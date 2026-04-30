José López respaldó a Cristina Kirchner y negó haberla visto como jefa de una asociación ilícita

El ex secretario de Obras Públicas durante los tres gobiernos kirchneristas , José López, declaró este jueves en respaldo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , al afirmar que “en ningún momento” la percibió como “líder ni organizadora de una asociación ilícita ”.

También sostuvo que su declaración como imputado colaborador en 2018 respondió a su situación personal y a la sensación de tener una “obligación” de declarar, aunque sin profundizar de manera puntual en esos dichos.

Ante el Tribunal Oral Federal 7 , López reiteró: “ nunca” la vio como “organizadora o jefa de una asociación ilícita ”. En otro tramo intentó explicar una expresión vertida en su testimonio como arrepentido, al señalar que el “ temor ” que había mencionado respecto de la ex mandataria estaba vinculado a su forma de conducir el Gobierno Nacional , y que su preocupación en aquel momento era equivocarse en su función o perder su empleo, ya que se trataba de su única fuente de ingresos.

Ese pasaje fue el único en el que el ex funcionario se refirió de manera concreta a su declaración previa como imputado colaborador, en un expediente en el que la ex presidenta es juzgada por presunta asociación ilícita y cohecho.

“No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto. Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, ni tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, agregó el ex funcionario, también juzgado en la misma causa.

El ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo en la sala de audiencias junto a su defensora oficial Pamela Bisserier.

Defensa de su trayectoria en la función pública y negación de ilícitos

José López señaló además que su incorporación a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se dio como continuidad de un esquema de trabajo previo en el ámbito provincial y municipal en Santa Cruz. “Nunca fui invitado a integrar una asociación ilícita, sino a conformar un gobierno legítimo elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos”, sostuvo con énfasis.

Asimismo, negó cualquier intención delictiva: “Nunca tuve intención ni voluntad de cometer ningún tipo de delito”, afirmó, y añadió que el funcionamiento cotidiano del Estado y la dinámica política no siempre permiten identificar con claridad posibles excesos, especialmente cuando las decisiones cuentan con el aval de las áreas legales correspondientes, algo que —según remarcó— ocurrió en su caso. En ese marco, aseguró que esa circunstancia le brinda tranquilidad respecto de su accionar.

“Acecho mediático”

Respecto de su declaración como imputado colaborador, José López explicó en términos generales: “Me sentí en la obligación de hacerlo y lo hice”, en referencia a su testimonio brindado ante el fiscal federal Carlos Stornelli junto a su defensor el 17 de agosto de 2018. Aclaró además que en esa instancia “Nunca hubo ningún secretario, secretaria”. También evocó que durante su paso por la cárcel circulaba la frase de que “no había sortijas para todos”.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López.

López recordó que en aquel momento se encontraba detenido en la causa conocida por los bolsos hallados en un convento, acusado de presunto enriquecimiento ilícito a partir del intento de ocultar allí aproximadamente nueve millones de dólares.

Señaló que atravesaba una situación de fuerte exposición mediática y “aislamiento total”. En ese contexto explicó su decisión de acogerse a la figura de arrepentido, aunque mencionó que su abogado de entonces le sugirió “mirar hacia arriba” y “contar la verdad”, bajo la premisa de que la información sería verificada. En aquella declaración de 2018, también hizo referencia a supuestos pagos de sobornos con porcentajes involucrados.

“Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido”, expresó José López. Reiteró que en aquel momento se encontraba “sólo y vulnerable”, aunque no desmintió las afirmaciones que había hecho en esa etapa.

López entrando los bolsos con 9 millones de dólares al convento de General Rodríguez en junio de 2016.

El ex funcionario también rechazó haber formado parte de una asociación ilícita y realizó una defensa amplia de su desempeño durante sus doce años en la administración pública nacional. “Soy inocente de todos los hechos que me están imputando”, afirmó al finalizar su exposición, la cual realizó apoyándose en apuntes que leyó durante toda la audiencia, sin responder preguntas de las partes.

El ex secretario kirchnerista fue trasladado a primera hora desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 13 años de prisión por la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito, vinculada al episodio que lo llevó a la exposición pública en junio de 2016, cuando intentó ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Ingresó a la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002 bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

José López estuvo a cargo de la obra pública durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y permanece detenido desde junio de 2025, cuando se presentó ante la Justicia para comenzar a cumplir una pena de seis años de prisión por la causa Vialidad.

José López.

Esa condena luego fue unificada en 13 años de cárcel junto con las sentencias por el caso de los bolsos hallados en un convento y la tenencia ilegal de un arma. Además, el 4 de marzo pasado fue trasladado desde el penal a los tribunales de Comodoro Py para participar de la primera audiencia de otro expediente en su contra, vinculado al presunto fraude en viviendas sociales del programa “Sueños Compartidos”.

Qué declaró como imputado colaborador

En el marco de la investigación de la causa Cuadernos de las coimas, López se acogió a la figura de imputado colaborador y relató la existencia de un supuesto mecanismo de recaudación irregular asociado a la obra pública. “Yo lo que puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores montos que se manejaron en la Secretaría de Obras Públicas. Durante el período 2005-2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Wagner pudieran aportar”, declaró en aquel momento.

José López mencionó en su declaración a Daniel Muñoz, fallecido, quien fuera secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, y también a Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien se acogió a la figura de arrepentido y actualmente es juzgado junto a él en la misma causa.

Carlos Kirchner, José López y Lázaro Báez Carlos Kirchner, José López y Lázaro Báez

De acuerdo con el relato de López, las supuestas coimas estaban estructuradas con porcentajes previamente establecidos. Señaló que “Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento. Se desarrollaban en los anticipos financieros o sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje se cobraba el cinco por ciento”.

Asimismo, detalló el supuesto circuito de entrega del dinero. Indicó que “Las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semana, entre 100 mil y 300 mil dólares o euros. Cuando había una entrega, personas que desconozco, vinculadas con Muñoz, se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto. Sonaba al menos tres veces por semana. Nunca realicé una llamada desde ese teléfono; estaba prendido las 24 horas”.

En relación con el origen de los fondos encontrados en los bolsos en el convento de General Rodríguez en 2016, sostuvo: “Esa plata era de la recaudación”.

Por otro lado, se informó que esta será la última jornada destinada a las declaraciones indagatorias. El martes anterior habían prestado testimonio los ex secretarios de Transporte durante el kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

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Llegan los testigos

El proceso judicial, que investiga hechos ocurridos entre 2003 y 2015 y cuenta con un total de 86 imputados, ingresará en una nueva fase a partir del mes de mayo. El Tribunal ya estableció el cronograma de audiencias y dispuso la citación de testigos todos los martes y jueves en los tribunales de Comodoro Py, con un esquema de participación semipresencial.

Entre los primeros convocados se encuentran periodistas, previstos para declarar el martes 5 de mayo, mientras que el jueves siguiente será el turno de Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno; de Miriam Quiroga, quien fuera secretaria de Néstor Kirchner; y de Jorge Bacigalupo, amigo del remisero arrepentido que habría resguardado los cuadernos en medio de un conflicto personal que Centeno mantenía con su entonces pareja.