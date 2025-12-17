miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 19:54
¡Felicidades!

Nicolás Clady ganó el Cóndor de Oro como mejor deportista del año en Jujuy

En la Fiesta Provincial del Deporte realizada por primera vez en Tilcara, el Círculo de Periodistas Deportivos coronó con el Cóndor de Oro al tirador Nicolás Clady.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nicolás Clady recibiendo su Cóndor de Oro.

Nicolás Clady recibiendo su Cóndor de Oro.

El Cóndor de Oro 2025 se lo llevó el tirador Nicolás Clady.

El Cóndor de Oro 2025 se lo llevó el tirador Nicolás Clady.

El Cóndor de Oro 2025 se lo llevó el tirador Nicolás Clady.

El Cóndor de Oro 2025 se lo llevó el tirador Nicolás Clady.

En una noche histórica para el deporte provincial, el tirador jujeño Nicolás Clady recibió el Cóndor de Oro en la Fiesta Provincial del Deporte organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, realizada por primera vez en Tilcara.

Lee además
Nicolás Clady campeón Sudamericano.
¡Orgullo!

Nicolás Clady es campeón sudamericano de tiro olímpico y disputará el Mundial
Nicolás Cladyy Renato Ferigutti protagonistas de la Copa del Mundo de tiro
Histórico.

Copa del Mundo de tiro: Nicolás Clady y Renato Ferigutti protagonistas

La ceremonia se desarrolló este miércoles desde las 18 en el Salón Municipal “José de San Martín”, con la premisa de descentralizar el evento y llevarlo al corazón de la Quebrada de Humahuaca, marcando un hito en la historia de estos premios.

Además de reconocer a los mejores del año en cada disciplina con los Cóndores de Plata, la gala incluyó menciones especiales, homenajes y distinciones a quienes impulsan el deporte desde diferentes puntos de la provincia.

El camino de Nicolás Clady como tirador

Clady, referente del tiro con escopeta en la modalidad trap (foso olímpico), viene construyendo un recorrido de alto rendimiento: fue campeón sudamericano en Buenos Aires con medalla de oro en la categoría Junior, y sostuvo un crecimiento que lo proyectó a competencias internacionales. Desde muy chico su pasión por el tiro fue creciendo hasta llevarlo a los escenarios mayores, como el Mundial.

Nicolas Clady - juvenil

En 2025, además, representó a la provincia y al país en el plano internacional: “me da mucho orgullo nuevamente poder representar no solo a la Argentina sino a Jujuy”, expresó en una entrevista previa a una cita mundialista, donde también contó que llegaba con ritmo competitivo y objetivos claros.

Entre sus logros más destacados del año, se resaltó su título nacional y su presencia en torneos clave del calendario, consolidándose como uno de los deportistas jujeños con mayor proyección.

NICOLAS CLADY (3)

Todos los galardonados

En la misma velada se distinguió a periodistas deportivos de distintas regiones: Claudio Serra (San Salvador), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro). También se entregó el reconocimiento a la trayectoria al exciclista Juan Francisco Catacata, y se homenajeó a los últimos ganadores del Cóndor de Oro: María Emilia Batalla, Santiago Ferrari y Selene Miy.

Cóndores de Plata 2025 (por disciplina)

  • Atletismo: Santiago Fernández.

  • Trial: Adrián Gaspar.

  • E-sports: Lucas Garay.

  • Automovilismo: Matías Clapier.

  • Karate: Tahiel Audamás.

  • Pádel: Lucas y Nicolás Farfán.

  • Handball: Alberto Rodríguez.

  • Ajedrez: Eduardo Robledo.

  • Fútbol femenino: Gral Belgrano de Tilcara.

  • Fútbol infantil: Hugo Sánchez.

  • Fútbol quebradeño: Unión Deportiva Maimará.

  • Fútbol profesional: Francisco Maidana.

  • Natación: Amaya Simón.

  • Golf: Oscar “Cacho” Abraham.

  • Ciclismo: Máximo Gómez Ortuño.

  • Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari.

  • Triatlón: Rodrigo Burgos.

  • Judo: Marcelo Torres.

  • Pesas: Fátima Chungara.

  • Boxeo: Alfonso Irigoytía.

  • Patín artístico: Francisco Torena.

  • Vóley: Camila Hiruela.

  • Básquet: Oscar “Chispa” Vaquera.

  • Hóckey: Marco Cuadri.

  • Rugby: Justino Rey Campero.

  • Tiro: Nicolás Clady.

  • Karting: Adolfo Serna.

  • Mountain bike: Agustina Apaza.

  • Tenis: Josefina Miranda.

  • Tenis de mesa: Daniela Zapatero.

  • Fútbol local: Carmen Galán.

  • Taekwondo: Mateo Bordiga.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nicolás Clady es campeón sudamericano de tiro olímpico y disputará el Mundial

Copa del Mundo de tiro: Nicolás Clady y Renato Ferigutti protagonistas

Nicolás Clady se consagró campeón del Nacional de Tiro y disputará el Panamericano

Nicolás Clady al Mundial de Tiro en Grecia: "Orgulloso de poder representar a Jujuy"

Claudio Serra, periodista de Canal 4 y TodoJujuy, recibió el premio Cóndor de Plata

Lo que se lee ahora
El cuadro parisino buscará el campeonato del mundo contra el Mengao, que quiere sumar su quinto título del mes.  
Fútbol.

Flamengo y PSG definen la Copa Intercontinental: hora, formaciones y dónde ver

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Foto ilustrativa.
Educación.

Reprogramaron las evaluaciones en escuelas secundarias y superiores de Jujuy: cuándo serán

Barrio Tupac Amaru, donde asesinaron a Juan Vanega de 15 años. video
Inseguridad.

Vecina de Alto Comedero reveló que también mataron a su hermano en esa zona

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN
Pronóstico.

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Aeropuerto de Jujuy.
Aeropuertos.

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel