alternativa para otras plataformas, mencionó a Crash, otro título basado en carreras y competencia entre jugadores.

Repo: terror, humor y trabajo en equipo

La segunda recomendación fue Repo, un videojuego exclusivo para PC que combina terror con situaciones que pueden terminar generando más risas que miedo. “Es un juego que se supone que es de terror, pero la verdad es que termina dando mucha más gracia que miedo, porque es colaborativo”, explicó.

Los jugadores deben trabajar juntos para recolectar diferentes objetos dentro de escenarios embrujados y alcanzar determinados objetivos. “Juntos tienen que lograr juntar determinada cantidad de objetos de distintos escenarios embrujados, con la particularidad de que el micrófono todo el tiempo te va tomando la voz”, señaló.

Ese sistema genera una dificultad adicional: algunos enemigos pueden detectar los sonidos realizados por los propios jugadores. “Vos vas escuchando a tus compañeros y hay enemigos que detectan el ruido. Si te escuchan, te buscan matar”, explicó. El desafío también consiste en reunir objetos y alcanzar una determinada cantidad de dinero para avanzar dentro del juego.

Lego Party, una opción para todas las edades

La tercera propuesta fue Lego Party, un videojuego que permite participar a varias personas y que, según Aguilar Ortiz, resulta accesible incluso para quienes no suelen jugar. “Es multiconsola, multiplataforma. Lo van a poder jugar online y también hasta cuatro personas en la misma consola”, indicó.

El título reúne distintos escenarios y minijuegos ambientados completamente en el universo de Lego. “Tiene muchos juegos dentro del propio juego. Todo está dentro de un mundo Lego, incluso los escenarios están creados con esa idea de lo armable y lo desarmable”, explicó.

Una de sus principales características es la facilidad para aprender a jugar y la variedad de modalidades. “Lo puede jugar cualquiera, gente más chica o gente más grande. Tiene muchos niveles y distintos minijuegos. En algunos pueden ser rivales y en otros tienen que colaborar. Hay de todo”, concluyó.