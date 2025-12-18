Litigiosidad y juicios laborales: preocupan las diferencias entre Jujuy y Salta

En medio del acelerado debate de la reforma laboral, la ex secretaria de Energía y flamante senadora por Salta, Flavia Royón, presentó un ejemplo que generó polémica al comparar el índice de litigiosidad entre Salta y la provincia de Jujuy.

Economía. Navidad 2025 en Jujuy: los juguetes más caros superan el millón de pesos

“Cada dos juicios, uno es por accidente de trabajo. En el caso de mi provincia, se redujo con incorporación de un cuerpo médico forense. Al comparar con Jujuy, el índice de litigiosidad por accidente de trabajo da 113. En Salta, es de tres”, manifestó la legisladora.

Ante esto, en diálogo con Canal 4, Carlos Barni quien es gerente general de Latitud Sur , analizó la situación judicial que atraviesa Jujuy, la comparación con Salta y el impacto que esto genera en el sistema asegurador. Según afirmó, los datos difundidos recientemente por la senadora Flavia Royón coinciden con las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

El entrevistado explicó que las diferencias entre una provincia y otra son significativas, aún cuando ambas comparten actividades económicas similares. En ese sentido, detalló:

Embed - CARLOS BARNI - Gerente de Latitud Sur - Litigiosidad y juicios laborales: diferencias Jujuy y Salta

“Las cifras que expuso la senadora Royón son reales, surgen de estadísticas específicas que maneja la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y es un tema que venimos planteando y del cual estamos hablando. La comparación de Salta y Jujuy, donde prácticamente tenemos las mismas actividades, es realmente notoria. Hay mucha diferencia entre una provincia y otra.”

Según los registros oficiales, diferencias entre Jujuy y Salta

En el primer trimestre de 2025, Jujuy registró 203 juicios ingresados al sistema, frente a 6 en Salta.

En el segundo trimestre, Jujuy sumó 317 juicios, mientras que Salta solo 10.

Esto representa un total de 520 casos en Jujuy contra 16 en Salta durante el primer semestre del año.

Además, Barni subrayó que en Salta hay “un poco más del doble de cantidad de trabajadores asegurados” que en Jujuy, por lo que la brecha debería ser aún menor.

entrevista carlo barni

Cómo funciona el procedimiento previo en Salta

En otro sentido, el representante jujeño explicó que en Salta existe un mecanismo administrativo obligatorio antes de iniciar cualquier demanda judicial:

“El sistema en Salta exige que primero haya un reclamo administrativo ante todo el sistema de riesgo de trabajo en las comisiones médicas. Solamente cuando el trabajador entiende que la incapacidad fijada es por debajo de lo que él tiene como incapacidad, puede concurrir a los tribunales, pero el trámite es previo y obligatorio.”

En cambio, sostuvo que en Jujuy ese paso previo no estaba siendo reconocido por los Tribunales, lo que habilitaba la presentación directa de demandas sin una determinación médica de incapacidad.

Diferencias en los peritajes médicos

Otra diferencia clave señalada en la entrevista fue el rol de los peritos:

“En la justicia salteña, los niveles de incapacidad del trabajador los determinan médicos laborales que son empleados judiciales. En Jujuy los peritos médicos laborales son profesionales liberales y sus honorarios son un porcentaje de lo que termine siendo el juicio, puede haber cierto conflicto de intereses.”

Cambios recientes en Jujuy

El entrevistado destacó que en 2025 se firmó un convenio entre el Gobierno de Jujuy y la Superintendencia, por lo que desde octubre comenzaron a tramitarse homologaciones administrativas:

Esperamos que eso genere una menor judicialización, pero es necesario que los jueces laborales acepten como constitucional este reclamo administrativo previo al juicio Esperamos que eso genere una menor judicialización, pero es necesario que los jueces laborales acepten como constitucional este reclamo administrativo previo al juicio

Por otra parte, Barni también mencionó problemas interpretativos del Código Procesal que inciden en la presentación de demandas sin bases indemnizatorias claras.

Situación crítica de Galeno y riesgo en otras ART

Consultado sobre el escenario nacional, el Gerente General de Latitud Sur, advirtió sobre la gravedad del caso Galeno:

Galeno llegó a ser la aseguradora número uno del país, en este mes de diciembre entró en proceso de liquidación. Los 37.000 juicios es información oficial que ellos mismos han planteado en sus balances Galeno llegó a ser la aseguradora número uno del país, en este mes de diciembre entró en proceso de liquidación. Los 37.000 juicios es información oficial que ellos mismos han planteado en sus balances

Añadió que otras aseguradoras enfrentan dificultades similares y que el proceso de liquidación podría extenderse años: “Van a tener que vender los activos para poder pagar los pasivos… hay veces un juicio laboral puede tardar 5, 8, 10 años.”

Finalmente alertó sobre el impacto para trabajadores y empleadores: “Los empleadores pagan una prima para estar asegurados y terminan sin nada. Si la empresa se liquida, terminan con un problema muy serio.”