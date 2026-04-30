La CGT endurece su postura: "Se acabó la paciencia" y pide "profundizar los conflictos"

La CGT organizó para este jueves una marcha a la Plaza de Mayo . En el texto que será leído, la Confederación General del Trabajo sostiene que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”.

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A su vez, el documento afirma que el Gobierno , en vez de fomentar la unidad y el reconocimiento entre sectores, estaría profundizando la división social , promoviendo la confrontación, la descalificación y discursos de odio y resentimiento , lo que —según advierte— pone en riesgo la paz social .

El documento, titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo” , sostiene que "un gobierno nacional encerrado en sus teorías, que continúa comprometiendo a las generaciones futuras con políticas de ajuste indiscriminadas condena a la sociedad argentina a un presente de vulnerabilidad económica, laboral y social sin precedentes".

La militancia comienza a congregarse en los alrededores de la Plaza de Mayo.

En otro tramo, el texto señala que actualmente se debate en la Justicia una reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo , la cual —según plantea— implicaría la pérdida de derechos colectivos e individuales de trabajadoras y trabajadores. En ese marco, la Confederación General del Trabajo remarca que seguirá todas las instancias judiciales para la defensa de los derechos consagrados en la Constitución Nacional , y subraya que cada conquista laboral fue producto de la organización sindical y la lucha.

El escenario instalado en la Plaza de Mayo donde la CGT realizará el acto por el Día del Trabajador.

Al describir el panorama económico actual, la central sindical afirma que la actividad productiva y el consumo registran una marcada retracción, especialmente en sectores como la industria, la construcción y el comercio. En ese sentido, advierte que no existen políticas de estímulo destinadas a fortalecer el entramado productivo que permitan consolidar un esquema de desarrollo basado en producción y empleo.

Diagnóstico económico, laboral y productivo de la CGT

En su análisis, la Confederación General del Trabajo sostiene que únicamente se estarían favoreciendo los intereses de un reducido grupo vinculado a la actividad financiera y especulativa. Asimismo, remarca que, más allá del discurso oficial, la inflación continúa deteriorando el poder de compra de los salarios, una situación que —según señala— se agrava por las restricciones impuestas a las negociaciones paritarias, con un impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores.

Los cotitulares de a CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, con Gerardo Martínez.

Señala, a su vez que “hoy existe cierre masivo de empresas (de diciembre 2023 a marzo 2026 cerraron 24.180 establecimientos, según datos de la Secretaría de Trabajo), con una escalada creciente del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral".

“Un modelo de desarrollo requiere necesariamente de la inclusión y de la inversión pública como pilar de una estrategia para alcanzarlo -añade-. La efectiva desaparición de la obra pública, motor de la infraestructura que nuestro país necesita y dinamizadora de la actividad económica, condiciona las oportunidades productivas y limita la integración regional".

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Críticas al endeudamiento y al modelo

En otro tramo del documento, la Confederación General del Trabajo señala que “se silencia del debate público los compromisos tomados con el FMI mientras contrae una deuda con diversos organismos y acreedores internacionales que representa, para la administración nacional, un perfil de vencimientos de capital e intereses que el Estado argentino no está en condiciones de pagar”.

Para la CGT, “se privilegia el desarrollo de sectores primarios de la economía que, si bien son importantes para la generación de divisas, no compensan el deterioro del empleo y del trabajo de calidad, lo que se refleja en la fuerte caída de la actividad industrial y del comercio".

Afirma también que “otra de las consecuencias lamentables son el alto endeudamiento masivo de las personas, de las familias y de las empresas" y añade cifras al respecto: “Seis de cada 10 hogares tienen deudas, bancarias o informales, que muestran una morosidad creciente y apremiante”.

La movilización de la CGT contra la reforma laboral de diciembre pasado.

Críticas al endeudamiento y al modelo

El texto puntualiza también que “el sistema de salud está en emergencia nacional, con desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, recorte sobre la obra social PAMI de jubilados y pensionados que, además de percibir montos de haberes paupérrimos, les agrava las condiciones de atención, con falta de médicos, demoras en turnos, problemas de cobertura en medicamentos y un funcionamiento crítico del sistema, saturando los hospitales públicos".

También aseguran que “se destruyen las prestaciones para las personas con discapacidad, dejando sin acceso a las condiciones básicas en la asistencia y negando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad".

“Un Estado desertor en materia de salud pública facilita el aumento de las adicciones y la crisis de la salud mental, reflejada en el aumento de las enfermedades psicosociales y de los consumos problemáticos", manifiesta en otra parte de la declaración.

Jorge Sola, cotitular de la CGT.

Homenaje al Papa Francisco

Finalmente, la Confederación General del Trabajo hace referencia al Papa Francisco, a quien se le rendirá homenaje en la Plaza de Mayo: “Debemos recuperar una cultura del encuentro y del trabajo, como enseñaba Francisco: ‘Abrirse a soñar cosas grandes, aunque parezcan imposibles. A que el mundo con vos puede ser distinto’. Crear, construir, caminos y herramientas que nos permitan superar todas estas heridas. Nuestro horizonte es transitar hacia un país, socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano".