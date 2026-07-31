El pueblo argentino escondido junto a un río que sorprende por sus paisajes y nombre único

Dentro del amplio abanico de destinos turísticos que ofrece la Argentina , Mendoza ocupa un lugar destacado. Cada año, la provincia recibe a una gran cantidad de visitantes atraídos por sus paisajes impactantes , su riqueza cultural y las múltiples propuestas que ofrece para unas escapadas llenas de naturaleza y tranquilidad.

Hablar de Mendoza es hablar de vino , viñedos y tradicionales bodegas . La actividad vitivinícola representa uno de los principales emblemas turísticos de la provincia y una de sus mayores fuentes de atractivo, aunque está lejos de ser la única propuesta que ofrece el territorio.

La imponente Cordillera de los Andes también ocupa un lugar central en el paisaje mendocino , mientras que numerosos pueblos de la región sorprenden con panorámicas privilegiadas hacia las montañas.

Entre los distintos rincones que ofrece la provincia aparece un pueblo con una denominación muy llamativa . Se trata de Las Vegas , un pequeño paraíso mendocino ubicado entre cursos de agua naturales y rodeado por extensos bosques de álamos , un escenario ideal para quienes buscan tranquilidad y un contacto pleno con el entorno natural .

Dónde queda Las Vegas, Mendoza

La localidad de Las Vegas está ubicada dentro del distrito de Potrerillos, perteneciente al departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Este tranquilo destino turístico se encuentra a unos 80 kilómetros hacia el oeste de la capital provincial y se presenta como una alternativa ideal para quienes desean alejarse del movimiento turístico, disfrutar de paisajes naturales sorprendentes y descansar en un entorno sereno.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Las Vegas, Mendoza?

El mayor atractivo de Las Vegas se encuentra en el paisaje natural que lo rodea y en la posibilidad de disfrutar de la naturaleza en estado puro. Una de las maneras más recomendadas para recorrer este encantador rincón mendocino es a través de paseos a pie, ya que sus diferentes caminos y circuitos permiten ascender por los cerros cercanos hasta alcanzar puntos panorámicos desde donde se pueden contemplar vistas únicas del entorno.

Desde estos miradores naturales también se puede observar la riqueza de la flora y fauna autóctona que caracteriza a la zona. Entre los habitantes más representativos del paisaje se destacan los guanacos y las águilas, que conviven con los tradicionales bosques de álamos que rodean la localidad.

Además, su ubicación entre los arroyos Las Mulas y Las Vacas convierte al contacto con el agua natural en una de las experiencias más recomendadas para disfrutar de la calma y el encanto natural del pueblo.

Para cerrar la experiencia y disfrutar de una recorrida completa por Las Vegas, resulta fundamental conocer también su propuesta gastronómica. En los acogedores restaurantes locales, los visitantes pueden degustar algunos de los sabores más tradicionales de Mendoza, con especialidades regionales como el chivito y las clásicas empanadas.

Cómo llegar a Las Vegas, Mendoza

Para arribar a Las Vegas desde la ciudad de Mendoza, el recorrido más práctico consiste en tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur durante unos 27 kilómetros y luego continuar hacia el oeste por la Ruta Nacional 7 hasta la zona de Potrerillos, sumando aproximadamente 40 kilómetros más de trayecto.

Una vez en ese punto, el camino continúa por la Ruta Provincial 89, por donde se deben recorrer otros 16 kilómetros hasta alcanzar la localidad. En vehículo particular, el viaje completo demanda alrededor de una hora y media.