miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 18:52
Operativo.

Bomberos rescataron una serpiente en pleno salón de la EET N°1 de Monterrico

Bomberos Voluntarios de Monterrico rescataron al animal y posteriormente fue liberado en zona rural, protegiendo a alumnos y docentes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Rescataron una serpiente en una escuela de Monterrico.&nbsp;

Rescataron una serpiente en una escuela de Monterrico. 

Bomberos Voluntarios de Monterrico rescataron una serpiente en la EET N°1 este martes al mediodía. Alertados por autoridades del colegio, actuaron rápido en un salón de clases y el animal fue liberado en zona rural, protegiendo a alumnos y docentes.

Lee además
Claudio Serra, premiado con el Cóndor de Plata video
¡Felicidades!

Claudio Serra, periodista de Canal 4 y TodoJujuy, recibió el premio Cóndor de Plata
Estaciones de servicio.
Fiestas.

Este 24 y 31 de diciembre las estaciones de servicio tendrán un horario reducido

Rápida actuación de los bomberos voluntarios

A las 12:00, la Sra. Directora de la EET N°1, llamó informando la presencia de una serpiente que generó sorpresa y alarma entre el personal del colegio. El animal se ocultaba en medio de las cortinas de un salón de clases y era difícil de agarrar.

Inmediatamente se dirigió al establecimiento el móvil 7 con chofer Oficial Ayudante Morales R. y a cargo Oficial Ayudante Basualdo R. quienes al llegar al lugar, localizaron la serpiente y procedieron a su captura segura, priorizando la protección de alumnos, docentes y el propio reptil.

Embed

Traslado exitoso a su hábitat natural

El animal fue trasladado sin incidentes a una zona rural a 8 km de Monterrico, su hábitat natural. El operativo finalizó con éxito, destacando la eficiencia de los bomberos voluntarios en emergencias urbanas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Claudio Serra, periodista de Canal 4 y TodoJujuy, recibió el premio Cóndor de Plata

Este 24 y 31 de diciembre las estaciones de servicio tendrán un horario reducido

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

Lo que se lee ahora
Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Foto ilustrativa.
Educación.

Reprogramaron las evaluaciones en escuelas secundarias y superiores de Jujuy: cuándo serán

Barrio Tupac Amaru, donde asesinaron a Juan Vanega de 15 años. video
Inseguridad.

Vecina de Alto Comedero reveló que también mataron a su hermano en esa zona

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN
Pronóstico.

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Aeropuerto de Jujuy.
Aeropuertos.

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel