María Eugenia Vidal habló en Jujuy sobre turismo, empleo y el rol del Estado en el norte productivo

"Después hay una tarea para que todos los gobiernos, local, nacional y provincial, hagan, que es bajar impuestos, no solo para el turismo, para todos los que producen, y la carga impositiva se hace muy pesada para el que quiere invertir”, planteó.

María Eugenia Vidal , presidenta de la Fundación Pensar , participó en Jujuy del Encuentro Regional “El Norte que produce: una economía productiva real basada en el turismo y la identidad cultural como ventaja competitiva” , organizado junto a la Fundación Konrad Adenauer . La actividad se realizó en Alto La Viña y reunió a emprendedores, dirigentes y funcionarios para debatir el rol del turismo en el desarrollo económico del norte argentino.

“Un placer estar nuevamente en Jujuy y con la Fundación Pensar, donde estamos organizando este evento, con la Fundación Konrad Adenauer para discutir cómo mejorar y hacer propuestas para el norte productivo, y dentro de ese norte productivo el turismo es clave”, expresó Vidal al comenzar.

La dirigente explicó que la jornada estuvo pensada para escuchar de manera directa a los actores del sector. “ Recién escuchamos a emprendedores artísticos locales, ahora vamos a tener un panel de emprendedores más vinculados a la oferta turística, una bodega, un emprendedor bien vinculado al alojamiento, y de lo que se trata es eso, de que cada uno pueda explicar qué necesita para crecer, para tener más trabajadores, para poder pagarles mejor, para poder hacer crecer a la provincia ”, señaló.

"De que cada uno pueda explicar qué necesita para crecer, para tener más trabajadores, para poder pagarles mejor, para poder hacer crecer a la provincia" "De que cada uno pueda explicar qué necesita para crecer, para tener más trabajadores, para poder pagarles mejor, para poder hacer crecer a la provincia"

En ese marco, remarcó también la presencia institucional en el evento como la del gobernador Carlos Sadir; vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el intendente de la ciudad, Raúl Jorge; y el gabinete provincial "para que haya un Estado escuchando, escuchando cómo mejorar y ayudar a todos estos emprendedores”, afirmó.

Embed - María Eugenia Vidal habló en Jujuy sobre turismo, empleo y el rol del Estado en el norte productivo

Qué planteó María Eugenia Vidal sobre turismo y economía

Consultada sobre cómo fortalecer la actividad turística en el escenario actual, Vidal marcó tres ejes. El primero, dijo, es macroeconómico. “Hay mucha tarea para hacer. Primero una tarea macro. Este tipo de cambio alto no beneficia al turismo. La Argentina está cara y ese es un tema que se resuelve desde el Gobierno nacional y la macroeconomía”, sostuvo.

"La Argentina está cara y ese es un tema que se resuelve desde el Gobierno nacional y la macroeconomía" "La Argentina está cara y ese es un tema que se resuelve desde el Gobierno nacional y la macroeconomía"

Luego apuntó a la presión tributaria. “Después hay una tarea para que todos los gobiernos, local, nacional y provincial, hagan, que es bajar impuestos, no solo para el turismo, para todos los que producen, y la carga impositiva se hace muy pesada para el que quiere invertir”, planteó.

"Después hay una tarea para que todos los gobiernos, que es bajar impuestos para todos los que producen" "Después hay una tarea para que todos los gobiernos, que es bajar impuestos para todos los que producen"

También hizo hincapié en el acceso al financiamiento. “El tercero es la generación de créditos a tasas que se puedan pagar. Hoy el que invierte siempre invierte desde el ahorro, desde el capital propio, hipotecando algo, vendiendo algo. Cuesta mucho acceder al crédito para el que produce y bueno, ese es un camino que también hay que pavimentar”, afirmó.

“El tercero es la generación de créditos a tasas que se puedan pagar" “El tercero es la generación de créditos a tasas que se puedan pagar"

Sobre el momento económico del país, Vidal sostuvo que la primera etapa del actual proceso estuvo enfocada en frenar la inflación. “Creo que estos dos años han servido para sacarnos del infierno que suponía vivir con 25% de inflación mensual. Nadie puede vivir así, ningún país del mundo puede vivir así, ningún hogar llega a fin de mes así y esa era la urgencia”, dijo.

Pero advirtió que ahora comienza otra etapa. “Creo que ahora empieza la etapa de lo importante y lo importante es que no solo baje la inflación, sino que el argentino tenga un trabajo decente que le permita llegar a fin de mes, que le permita estar en blanco y ese es el gran desafío creo que viene para este gobierno en los próximos dos años”, expresó.

"Ahora empieza la etapa de lo importante que es que el argentino tenga un trabajo decente" "Ahora empieza la etapa de lo importante que es que el argentino tenga un trabajo decente"

Para finalizar con la temática, la referente completó: “Que todos los argentinos sin importar dónde vivan puedan tener la tranquilidad de saber que van a tener un trabajo y de que ese trabajo les va a permitir desarrollar su vida”.

Maria Eugenia Vidal Maria Eugenia Vidal - Fundación Vidal "Después hay una tarea para que todos los gobiernos, local, nacional y provincial, hagan, que es bajar impuestos, no solo para el turismo, para todos los que producen, y la carga impositiva se hace muy pesada para el que quiere invertir”, planteó.

Redes, política y la mirada del PRO

Vidal también fue consultada por el actual clima político y el peso de las redes sociales en la discusión pública. Allí eligió llevar la respuesta a la vida cotidiana de la sociedad. “Yo creo que debajo de los gritos, los insultos, las chicanas, los Twitter y todo eso que vemos, lo importante es lo que le pasa al argentino de a pie todos los días”, afirmó.

“Ese que necesita ser escuchado, que necesita ser acompañado, ese no está en ese debate. Ese está en una realidad urgente y cotidiana de querer que sus hijos vayan a la escuela y aprendan”, dijo. Luego agregó una preocupación concreta:

“La mitad de los chicos en la Argentina no entienden lo que leen. No hay madre en este país que no esté preocupada por la educación de sus hijos”. “La mitad de los chicos en la Argentina no entienden lo que leen. No hay madre en este país que no esté preocupada por la educación de sus hijos”.

También puso el foco en la inseguridad y en la expectativa social sobre la política. “Quiere salir a la calle y no exponerse a un hecho de inseguridad que ponga en riesgo su vida ni ellos ni sus familias. Quiere una política al servicio real de la gente dando respuestas concretas”, expresó.

Y cerró esa idea con una crítica al tipo de discusiones que dominan buena parte de la agenda. “Todas estas peleas que a veces ocupan mucho espacio en los medios, en los diarios, no tienen que ver con la realidad del argentino de a pie. El que trabaja, el que produce, el que invierte, el que tiene una pyme y tiene que pagar los sueldos a fin de mes, eso es lo que no lo deja dormir. No los debates muchas veces estériles y superficiales que no tienen que ver con su vida”.

“Todas estas peleas que a veces ocupan mucho espacio en los medios, en los diarios, no tienen que ver con la realidad del argentino de a pie" “Todas estas peleas que a veces ocupan mucho espacio en los medios, en los diarios, no tienen que ver con la realidad del argentino de a pie"

Sobre el posicionamiento del PRO, Vidal dijo que el partido busca sostener una línea de apoyo a lo que considera correcto. “El PRO ha decidido hace mucho tiempo que él quiere estar del lado de lo correcto más que de lo conveniente. Nosotros queremos que Argentina salga adelante, queremos que este rumbo económico tenga éxito. No especulamos”, sostuvo.

"Nosotros queremos que Argentina salga adelante" "Nosotros queremos que Argentina salga adelante"

Además, explicó que hoy la tarea del espacio está enfocada en generar propuestas y en formar dirigentes. “Entendemos que viene una etapa donde desde Fundación Pensar, no sólo generando propuestas y espacios como este, también formando a nuestros dirigentes”, indicó. Y agregó: “Nosotros tenemos un programa con la Universidad Di Tella, San Andrés y Austral donde formamos a nuestros dirigentes porque también un Estado que no improvisa es un Estado que se preparó”.

“Cuando ocupa un cargo público no lo ocupa porque no le queda otra, porque el sector privado no lo toma, sino porque es la mejor persona para ese lugar. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que invertir tiempo, hay que discutir, hay que escuchar, como acabamos de escuchar a los emprendedores recién, y eso lleva tiempo. Así que el PRO hoy está muy enfocado en eso”, concluyó.

“Cuando ocupa un cargo público no lo ocupa porque no le queda otra, sino porque es la mejor persona para ese lugar. Y para eso hay que estudiar" “Cuando ocupa un cargo público no lo ocupa porque no le queda otra, sino porque es la mejor persona para ese lugar. Y para eso hay que estudiar"

El eje regional del encuentro y el foco en Jujuy

El presidente de la Fundación Pensar en Jujuy, Luciano Angelici, explicó que el encuentro formó parte de una serie de jornadas regionales que la fundación impulsa en distintos puntos del país. Señaló que en cada provincia se elige una temática vinculada al perfil productivo local y que, en el caso de Jujuy, el foco estuvo puesto en el emprendedurismo, el turismo y el desarrollo regional.

Angelici destacó que la intención fue dar visibilidad a emprendedores y artistas locales, y remarcó que para Jujuy el turismo representa “un motor interminable e inagotable de fuente de trabajo, de desarrollo y sin contaminación”. En esa línea, planteó que se trata de una actividad sobre la que vale la pena seguir apostando y fortaleciendo.

Por su parte, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, valoró que espacios políticos con recorrido nacional impulsen encuentros de este tipo en la provincia y dio la bienvenida a los dirigentes presentes, entre ellos María Eugenia Vidal y Hernán Lombardi.

Carlos Sadir destacó el turismo y llamó a generar más trabajo en Jujuy

En el cierre del encuentro de la Fundación Pensar y Konrad Adenauer en el hotel Altos de la Viña, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, habló en exclusiva con TodoJujuy sobre temas de fuerte actualidad: el impacto internacional de la suba del petróleo, la posibilidad de financiamiento externo para obras en la provincia y la reapertura de las paritarias con los gremios estatales. Además, remarcó la importancia de escuchar propuestas, compartir experiencias y sumar miradas para seguir impulsando nuevas oportunidades.

“Aprovechar estos espacios y ponencias de expertos para seguir creciendo y por supuesto eso da muestra de lo que estamos haciendo e intercambiar opiniones y obviamente queremos trabajar para hacer crecer a Jujuy con nuevos emprendimientos o nuevas fuentes de trabajo”, señaló.

Sadir también puso el foco en el turismo como una de las actividades con mayor potencial en la provincia. “Hoy se ve el interés en Jujuy; en los niveles de ocupación, la cantidad de turistas en nuestra provincia en los distintos lugares, sobre todo en Carnaval, donde es una fecha muy importante para nosotros pero también que cada día se extiende más la aceptación y creo el interés de los turistas para estar en Jujuy”, afirmó.

Carlos Sadir

Consultado sobre si el contexto global puede afectar anuncios y proyectos planteados en la apertura de sesiones, Sadir reconoció que la coyuntura internacional genera dificultades. “Obviamente que la situación internacional complica, de hecho creo que vemos en todas partes que hay incrementos del precio del barril de petróleo, eso obviamente significan incremento en los precios de los combustibles”, afirmó.

El mandatario señaló que, aunque la Argentina tiene particularidades, ese escenario igualmente puede repercutir. “Creo que para todo el mundo, en este mundo tan globalizado, esta situación es muy incómoda para todos”, expresó. Y agregó: “Esperemos que prontamente se solucione y vuelva todo a los carriles normales, pero es una situación que hay que atender”.

"Esta situación es muy incómoda para todos" "Esta situación es muy incómoda para todos"

También vinculó ese panorama con la provisión y el consumo de energía. “Tiene que ver con los consumos de los distintos combustibles, como petróleo, gas y todo ello, que hoy de una manera u otra vemos cómo esta situación de guerra está complicando la provisión en distintas partes del mundo”, remarcó.

Créditos, obras y autorizaciones pendientes

Sadir también fue consultado sobre la posibilidad de acceder a financiamiento externo. Allí explicó que la provincia mantiene al día sus compromisos ya asumidos. “Tenemos hoy algunos créditos externos que estamos cumpliendo, que estamos pagando”, dijo, y enumeró obligaciones con el BCIE, el BEI de Europa, la CAF y también el bono verde, que según detalló está próximo a cancelarse.

“Venimos cumpliendo estrictamente con todos los compromisos asumidos”, sostuvo. Según explicó, eso deja a Jujuy en una posición ordenada, aunque aclaró que hoy no se está tomando nueva deuda de manera inmediata. “No lo venimos haciendo, simplemente tenemos, no es la idea”, señaló.

“Venimos cumpliendo estrictamente con todos los compromisos asumidos" “Venimos cumpliendo estrictamente con todos los compromisos asumidos"

De todos modos, confirmó que la provincia sigue gestionando financiamiento para obras que considera prioritarias. “Buscamos el financiamiento, como lo anuncié en el discurso de apertura de sesiones, para unos proyectos que tenemos con el Banco Mundial y con la CAF”, indicó. Sin embargo, aclaró que esas gestiones todavía no están cerradas. “Eso hoy todavía no está concretado, son cuestiones que venimos hablando con los organismos multilaterales”.

El gobernador explicó además que todavía falta una instancia clave. “Estas autorizaciones las tiene que dar el gobierno nacional, que todavía no lo hizo”, dijo. Y precisó que recién cuando eso ocurra la provincia podrá avanzar más firmemente en la toma de esos recursos.

En cuanto al destino de los fondos, reiteró que la idea es aplicarlos a infraestructura. “La idea es para volcarlas en obra”, expresó. Luego detalló cuáles son algunos de los proyectos previstos: “En rutas, como expliqué en el discurso, en un centro logístico que esté en la zona franca y parque industrial, y el canal Alvarado acá en San Salvador”.

“Son todas obras que nos parecen imprescindibles, necesarias”, subrayó. Y agregó que se trata de proyectos de gran escala: “Tienen un volumen muy importante, son de montos muy importantes, y necesitamos ahí la ayuda de estos organismos multilaterales”.

Quiénes participaron del encuentro

La actividad contó con la presencia de referentes nacionales como Francisco Quintana, Hernán Lombardi y Silvia Gabriela Lospennato, además del intendente Raúl Jorge y del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien estuvo previsto para el cierre del encuentro.