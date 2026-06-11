Patricia Bullrich criticó a Manuel Adorni por su declaración jurada: "Esto es una omisión ética"

Patricia Bullrich criticó públicamente a Manuel Adorni tras la presentación de su declaración jurada patrimonial , en la que el jefe de Gabinete reconoció que no había declarado más de 500 mil dólares obtenidos entre 2013 y 2018 por operaciones de compra y venta de bitcoins.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestionó la explicación brindada por Adorni sobre el crecimiento de su patrimonio y consideró que el caso no puede ser leído únicamente como un error administrativo. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó Bullrich.

La senadora también sostuvo que ahora será la Justicia la que deberá determinar si corresponde avanzar sobre eventuales responsabilidades . Sus declaraciones se conocieron antes de una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada.

En medio de la polémica por los vuelos, Manuel Adorni recibió a Patricia Bullrich para delinear la estrategia legislativa sobre las reformas. Patricia Bullrich cuestionó a Manuel Adorni tras la presentación de su declaración jurada patrimonial.

La declaración jurada de Manuel Adorni

La polémica se originó luego de que Adorni presentara su última declaración jurada patrimonial, en la que informó la incorporación de USD 513.000 a su patrimonio familiar. Según explicó el propio jefe de Gabinete, esos fondos provienen de operaciones realizadas con bitcoins entre 2013 y 2018, cuando la criptomoneda tenía una valuación mucho más baja que la actual.

Ante los cuestionamientos por la ausencia de esos activos en declaraciones anteriores, Adorni sostuvo que se trataba de ahorros personales que no habían sido declarados formalmente. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, expresó el funcionario al defenderse de las críticas.

El malestar de Patricia Bullrich

Las explicaciones de Adorni no lograron desactivar la controversia y generaron repercusiones dentro del propio oficialismo. Bullrich ya había reclamado que el jefe de Gabinete presentara rápidamente la documentación necesaria para aclarar la situación. Luego, ella misma difundió su declaración jurada, en una señal política vinculada a la transparencia patrimonial.

El nuevo planteo de la senadora endureció esa posición y volvió a marcar diferencias internas en La Libertad Avanza. Mientras Bullrich cuestionó la conducta de Adorni, el presidente Javier Milei y otros funcionarios expresaron públicamente su respaldo al jefe de Gabinete.

Qué puede pasar ahora

La situación quedó en manos de la Justicia, que deberá evaluar la documentación presentada y determinar si las explicaciones del funcionario son suficientes. El caso también abrió un debate sobre los estándares de transparencia que deben cumplir los funcionarios públicos y sobre la obligación de informar correctamente sus bienes e ingresos.

Mientras tanto, el oficialismo intenta contener el impacto político de una polémica que involucra a uno de los funcionarios más cercanos al presidente y una de las voces más visibles del Gobierno.