Federico Otaola será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy en 2026

Dr. Federico Francisco Otaola fue designado como Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Mariano Gabriel Miranda fue designado como Juez Suplente en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy designó al doctor Federico Francisco Otaola como presidente del Alto Tribunal para el período constitucional de un año que comenzará el 1º de enero de 2026. La elección se realizó por unanimidad de sus integrantes y quedó formalizada en la Acordada Nº 122/2025, según informó oficialmente el Poder Judicial.

En la misma resolución se nombró al doctor Mariano Gabriel Miranda como juez suplente del presidente, también por voto unánime, para actuar en caso de ausencia o impedimento de Otaola durante ese período.

Otaola fue designado presidente del Superior Tribunal de Justicia El Presidente del Superior Tribunal analizó el año judicial y como afectó la pandemia. Cómo se definió la presidencia del Alto Tribunal De acuerdo con los fundamentos de la acordada, la decisión se tomó para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 176 inciso 1 de la Constitución de la Provincia y en el artículo 2 de la Ley Nº 5878, que obligan a la Suprema Corte a elegir cada año a su presidente y al juez suplente que lo reemplazará cuando sea necesario.

Tras las deliberaciones internas, los jueces del cuerpo votaron por Otaola para ejercer la presidencia durante 2026 y por Miranda como suplente. El texto de la Acordada Nº 122/2025 puede consultarse en la página oficial del Poder Judicial de Jujuy.

Dr. Mariano Gabriel Miranda fue designado como Juez Suplente en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Mariano Gabriel Miranda fue designado como Juez Suplente en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia La trayectoria del Dr. Federico Otaola en el Poder Judicial El nuevo presidente de la Suprema Corte llega al cargo con una trayectoria extendida dentro del Poder Judicial jujeño. Otaola ya había ejercido la conducción del entonces Superior Tribunal de Justicia durante los años 2022 y 2023, también elegido por unanimidad por sus pares, conforme lo dispuesto por la Constitución provincial y la Ley 5878. En 2025 fue designado juez suplente del presidente de la Suprema Corte mediante la Acordada Nº 85/2025, tras el fallecimiento del juez Sergio Marcelo Jenefes, y se lo reconoció como juez decano del Alto Tribunal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.