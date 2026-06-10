Manuel Adorni presentó su declarción jurada: aseguró haber ganado USD 513.000 con Bitcoin

Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

La documentación presentada modifica de manera significativa la composición patrimonial conocida hasta el momento, tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, e incluye una reconstrucción de la evolución económica familiar desde 2020.

Entre los datos más relevantes figura la incorporación de USD 513.000 que, según la explicación brindada por el funcionario, provienen de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018. Estos activos no habían sido informados en declaraciones anteriores y fueron incluidos ahora como parte de una revisión integral de su patrimonio.

Las rectificaciones también abarcan movimientos patrimoniales, inversiones, bienes heredados y distintas operaciones económicas realizadas antes de que Adorni ingresara a la función pública. Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, el trabajo de reconstrucción comenzó luego de que operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025 quedaran bajo análisis judicial.

Además, la revisión incorpora información vinculada al patrimonio de Bettina Angeletti, quien actualmente desarrolla actividades como monotributista y anteriormente ocupó cargos gerenciales en una empresa privada durante más de quince años. La presentación se concretó pocas horas después de que Adorni adhiriera al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799. La documentación había sido anticipada por el presidente Javier Milei y llega en un contexto de fuerte atención pública sobre la situación patrimonial del funcionario. Las causas judiciales continúan tramitándose en los tribunales federales de Comodoro Py bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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