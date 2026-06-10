Manuel Adorni y Bettina Angeletti se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias

Mientras la Justicia federal analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, ambos realizaron un trámite ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias. La adhesión ocurrió en los últimos días y quedó registrada en los sistemas administrativos del organismo nacional.

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La medida surge en un contexto marcado por investigaciones judiciales que buscan determinar si existió un incremento patrimonial que no guarda relación con los ingresos declarados por el funcionario. Desde el Gobierno aseguran que el trámite responde a una cuestión administrativa y descartan cualquier intento de regularizar fondos no declarados.

El sistema fue creado dentro de la Ley 27.799 y permite que ARCA confeccione de manera anticipada gran parte de la declaración impositiva a partir de la información que ya posee en sus bases de datos. Luego, el contribuyente puede revisar, corregir o confirmar los datos antes de presentar la declaración jurada.

Según explicaron fuentes cercanas al jefe de Gabinete, la adhesión busca agilizar la gestión tributaria y reducir los tiempos de carga de información. También remarcaron que el mecanismo no se utilizó para exteriorizar dólares ni activos que permanecían fuera del sistema fiscal.

Las mismas fuentes indicaron que la incorporación al régimen no guarda relación con el denominado esquema de "Inocencia Fiscal" y sostuvieron que no se incorporará dinero a través de ese mecanismo. Además, señalaron que parte de los recursos utilizados por la familia para adquirir bienes provendrían de inversiones en criptomonedas.

La declaración jurada que espera la Justicia

En paralelo, Adorni prepara la presentación de su declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025. Desde su entorno señalaron que la documentación ya está lista y que la entrega ante los organismos de control ocurrirá antes de la mitad de junio.

La presentación genera expectativa porque podría aportar información sobre la composición actual de su patrimonio y sobre la evolución de sus bienes desde su llegada al Gobierno nacional.

Sin embargo, fuentes judiciales consideran que la declaración jurada representa apenas uno de los elementos dentro de una investigación más amplia que busca reconstruir el origen de fondos utilizados para distintas operaciones patrimoniales.

Los informes que definirán los próximos pasos

La causa se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. Ambos aguardan informes técnicos que resultan centrales para determinar si existe o no una diferencia significativa entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por el funcionario.

Uno de esos estudios está a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que analiza movimientos bancarios, ingresos, gastos, deudas y operaciones vinculadas con la compra de inmuebles.

El informe también examina desembolsos relacionados con remodelaciones, adquisición de vehículos y gastos personales. Una vez finalizado ese trabajo, el fiscal podrá definir si solicita formalmente una explicación patrimonial.

Las propiedades bajo análisis

Entre los bienes observados por los investigadores aparecen un semipiso ubicado en el barrio porteño de Caballito y una vivienda dentro de un country en Exaltación de la Cruz.

La Justicia busca establecer cómo se financiaron esas adquisiciones y las posteriores mejoras realizadas en ambos inmuebles. Los investigadores también analizan si las operaciones guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario y su grupo familiar.

Otro de los puntos bajo revisión corresponde a una deuda estimada en 335 mil dólares que figura en los registros analizados por la causa. Los investigadores intentan determinar de qué manera se proyectaba cancelar ese compromiso financiero.

Criptomonedas y activos digitales en la mira

Las criptomonedas ocupan un lugar relevante dentro de la pesquisa. Los investigadores ya identificaron movimientos y billeteras virtuales vinculadas a Adorni, aunque continúan con el análisis de otros posibles activos digitales.

La Justicia intenta reconstruir el volumen total de las inversiones y verificar si existen tenencias que no figuran en la documentación presentada hasta el momento.

El seguimiento de este tipo de operaciones forma parte de una estrategia más amplia destinada a conocer la composición completa del patrimonio del funcionario.

Otra causa investiga un viaje en avión privado

Además del expediente patrimonial, Adorni enfrenta otra investigación relacionada con un viaje realizado durante el feriado de Carnaval hacia Punta del Este.

La causa examina la relación del jefe de Gabinete con el periodista Marcelo Grandio y con la productora ImHouse, empresa que financió los pasajes de un vuelo privado utilizado por el funcionario, su esposa y sus hijos.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el costo total del traslado alcanzó los 7.830 dólares. Adorni afirmó públicamente que abonó la parte correspondiente a su familia y deberá presentar la documentación respaldatoria ante la Justicia.

En esta investigación también intervienen organismos especializados que analizan registros de comunicaciones y otros elementos de prueba vinculados con los participantes del viaje.