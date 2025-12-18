Federico Otaola será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy en 2026

En la misma resolución se nombró al doctor Mariano Gabriel Miranda como juez suplente del presidente, también por voto unánime, para actuar en caso de ausencia o impedimento de Otaola durante ese período.
Tras las deliberaciones internas, los jueces del cuerpo votaron por Otaola para ejercer la presidencia durante 2026 y por Miranda como suplente. El texto de la Acordada Nº 122/2025 puede consultarse en la página oficial del Poder Judicial de Jujuy.
La trayectoria del Dr. Federico Otaola en el Poder Judicial
El nuevo presidente de la Suprema Corte llega al cargo con una trayectoria extendida dentro del Poder Judicial jujeño. Otaola ya había ejercido la conducción del entonces Superior Tribunal de Justicia durante los años 2022 y 2023, también elegido por unanimidad por sus pares, conforme lo dispuesto por la Constitución provincial y la Ley 5878.
En 2025 fue designado juez suplente del presidente de la Suprema Corte mediante la Acordada Nº 85/2025, tras el fallecimiento del juez Sergio Marcelo Jenefes, y se lo reconoció como juez decano del Alto Tribunal.