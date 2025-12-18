jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 10:19
Justicia.

Federico Otaola será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy en 2026

Por unanimidad, la Suprema Corte designó a Federico Otaola como presidente para el año 2026 y a Mariano Miranda como juez suplente.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dr. Federico Francisco Otaola fue designado como Presidente de la Suprema Corte de Justicia

 Dr. Federico Francisco Otaola fue designado como Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Mariano Gabriel Miranda fue designado como Juez Suplente en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Mariano Gabriel Miranda fue designado como Juez Suplente en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia

En la misma resolución se nombró al doctor Mariano Gabriel Miranda como juez suplente del presidente, también por voto unánime, para actuar en caso de ausencia o impedimento de Otaola durante ese período.

Otaola fue designado presidente del Superior Tribunal de Justicia
El Presidente del Superior Tribunal analizó el año judicial y como afectó la pandemia.

El Presidente del Superior Tribunal analizó el año judicial y como afectó la pandemia.

Cómo se definió la presidencia del Alto Tribunal

De acuerdo con los fundamentos de la acordada, la decisión se tomó para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 176 inciso 1 de la Constitución de la Provincia y en el artículo 2 de la Ley Nº 5878, que obligan a la Suprema Corte a elegir cada año a su presidente y al juez suplente que lo reemplazará cuando sea necesario.

Tras las deliberaciones internas, los jueces del cuerpo votaron por Otaola para ejercer la presidencia durante 2026 y por Miranda como suplente. El texto de la Acordada Nº 122/2025 puede consultarse en la página oficial del Poder Judicial de Jujuy.

Dr. Mariano Gabriel Miranda fue designado como Juez Suplente en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Dr. Mariano Gabriel Miranda fue designado como Juez Suplente en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Mariano Gabriel Miranda fue designado como Juez Suplente en caso de ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia

La trayectoria del Dr. Federico Otaola en el Poder Judicial

El nuevo presidente de la Suprema Corte llega al cargo con una trayectoria extendida dentro del Poder Judicial jujeño. Otaola ya había ejercido la conducción del entonces Superior Tribunal de Justicia durante los años 2022 y 2023, también elegido por unanimidad por sus pares, conforme lo dispuesto por la Constitución provincial y la Ley 5878.

En 2025 fue designado juez suplente del presidente de la Suprema Corte mediante la Acordada Nº 85/2025, tras el fallecimiento del juez Sergio Marcelo Jenefes, y se lo reconoció como juez decano del Alto Tribunal.

