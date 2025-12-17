Nicolás Clady ganó el Cóndor de Oro como mejor deportista del año en Jujuy

El Cóndor de Oro 2025 se lo llevó el tirador Nicolás Clady.
El Cóndor de Oro 2025 se lo llevó el tirador Nicolás Clady.
En una noche histórica para el deporte provincial, el tirador jujeño Nicolás Clady recibió el Cóndor de Oro en la Fiesta Provincial del Deporte organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, realizada por primera vez en Tilcara.
La ceremonia se desarrolló este miércoles desde las 18 en el Salón Municipal “José de San Martín”, con la premisa de descentralizar el evento y llevarlo al corazón de la Quebrada de Humahuaca, marcando un hito en la historia de estos premios.
Además de reconocer a los mejores del año en cada disciplina con los Cóndores de Plata, la gala incluyó menciones especiales, homenajes y distinciones a quienes impulsan el deporte desde diferentes puntos de la provincia.
El camino de Nicolás Clady como tirador
Clady, referente del tiro con escopeta en la modalidad trap (foso olímpico), viene construyendo un recorrido de alto rendimiento: fue campeón sudamericano en Buenos Aires con medalla de oro en la categoría Junior, y sostuvo un crecimiento que lo proyectó a competencias internacionales. Desde muy chico su pasión por el tiro fue creciendo hasta llevarlo a los escenarios mayores, como el Mundial.
En 2025, además, representó a la provincia y al país en el plano internacional: “me da mucho orgullo nuevamente poder representar no solo a la Argentina sino a Jujuy”, expresó en una entrevista previa a una cita mundialista, donde también contó que llegaba con ritmo competitivo y objetivos claros.
Entre sus logros más destacados del año, se resaltó su título nacional y su presencia en torneos clave del calendario, consolidándose como uno de los deportistas jujeños con mayor proyección.
Todos los galardonados
En la misma velada se distinguió a periodistas deportivos de distintas regiones: Claudio Serra (San Salvador), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro). También se entregó el reconocimiento a la trayectoria al exciclista Juan Francisco Catacata, y se homenajeó a los últimos ganadores del Cóndor de Oro: María Emilia Batalla, Santiago Ferrari y Selene Miy.