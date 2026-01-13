Qué videojuegos elegir para jugar en familia estas vacaciones: la guía de un gamer desde Jujuy

En pleno verano y con más tiempo en casa, los videojuegos vuelven a ser una de las actividades preferidas de chicos y grandes. Pero no todos los títulos permiten compartir la experiencia sin gastar en varias consolas o depender del modo online. Para orientar a las familias, el gamer Pedro Aguilera elaboró un ranking con juegos pensados para jugar “en la misma consola y en el mismo espacio físico”, según explicó en diálogo con TodoJujuy .

“Hay un montón de juegos online para varios jugadores, pero para esta selección puse el filtro de que se puedan jugar en la misma consola y hasta con cuatro personas”, planteó. La propuesta apunta a padres, madres e hijos que quieren participar juntos y no solo mirar desde afuera.

Es un juego de mudanzas en escenarios caóticos. Permite jugar hasta cuatro personas y, según el gamer, “lo pueden jugar con niños más chicos porque básicamente vos agarrás un mueble y el escenario es lo que se vuelve caótico”. Está disponible en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Moving out - Videojuegos

2. Overcooked 2

En segundo lugar, un juego de cocina en niveles con dificultad ascendente: “Tenés que ir viendo los ingredientes, que no se te queme la cocina literalmente, todo con una animación muy divertida”. También se puede jugar de a cuatro y se recomienda para chicos de ocho años en adelante.

Overcooked 2 - Videojuegos

3. It Takes Two

El primer puesto apunta a adolescentes y adultos. Se trata de un juego cooperativo para dos jugadores que trabaja temáticas más profundas. “Es una pareja que la convierten en muñecos de tela. Artísticamente es muy lindo y toca temas de los vínculos adultos”, detalló. Está disponible para PlayStation, Xbox y PC.

El gamer aclaró que este título “refuerza vínculos o los pone a prueba”, y que por su desarrollo visual y narrativo es más costoso que los anteriores.

It takes two - Videojuegos

Un bonus para sumar: Unravel Two

Aunque no entró en el ranking porque puede jugarse de a uno o de a dos, Aguilera también recomendó Unravel Two, un juego protagonizado por muñecos de lana que resuelven desafíos usando hilo: “Artísticamente es bellísimo y tiene una historia muy linda”.

Unravel two - Videojuegos

Para familias que quieren jugar y no solo mirar

Las recomendaciones apuntan a un escenario que se volvió habitual durante el verano en Jujuy donde los chicos quieren una consola, padres que no saben cómo sumarse y adultos que creen que los videojuegos son individuales.

“Traje juegos de este estilo porque lo pueden disfrutar todos”, dijo Aguilera, quien también aclaró que no se trata solo de entretenimiento. Según explicó, estos juegos favorecen dinámicas cooperativas, comunicación, tolerancia a la frustración y toma de decisiones compartidas.

Para consultas o asesorías sobre videojuegos, Aguilera comparte contenido en redes y streams bajo el nombre K-Force, donde suele responder preguntas sobre consolas, compras y recomendaciones.