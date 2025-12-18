jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 09:34
¡Atención!

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene fecha confirmada

Con la difusión del Anuario Escolar, se conoció la fecha estipulada para la realización de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Fiesta Nacional de los Estudiantes
El calendario marca, además, el inicio de los preparativos en las escuelas. Las actividades áulicas vinculadas a la Fiesta se ajustarán al cronograma oficial que determine la cartera educativa.

Abril marca el inicio del clima estudiantil

El movimiento previo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes comienza mucho antes de septiembre. Está previsto que a mediados de abril arranquen las elecciones de representantes estudiantiles en los colegios secundarios de la provincia.

Este proceso incluye las elecciones Capital y Departamentales, instancias que funcionan como el puntapié inicial de una agenda intensa para los estudiantes. La elección de representantes genera actividades internas en cada institución y convoca a la participación de cursos completos.

Carroceros de la FNE 2025 (10)

Historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se remonta a 1916, con las primeras estudiantinas organizadas por alumnos del Colegio Nacional N.º 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”. Aquellas celebraciones, conocidas como El Vejigazo, se caracterizaban por el humor, la crítica social y la parodia.

En 1947, estas manifestaciones estudiantiles se suspendieron por presiones políticas, lo que marcó un quiebre en la tradición juvenil de la época.

La Fiesta tomó la forma actual en 1952, cuando San Salvador de Jujuy se convirtió en sede de la Semana de la Juventud. A partir de ese momento, la celebración sumó desfiles de carrozas, elecciones de reinas y propuestas culturales y deportivas.

Con el paso de los años, la Fiesta creció en magnitud y se consolidó como un evento identitario para generaciones de estudiantes jujeños.

En la actualidad, la Fiesta Nacional de los Estudiantes figura entre los principales eventos turísticos de Jujuy. Cada edición convoca a miles de visitantes y artistas reconocidos, lo que genera un fuerte impacto en la economía local.

Las celebraciones se extienden durante casi dos semanas e incluyen propuestas tradicionales como los Sábados Estudiantiles, la Pintada Estudiantil y el desfile de Bienvenida Primavera, uno de los momentos más esperados del calendario.

