martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 11:51
Entretenimiento.

Qué videojuegos elegir para jugar en familia estas vacaciones: la guía de un gamer desde Jujuy

Qué videojuegos sirven para jugar en la misma consola y compartir en familia. Un gamer desde Jujuy ordena opciones, edades y plataformas para este verano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Videojuegos

En pleno verano y con más tiempo en casa, los videojuegos vuelven a ser una de las actividades preferidas de chicos y grandes. Pero no todos los títulos permiten compartir la experiencia sin gastar en varias consolas o depender del modo online. Para orientar a las familias, el gamer Pedro Aguilera elaboró un ranking con juegos pensados para jugar “en la misma consola y en el mismo espacio físico”, según explicó en diálogo con TodoJujuy.

Lee además
El superpozo se sorteó anoche y salió en la modalidad Revancha.
Lotería.

Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: es el premio más grande en la historia del juego
el tirador jujeno que sorprendio al deporte local y suena con los juegos olimpicos
Inspiración.

El tirador jujeño que sorprendió al deporte local y sueña con los Juegos Olímpicos

“Hay un montón de juegos online para varios jugadores, pero para esta selección puse el filtro de que se puedan jugar en la misma consola y hasta con cuatro personas”, planteó. La propuesta apunta a padres, madres e hijos que quieren participar juntos y no solo mirar desde afuera.

Un ranking de videojuegos pensado para compartir en vacaciones

Con criterio creciente de edad y complejidad, Aguilera organizó tres títulos principales:

1. Moving Out 2

Es un juego de mudanzas en escenarios caóticos. Permite jugar hasta cuatro personas y, según el gamer, “lo pueden jugar con niños más chicos porque básicamente vos agarrás un mueble y el escenario es lo que se vuelve caótico”. Está disponible en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Moving out - Videojuegos

2. Overcooked 2

En segundo lugar, un juego de cocina en niveles con dificultad ascendente: “Tenés que ir viendo los ingredientes, que no se te queme la cocina literalmente, todo con una animación muy divertida”. También se puede jugar de a cuatro y se recomienda para chicos de ocho años en adelante.

Overcooked 2 - Videojuegos

3. It Takes Two

El primer puesto apunta a adolescentes y adultos. Se trata de un juego cooperativo para dos jugadores que trabaja temáticas más profundas. “Es una pareja que la convierten en muñecos de tela. Artísticamente es muy lindo y toca temas de los vínculos adultos”, detalló. Está disponible para PlayStation, Xbox y PC.

El gamer aclaró que este título “refuerza vínculos o los pone a prueba”, y que por su desarrollo visual y narrativo es más costoso que los anteriores.

It takes two - Videojuegos

Un bonus para sumar: Unravel Two

Aunque no entró en el ranking porque puede jugarse de a uno o de a dos, Aguilera también recomendó Unravel Two, un juego protagonizado por muñecos de lana que resuelven desafíos usando hilo: “Artísticamente es bellísimo y tiene una historia muy linda”.

Unravel two - Videojuegos

Para familias que quieren jugar y no solo mirar

Las recomendaciones apuntan a un escenario que se volvió habitual durante el verano en Jujuy donde los chicos quieren una consola, padres que no saben cómo sumarse y adultos que creen que los videojuegos son individuales.

“Traje juegos de este estilo porque lo pueden disfrutar todos”, dijo Aguilera, quien también aclaró que no se trata solo de entretenimiento. Según explicó, estos juegos favorecen dinámicas cooperativas, comunicación, tolerancia a la frustración y toma de decisiones compartidas.

Para consultas o asesorías sobre videojuegos, Aguilera comparte contenido en redes y streams bajo el nombre K-Force, donde suele responder preguntas sobre consolas, compras y recomendaciones.

Embed - PEDRO AGUILERA GAMER TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: es el premio más grande en la historia del juego

El tirador jujeño que sorprendió al deporte local y sueña con los Juegos Olímpicos

Cuando el videojuego te dice "feliz cumpleaños": los detalles ocultos que pocos jugadores vieron

Prime Video: Sophie Turner será Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider

Actriz de Stranger Things revela por qué no participó en la temporada final: "Pedí comprensión"

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Ola mortal en la Costa Atlántica: El mar está embravecido de una forma antinatural video
Tragedia.

Ola mortal en la Costa Atlántica: "El mar está embravecido de una forma antinatural"

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos video
Tragedia.

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Vivienda de Los Perales donde están los perros solos video
Alarma.

Preocupación en Los Perales: dos perros fueron abandonados al ser detenido su dueño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel