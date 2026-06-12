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12 de junio de 2026 - 21:24
País.

Manuel Adorni: La Justicia analiza ampliar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó información reservada de la declaración jurada de Manuel Adorni y evalúa extender el período bajo análisis.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría ampliarse en los próximos días. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó acceso a la información reservada de la declaración jurada presentada recientemente ante la Oficina Anticorrupción para determinar si corresponde extender el período de análisis patrimonial.

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Hasta el momento, la fiscalía examinó la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública. Sin embargo, si las explicaciones presentadas por el funcionario remiten a movimientos económicos o inversiones realizadas en años anteriores, los investigadores podrían ampliar el alcance temporal de la causa y ordenar nuevas medidas de prueba.

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Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

Según trascendió, Pollicita ya cuenta con las declaraciones juradas públicas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, aunque todavía aguarda la documentación reservada que contiene detalles sobre montos, origen de fondos y fechas de las operaciones.

El análisis se realiza con la asistencia de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal.

Patrimonio declarado

El último miércoles, Adorni presentó su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, en la que informó un patrimonio cercano a los 945 millones de pesos. Durante una entrevista televisiva, sostuvo que parte de ese crecimiento se explica por inversiones en criptomonedas, señalando que transformó ahorros por unos 200.000 dólares en activos digitales valuados actualmente en aproximadamente 500.000 dólares.

Además, declaró deudas superiores a los 317 millones de pesos y cerca de 188.000 dólares. Entre los bienes registrados figuran una vivienda en el country Indio Cuá y un departamento con cochera ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Los expedientes de Manuel Adorni

Además del caso por presunto enriquecimiento ilícito, el juez Ariel Lijo también lo investiga en otras dos causas. Una es por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que desembarcó en los medios públicos a partir de la gestión libertaria.

manuel adorni y su esposa
Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

El otro expediente analiza el vínculo de la consultora de coaching ontológico de la esposa del jefe de Gabinete MasBe con tres compañías contratistas de Estado.

Según la pesquisa, la empresa de Bettina Angeletti le presta servicio a Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group.

Nuevas denuncias judiciales

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una denuncia penal contra Adorni por la presunta omisión maliciosa de bienes en sus declaraciones juradas de 2024 y 2025.

La presentación sostiene que el funcionario habría omitido declarar determinados activos e inmuebles, configurando posibles irregularidades contempladas en la Ley de Ética Pública. Los denunciantes cuestionaron la explicación brindada por Adorni, quien atribuyó las inconsistencias a errores involuntarios, y consideraron que existió una conducta deliberada para evitar controles patrimoniales.

La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica.

Manuel Adorni
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.

Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes —que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades— evidencia una “intención deliberada” de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.

La causa aún no fue asignada formalmente a un juzgado, aunque podría quedar bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien ya interviene en otros expedientes vinculados al funcionario.

El PRO insiste en que Manuel Adorni renuncie

El avance de las investigaciones generó repercusiones en el ámbito político. Dirigentes del PRO endurecieron sus críticas hacia el jefe de Gabinete y reclamaron una definición del presidente Javier Milei sobre su continuidad en el cargo.

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Las contradictorias explicaciones que brindó en una entrevista televisiva y el tamaño de las cifras declaradas ante la Oficina Anticorrupción generaron gran malestar, incluso puertas adentro del gabinete. Para peor, quienes hasta ahora oficiaron como socios en el Congreso, el PRO, marcaron una fuerte postura: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

Diálogo cortado

Cerca del expresidente remarcaron que el diálogo con el Ejecutivo se cortó con la salida de Guillermo Francos. Exigen la salida del jefe de Gabinete y advierten: “Apoyamos el rumbo, no a un gobierno”.

Javier Milei vs Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri.

Javier Milei y Mauricio Macri.

Así también desde el entorno del expresidente Mauricio Macri remarcaron que el respaldo legislativo al Gobierno no implica una defensa de funcionarios cuestionados y señalaron que las explicaciones brindadas por Adorni no lograron disipar las dudas sobre la evolución de su patrimonio.

La relación entre Macri y Milei

“Él quiso ayudar en su momento y le negaron esa colaboración”, explicó un referente de primera línea en el PRO. “No hay más relación ni diálogo entre Macri y el Ejecutivo”, sentenció otro dirigente cercano al expresidente.

Su último vínculo con el Gobierno fue a través del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero con su salida se terminó el contacto.

“No apoyamos al gobierno, lo acompañamos en el Congreso, en las leyes que consideramos que son buenas para el país y los argentinos”, aclaró otro referente del PRO.

Interpelación y el rol del PRO

Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan un pedido de interpelación en la Cámara de Diputados para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones públicas sobre las denuncias y las investigaciones judiciales que enfrenta. El PRO aún no definió una postura unificada sobre esa iniciativa, aunque referentes partidarios reconocieron que el caso genera preocupación dentro del espacio.

Mauricio Macri

“No es ni un sí ni un no, pero está en revisión”, señaló un integrante de la bancada que conduce Cristian Ritondo. Dentro del bloque hay una inclinación mayoritaria a no acompañar el pedido para no “hacerle el juego al kirchnerismo” pero está lejos de ser una postura unánime.

La intención es consensuar una postura común en la bancada. “Se va a definir con una lógica de bloque”, aclararon al tiempo que expresaron: “Tampoco es la solución”.

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