El tirador jujeño que sorprendió al deporte local y sueña con los Juegos Olímpicos

No surgió del fútbol ni del básquet, ni los deportes que suelen ocupar el centro de la escena en el ámbito jujeño. El nombre que este año se abrió paso entre los principales reconocimientos deportivos de Jujuy llega desde una disciplina menos visible, marcada por la precisión, el silencio y una fuerte exigencia mental, tal como es el tiro deportivo.

Nicolás Clady, tirador jujeño, fue elegido Deportista del Año por el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia y cerró un 2025 que él mismo resume como “difícil, intenso y espectacular”.

Detrás del reconocimiento hay una historia que empezó mucho antes de los podios y los viajes internacionales, y que hoy tiene un objetivo claro que es llegar a los Juegos Olímpicos.

La relación de Nicolás con el tiro deportivo no nació de casualidad, fue su papá quien lo acercó cuando era chico, casi como un juego. Un día lo acompañó al club, lo vio entrenar con escopeta en posición olímpica y se animó a probar.

“Siempre me gustó. De chico ya me llamaba la atención todo lo que tenía que ver con eso”, cuenta. Con el tiempo, la práctica se volvió más seria y llegaron los entrenadores físicos, el trabajo psicológico y una rutina de entrenamiento constante que hoy es parte central de su vida.

Nicolas Clady - juvenil Nicolás Clady - Jujeño | Foto de archivo

El año clave para Nicolás Clady: Barbados, la medalla y el salto continental

Si hay un momento que Nicolás identifica como bisagra en su carrera, es el torneo de las Américas disputado en Barbados. En esa oportunidad consiguió la medalla de plata y, con ella, la clasificación a los Juegos Panamericanos de Asunción.

“Fue algo enorme. Un Juego Panamericano es una experiencia que no se compara con nada. Nunca había vivido algo así”, resumió en diálogo con TodoJujuy. Más allá del resultado, el torneo le confirmó que estaba en el camino correcto. Ese año también fue clave en lo personal. Nicolás reconoció que el tiro es un deporte donde la cabeza pesa tanto como el físico, y que trabajar la confianza fue determinante para cerrar la temporada con seguridad.

nicolas clady (2)

El sueño olímpico del jujeño Nicolás Clady y un desafío sin margen de error

El reconocimiento como Deportista del Año llegó casi como una síntesis de todo ese recorrido, pero Nicolás no se detiene en el premio y mira mucho más allá.

El ciclo olímpico ya está en marcha y el camino es muy exigente. En los grandes torneos internacionales hay una o dos plazas olímpicas en juego, no alcanza con competir bien, el remarca que "hay que estar en el podio".

“El sueño olímpico es lo más grande que tengo. No lo veo tan lejos”, aseguró. En el horizonte aparece el Campeonato del Mundo de 2026, una de las oportunidades clave para buscar el pasaje a Los Ángeles 2028.

Mientras tanto, entrena, viaja, representa a Jujuy y también intenta derribar prejuicios sobre un deporte poco conocido. “Cuando la gente entiende que es un deporte, que es sano y profesional, cambia la mirada”, remarcó.

Su historia, que empezó en un club y en familia, hoy pone a Jujuy en el radar del tiro deportivo continental.